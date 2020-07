”Muutakin kuin nakki ja ketsuppi” – Herlevin herkkuhodarit, Välimäen perunat ja helppo marinadi mökillä herkutteluun

Kesällä harva haluaa viettää tuntikausia keittiössä. Silti hätäisesti grillatut makkarat eivät välttämättä houkuttele.

Kolme huippukokkia neuvoo, miten mökkikeittiöön saa ravintola-aterian tuntua. Jokainen heistä painottaa laadukkaiden raaka-aineiden valintaa, jotta ateria onnistuisi.

– Kannattaa katsoa kaupassa tai torilla, mikä on nyt edullista, koska se kertoo yleensä sesongista. Esimerkiksi kasvikset ovat nyt tuoreita ja hyviä, neuvoo Hans Välimäki.

Välimäki neuvoo, että ei kannata alkaa kikkailla liikaa menun kanssa. Usein yksinkertainen on hyvää, ja tärkeää on myös nauttia kiireettömästä ruokailusta, hyvästä seurasta ja musiikista.

– Yhdessä syöminen luo jo itsessään luksuksen tuntua. Perheen ja ystävien kanssa katamme aina aamiaisen ja iltaruoan ja nautimme ne yhdessä.

Mutkattomuudesta huolimatta yhdestä asiasta Välimäen mökillä ei tingitä.

– Mökilläkin katamme aina kunnon lautaset ja lasit, pahvilautasia käytän vain Lapin metsästysreissuilla.

Puhtaisiin Lapin makuihin luottava Tero Mäntykangas kertoo kesällä hakevansa makumaailmaan vivahteita myös aasialaisesta keittiöstä.

Mäntykangas kertoo olevansa täysin hiiligrillimiehiä, mutta laatii Ilta-Sanomille ohjeen, joka toimii millä tahansa grillillä valmistettuna.

– Siinä on lihalle superhelppo marinadi ja kuorineen grilliin heitettäviä juureksia. Ravintola-annoksen tuntua lisäämään voi lisätä vuohenjuustomuruja, balsamicoa ja kesäkukkia koristeeksi.

Mäntykangas usuttaa kaikkia kokeilemaan sipulin grillausta. Kokonainen sipuli grillataan ensin halkaistuna kuorineen niin, että halkaistut pinnat tummuvat.

Sitten leikatulle pinnalle pannaan voita ja suolaa ja annetaan muhia suljetun kannen alla makeaksi.

– Tätä herkkua ei voi saada epäonnistumaan, sen voi jättää vaikka tunniksi huoletta grilliin miedolla lämmöllä!

Akseli Herlevi tunnetaan erityisesti burgereistaan, mutta tällä kertaa hän laati Ilta-Sanomien lukijoille hodarireseptin, jossa on ”vähän muutakin kuin nakki ja ketsuppi”.

Herlevin hodarissa on kunnolla makua.

Avain kesäkeittiön luksuselämykseen syntyy Herlevin mukaan toisen ihmisen huomioimisesta.

– Tehdään pieni juoma siihen kylkeen ja tarjoillaan kivasti niin, että toinen kokee olevansa arvostettu. Jos ajattelee, että luksus tulee mahdollisimman kalliista aineksista, ei ymmärrä hyvän päälle.

Herlevi lupaa, että vaikka hänen hodarinsa idea on tullut makkaraa arvostavasta Prahasta, ainekset löytyvät tavallisesta lähikaupasta.

– Sen voi valmistaa muuallakin kuin grillissä. Olennaista on, että ainekset lämpiävät, mutta eivät pääse palamaan. Tämä on helppo resepti, jonka seuraksi sopii vaikka lasi roséviiniä.

– Koristelun voi viimeistellä luonnonkukilla ja kauniilla servetillä.

Tero Mäntykankaan reseptit:

My name is Steak, Flank Steak