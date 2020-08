10 ravintolaa ympäri Suomea, jotka keräävät kehuja pizzoistaan: ”Taivaallisen hyviä”

Listasimme kehuja keränneita pizzerioita ympäri Suomea.

Kokosimme aiemmin kesällä listan muun muassa Suomen ihanista rantaravintoloista ja kesäkahviloista.

Pizzanystäviä ei ole kuitenkaan unohdettu. Mainioita pizzerioita, joista saa sekä herkullista pizzaa että hyvää palvelua, löytyy ympäri Suomea.

Kokosimme positiivista palautetta ja hyviä arvosteluja kävijöiltään saaneita pizzerioita matkailusivusto Tripadvisorista. Palvelussa julkaistaan ravintoloissa asiakkaiden arvioita ja pisteytyksiä. Nämä ravintolat ovat saaneet yli kolme tähteä viidestä.

Kommentit on kirjoitettu sivustolle vuoden sisällä. Pizzeriat on listattu sijaintinsa mukaan eteläisimmästä pohjoisimpaan.

”Vakiopizzeriamme ei petä koskaan”

Helsingin Oulunkylässä sijaitsevassa Capperi-pizzeriassa on matkailusivusto Tripadvisorin kommentoijien mukaan maukkaita pizzoja ja usein paljon asiakkaita. Pizzat ja italialaiset limsat ihastuttavat.

– Vakiopizzeriamme lähellä kotia ei petä koskaan. Palvelu on aina lämmintä, vaikka kävisi vain noutamassa kotiin, eräs helsinkiläinen kommentoi.

Capperin taikinat on tehty italialaisesta, kylmäjauhetusta täysjyvävehnästä.

”Viihtyisä ja kohtuuhintainen”

Espoolainen Crispy Pizza kerää Tripadvisorissa kehuja isosta valikoimastaan ja ystävällisestä henkilökunnastaan. Paikkaa kehutaan myös viihtyisäksi ja kohtuuhintaiseksi.

– Viihtyisä, pieni paikka. Aitoa, ohut pohjaista pizzaa, jotka vielä kauniisti tehtyjä, kävijä kommentoi Tripadvisorissa.

Pizzojen ja salaattien lisäksi ostaa voi myös rullia.

”Ihania makuyhdistelmiä”

Porvoon vanhassa kaupungissa sijaitsevan Gabriel 1763:n tavoitteena on tarjota laadukkaista raaka-aineista tehtyjä ruokia vuoden ympäri. Listalta löytyy hauskasti ja persoonallisesti nimettyjä pizzoja, kuten esimerkiksi Kirkko ja poroa sisältävä Rautakauppa.

Matkailusivusto Tripadvisorin kommenteissa pizzeriaa kehutaan persoonallisista ja onnistuneista makuyhdistelmistä.

– Pizzoista löytyy ihania makuyhdistelmiä, jotka tekivät ravintolasta hyvän palvelun kanssa erinomaisen, eräs kirjoittaa.

– Kun pizzassa on täytteinä savuporoa, tattia ja rosmariinia, detaljit eivät ole välttämättä huonoimmasta päästä. Mukava miljöö, ystävällinen ja nopea palvelu vieläpä ihan kohtuuhinnoilla. Ehdottomasti käymisen arvoinen paikka, ravintolassa vieraillut kommentoi.

”Pizzat menivät kyllä kärkeen Tampereen tarjonnassa”

Tamperelaisen Sitko Pizza & Barin pizzoja kuvaillaan Tripadvisorissa maukkaiksi. Myös ravintolan olutvalikoimaa kehutaan. Pizzat leivotaan hapanjuureen.

– Oikein todella maistuvaa pizzaa ja ystävällinen henkilökunta. Pizzat menivät kyllä kärkeen Tampereen pizzatarjonnassa, eräs kommentoija ihastelee.

”Ei tullut tolkutonta ähkyä”

Savonlinnalaista Pizzeria Caperon palvelua ja pizzoja kehutaan matkailusivustolla. Erityisesti pizzan pohja herättää huomion.

