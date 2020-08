Testissä ruokakirja, jonka ohjeet tehdään 25 euron viikkobudjetilla: ”Erittäin raikasta vaihtelua”

Ilta-Sanomien Kaisla Kuuskoski testasi ohjetta Karen Elene Thorsen ruokakirjasta.

Testissä: Karen Elene Thorsen: Ruokaa pienellä budjetilla. Viikon ateriat alle 25 eurolla. (Gummerus)

Mikä: Norjalaisen bloggarin ja opiskelijan Karen Elene Thorsenin, 23, ruokakirja keskittyy edullisiin pääruokiin esitellen 20 viikon ruokalistat resepteineen ja kauppalistoineen. Yhden hengen viikon ruoat kustantavat kunnianhimoiset 25 euroa. Kirja yhdistelee reippaasti eri maiden keittiöitä ja mausteita.

Miellytti: Mielestäni on nerokas ajatus, että viikon ruokalistalle kannattaa suunnitella vain neljä päivällistä. Muutoin säästövinkit ovat tuttuja, fiksuja ohjenuoria. Fokus on erityisesti ruokahävikin vähentämisessä, mikä on ilmaston kannalta myös hyvä. 25 euron viikkobudjetti kattaa vain päivälliset mutta on silti hyvin pieni.

Mietitytti: Kirja on tuoreelle opiskelijalle varmasti kullanväärti. Se on kirjoitettu yksinasujan perspektiivistä, joten kaikki sen niksit eivät skaalaudu suurempiin talouksiin oikein. Isommassa huushollissa muun muassa suuremmat pakkauskoot eivät johda pilaantumiskatastrofeihin.

Minä kokeilin: Meillä syödään tortilloita usein ja aina samalla papuisalla kaavalla. Mangon, chilin, lohen ja pehmentävän avokadon sekoitus oli erittäin raikasta vaihtelua maissiletun päällä. Valmistus oli simppeliä.

Samalle ruokaviikolle kirja ehdottaa myös riisiä ja lohta, kasvispitoja ja mausteista porkkanakeittoa. Lohitacojen raaka-aineet ovat selvästi kalleimmat, ja pulitin niistä yli kympin.

Koko viikon ainesten summa jäänee kuitenkin 25 euroon.

Lohitacot ja mangosalsa

1 lohifileen pala

2 tl tacomaustetta

¼ pienestä punakaalista

½ chiliä

½ mangoa

1 avokado

1 valkosipulinkynsi

3 rkl kermaviiliä

sitruunamehua

2 tortillaa

suolaa ja pippuria, öljyä paistamiseen

Valmistusohjeet

1. Soseuta avokado haarukalla. Kuori ja pilko valkosipuli.

2. Sekoita kermaviilin joukkoon valkosipuli ja avokado. Mausta suolalla, pippurilla ja sitruunamehulla.

3. Pilko punakaali pieneksi. Pilko myös mango, punasipuli ja chili.

4. Sekoita kaikki ainekset kulhossa.

5. Kuutioi lohifilee ja paista palat öljyssä. Mausta tacomausteella. Lisää vähän vettä, jos mausteet eivät tartu lohikuutioihin. Lämmitä tortillat ja tarjoile.