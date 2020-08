Oh, mitä tuulihattuja! Näin teet makean ja suolaisen herkkutäytteen

Tuulihatut ovat monikäyttöisiä ja herkullisia tarjottavia.

Tuulihatut ovat tuttuja leivoksia jo vuosikymmenten takaa. Ne ovat hienoja herkkuja, jotka ovat myös hyvin monikäyttöisiä.

Voit täyttää samalla reseptillä tehdyt tuulihattukuoret suolaisilla tai makeilla täytteillä, oman valintasi mukaan. Voit myös pursottaa tuulihattutaikinan moneen eri muotoon. Minä tein suolaisella täytteellä perinteisemmät pienet tuulihatut ja makealla täytteellä pitkänmalliset tuulihattuleivokset.

Puolet makeaa, puolet suolaista

Tällä kertaa täytin puolet tuulihatuista ajankohtaisella lakkatäytteellä ja puolet herkullisella kinkkutäytteellä. Näin saa yhdellä kertaa tehtyä sekä suolaisen että makean tarjottavan juhlapöytään.

Nämä leivonnaiset sopisivat erinomaisesti myös vaikka ylioppilasjuhlien tarjoilupöytään.

Jos et halua leikata tuulihattuja auki, niin varsinkin sileät täytteet on helppo pursottaa tuulihattujen pohjan kautta leivoksen sisään täyttöterällä.

Jos sinulta jää täytettä yli, niin voit herkutella suolaista täytettä voileivän päällä ja makeaa täytettä vaikka pullasiivun päällä. Täytteen menekkiin vaikuttaa se, kuinka paljon pursotat täytettä tuulihattujen sisään.

Katso alta resepti perinteiseen tuulihattutaikinaan sekä kinkku- ja lakkatäytteeseen.

Tuulihatut kahdella täytteellä

Tuulihattutaikina:

100 g voita

2 dl vettä

2½ dl vehnäjauhoja

½ tl suolaa

4 kananmunaa

Täytteet:

4 dl vispikermaa

175 g maustamatonta tuorejuustoa

Kinkkutäyte:

100 g palvikinkkusiivuja

2 rkl ruohosipulia

2 rkl kurkkusalaattia

ripaus jauhettua valkopippuria

ripaus suolaa

Lakkatäyte:

180 g lakkaa

½ dl tomusokeria

2 rkl vaniljakreemijauhetta

(tomusokeria)

Mittaa voi ja vesi kattilaan. Kuumenna seos kiehuvaksi. Lisää joukkoon vehnäjauhot ja suola.

Sekoita seosta puuhaarukalla voimakkaasti, kunnes seos muuttuu kiinteäksi ja taikinasta muodostuu "pallo". Siirrä taikina vatkauskulhoon ja anna taikinan jäähtyä noin puolisen tuntia.

Vatkaa kananmunat yksitellen jäähtyneen taikinan joukkoon esimerkiksi sähkövatkaimella.

Vatkaa taikinaa voimakkaasti jokaisen kananmunan jälkeen. Taikina on valmis, kun kaikki kananmunat on lisätty taikinaan ja taikina on vatkattu hyvin.

Voit halutessasi lusikoida tuulihattutaikinan pursotuspussiin.

Käyttäessäsi pursotuspussia, pursota massa silloin uunipellille leivinpaperin päälle sopivan kokoisiksi tuulihatuiksi. Voit myös lusikoida taikinan leivinpaperin päälle.

Taikinasta tulee noin 1½–2 pellillistä. Jätä tuulihattujen väliin tarpeeksi tilaa, koska tuulihatut kohoavat uunissa.

Paista pieniä tuulihattuja 175 asteessa noin 28 minuutin ajan. Jos teet suurempia leivoksia, niin paistoaika voi olla hieman pidempi.

Nosta kypsät tuulihatut pois uunista ja anna niiden jäähtyä ennen täyttämistä ja tarjoilua.

Valmista täytteet vatkaamalla vispikerma ja tuorejuusto paksuksi vaahdoksi. Jaa se kahteen kulhoon.

Pilko suolaista täytettä varten kinkku pieniksi paloiksi, samoin ruohosipuli. Lisää toiseen kerma-tuorejuustoseokseen kinkku, kurkkusalaatti ja ruohosipuli.

Sekoita ja mausta seos valkopippurilla ja suolalla maun mukaan. Lusikoi täyte pursotuspussiin.

Painele makeaa täytettä varten lakka siivilän läpi, jotta saat täytteestä sileän. Kun olet saanut paineltua lakat siivilän läpi.

Lisää tomusokeri ja vaniljakreemijauhe toisen kerma-tuorejuustoseoksen joukkoon vatkaten. Lisää lopuksi sileä lakkasose täytteen joukkoon. Sekoita hyvin ja nosta täyte noin 10–15 minuutin ajaksi jääkaappiin.

Lusikoi täyte pursotuspussiin.

Leikkaa tuulihatuista yläosa irralleen. Pursota makeaa täytettä noin puoleen tuulihatuista ja nosta jokaisen tuulihatun yläosa täytteen päälle.

Pursota suolaista kinkkutäytettä loppuihin tuulihattuihin. Makeat tuulihatut voit koristella pienellä määrällä siivilöityä tomusokeria.

Taru Vihavainen on alkuperäiseltä ammatiltaan fysioterapeutti. Kaikki alkoi ristiäiskakusta, joka sai hänet kiinnostumaan leivonnasta enemmän.

Vihavainen aloitti Pullahiiren leivontanurkka -blogin pitämisen vuonna 2006 ja jäi sille tielle. Blogi on saavuttanut vuosien saatossa suosiota ja tavoittaa parhaimmillaan useita kymmeniä tuhansia lukijoita kuukaudessa.

Vihavainen on myös kirjoittanut kolme leivontakirjaa. Lisäksi hän pitää leivontakursseja ja suunnittelee yrityksille reseptejä.

Taru Vihavainen haluaa kannustaa erityisesti vanhempia ottamaan lapset mukaan keittiöön.