– Pohja oli sopivan ohut, kiinteä ja tasaisesti paistunut. Täytteitä ei ollut liikaa eli ateriasta ei tullut tolkutonta ähkyä, eräs pizzanystävä kommentoi.

Pizzojen lisäksi saatavilla on muun muassa pastaa, salaattia ja ruukkuruokia.

”Taivaallisen hyvää”

Länsirannikolla käydessä pizzanhimon voi taltuttaa porilaisessa Ravintola Torgetissa. Ravintolan pizzoja kehutaan Tripadvisorissa ”taivaallisen hyviksi”. Myös sisustusta kehutaan.

– Miellyttävästi sisustettu, kyllä viihtyy, ravintolassa herkutellut kommentoi.

Listalta löytyy pizzaa, pastaa, salaattia, jälkiruokia ja myös pienempi pizza-annos lapsille.

”Maistuu aidolta Italialta”

Tripadvisorissa kuopiolaisessa Trattoria Sorrentossa vierailleet luonnehtivat ravintolaa seuraavasti:

– Todella hyvää ruokaa ja maistui aidolta Italialta. Palvelu oli ystävällistä, mukavaa ja nopeaa.

Sama kommentoija kehuu pizzoja ”äärettömän hyviksi”. Toinen kommentoija taas muistelee ruoan lisäksi ravintolan ihanaa tunnelmaa, jossa sekoittuvat nauru ja puheen sorina.

– Napolilaiset musiikin sävelet ovat ilmassa ja muovaavat Välimeren keittiön tuoksuja ja aromeja, kuvailee ravintoloitsija Paco Sorrenton tunnelmaa ravintolan verkkosivuilla.

”Listalla oli paljon valinnanvaraa”

Vaasalaisen ravintola Illyrian`sin pizzat keräävät myös kehuja Tripadvisorissa. Paikasta saa myös pizzojen lisäksi muun muassa kebabia.

Kokemukset ovat matkailusivustolla kommentoineiden kesken muun muassa tällaisia:

– Kävin syömässä pizzaa. Listalla oli paljon valinnanvaraa. Ravintola oli siisti ja palvelu oli hyvää ja ystävällistä. Pitsa oli maukasta, eräs kommentoi.

– Viihtyisä ravintola. Hyvä, ystävällinen palvelu. Itse tehdyt pizzataikinat. Erinomaista laadukasta pizzaa ja muita annoksia, pizzaa herkuttelemassa ollut kävijä kommentoi.

”Ei edes jaksanut kokonaan syödä”

Ouluun mentäessä kannattaa käydä Ristorante Pizzeria Da Mariossa ainakin, jos matkailusivuston arvosteluja on uskominen. Pizzeria on nimittäin saanut keskiarvoarvosanaksi jopa 4,5 – eli melkein täydet pisteet. Nettisivujen mukaan kyseessä on Oulun vanhin pizzeria, joka on ollut pystyssä jo vuodesta 1982.

Matkailusivustolla pizzeriaa kommentoidaan muun muassa näin:

– Erittäin isot pizzat, hyvät ja edulliset. Ei edes jaksanut kokonaan syödä.

– Tämä pizzeria on aina varma valinta pizzapaikaksi. Erittäin hyvä salaattipöytä monine vaihtoehtoineen ja pizzaa löytyy listalta monen monta sivua. Ehdottomasti kannattaa käydä piipahtamassa. Ystävällinen ja hyvä palvelu kruunaa nautinnon.

”Söimme täällä kolmesti Rukan reissulla”

Laskettelu- tai ruskareissun päätteeksi kannattaa vierailla Kuusamon Rukatunturin Pizzeria Rukassa. Tripadvisorissa palvelua kehutaan nopeaksi ja pizzoja maukkaiksi. Myös iso kiviuuni ihastuttaa kävijöitä.

– Niin hyvää pizzaa! Söimme täällä kolme kertaa viimeksi Rukan reissulla, pizzeriassa vieraillut kommentoija kirjoittaa Tripadvisorissa.

Oletko löytänyt erityisen hyvän pizza- tai burgeripaikan? Kerro siitä alla olevassa keskustelussa!

Lähteet: Tripadvisor ja ravintoloiden verkkosivut