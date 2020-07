Sadun ihmetaikinalla saa tehtyä pizzaa ilman hiivaa – toimii, jos on kiire ja ”akuutti pizzanhimo”

Pikaohjeen ei ole tarkoituskaan kilpailla hartaudella tehtyjen pizzapohjien kanssa. Tällä ohjeella on kuitenkin joskus paikkansa, ruokakirjailija Satu Koivisto toteaa.

Siitä, millainen on loistava pizza on yhtä monta näkökulmaa kuin on tekijöitäkin. Toiset vannovat ohuen ja rapsakan pohjan nimeen, toisille kuohkea pohja on se ainoa oikea.

Hyvän pizzan valmistamiseen voi olla suotavaa käyttää enemmänkin aikaa, mutta joskus on tilanteita, joissa nopeita ja kenties pientä oikopolkua hyödyntäviä ohjeita tarvitaan.

Ruokakirjailija ja toimittaja Satu Koivisto vastasi alkuvuodesta bloginsa lukijan lähettämään pyyntöön saada pizzaohje, joka onnistuisi ilman hiivaa.

Kysymyksen taustalla oli keväällä leipomisinnostuksen alkuvaiheessa syntynyt tilanne, jossa hiivat saattoivat olla lopussa jopa ruokakaupoista. Toiset taas leipoisivat mielellään hiivattomia leipomuksia muistakin syistä.

Esimerkiksi leipää voi tehdä ilman hiivaa, kuten täältä löytyvässä ohjeessa kerrotaan.

Ei kilpaile muiden pizzaohjeiden kanssa

Satu Koivisto kirjoittaa, että hän kokeili ”hiivatonta ihmetaikinaa” vuosia sitten. Inspiraatio siihen syntyi MasterChef-ohjelmassa nähdystä kannellisesta piirakasta.

Koivisto painottaa, ettei ohjeen ole tarkoituskaan kilpailla muiden pizzaohjeiden kanssa.

– Hiivaton ihmetaikina ei tietenkään maistu samanlaiselta kuin vuorokausia jääkaapissa kohotettu kilpakumppaninsa. Mutta kyllä tällä paikkansa elämässä on, silloin kun on kiire ja akuutti pizzanhimo. Se toimii joustavana pohjana kaikelle, hän kirjoittaa blogissaan.

Hiivaton pizzataikina on loistava ratkaisu esimerkiksi kesämökillä, jos hiivaa ei ole ja kauppa on kaukana.

Satu saattaa käyttää tämän pizzan täytteissä kaikkea mitä kaapeista sattuu löytymään. Juusto on kuitenkin siinä tärkeä aines.

Tämä taikina on valmis, kun se ei enää tartu käsiin, hän kuvailee.

Hiivaton ihmetaikina

1 dl vettä

1/2 dl oliiviöljyä

1/2 tl suolaa

2 3/4 dl vehnäjauhoja

Valmistusohjeet

Sekoita vesi, oliiviöljy ja suola kulhossa. Lisää vehnäjauhot ja vaivaa niin kauan, että saat taikinapallon, joka ei enää tartu käsiin. Yleensä se tapahtuu muutamassa minuutissa. Jaa taikina kahtia. Painele pallot levyiksi leivinpaperin päälle. Täytä levyt haluamillasi täytteillä. Jätä reunaan parin sentin tyhjä tila kääntämistä varten, jos haluat. Paista 200-asteisessa uunissa noin 30 minuuttia.

Resepti ja lähde: Satukoivisto.fi