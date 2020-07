Testissä Ville Haapasalon sieni- ja villiruokakirja: ”Herkullisen piiraan voisi ahmia kertaistumalla”

Ilta-Sanomien Kaisla Kuuskoski testasi ohjetta Ville Haapasalon tuoreesta kirjasta.

Testissä: Ville Haapasalo, Juha Metso & Petri Pietiläinen: Sieniä ja villiruokaa Villen tapaan (Otava 2020)

Mikä: Venäjän-konkari Ville Haapasalon ruokakirja metsän aarteista, niiden hyödyistä ja Ville Haapasalon kokemuksista ympäri maapalloa. Kirja on pääosin tietokirja, jonka lopussa on muutamia reseptejä; villiyrttireseptejä on kymmenisen ja sienireseptejä kuusi.

Miellytti: Kirjaa on hauska lukea, sillä se on täynnä sattumuksia ja knoppitietoa niin Japanista, Venäjältä kuin Georgiasta.

Myös luonnonyrttien historiaa Suomessa käydään läpi Lönnrotista ja Siperiassa reissanneista tutkimusmatkailijoista alkaen. Sienet saavat paljon tilaa, mikä on ymmärrettävää, koska venäläinen ruokakulttuuri on syystä sienistään tunnettu.

Mietitytti: Pelkästään reseptikirjana teosta ei kannata hankkia, vaan ennemminkin lukukirjana villiyrttien ja sienten historiasta. Haapasalon sarjoja ja kirjoja seuranneille tämä on varmasti kiintoisaa luettavaa.

Minä kokeilin: Vuohenputkipiiras pyörähti näppärästi ja nopeasti. Laitoin siihen vuohenjuustoa, ja herkullisen piiraan voisi ahmia kertaistumalla.

Enää ei ole alkukesän tavoin vuohenputkien kulta-aikaa, mutta yritin kerätä pieniä ja vaaleanvihreitä lehtiä, jotka piiraassa maistuvatkin oikein hyviltä. Vuohenputken kerääminen on siitäkin mukava harrastus, että pihalla kasvavasta kasvista tahtoo eroon.

Martat kertovat sivuillaan, että loppukesästä vuohenputken lehtien maku on voinut jo väkevöityä, mikä kannattaa ottaa huomioon. Reseptissä kerrotaan, että vuohenputkien tilalla voi toki käyttää muitakin aineksia.

Juustoinen vuohenputkipiiras

3 dl kaurahiutaleita

1 dl vehnäjauhoja

1 rkl sokeria

1 tl leivinjauhetta

½ tl suolaa

1 dl kylmäpuristettua oliiviöljyä

1 dl rasvatonta maitoa

2 dl tuoretta tai pakastettua vuohenputkea (tai nokkosta, poimulehteä, piharatamoa, horsmanlehtiä tai kaikkia sekaisin)

2 kananmuna

3 dl rasvatonta maitoa

1 tl mustapippuria

1 rkl sitruunamehua

3 dl juustoraastetta tai 200 g vuohenjuustoa pieniksi paloiksi leikattuna

Valmistusohjeet

Sekoita pohjan kuiva-aineet keskenään. Lisää maito ja öljy. Voitele pyöreä uunivuoka, halkaisijaltaan n. 30 cm. Taputtele taikina vuokaan reunoja myöten. Painele taikinan pinnoille haarukalla muutama reikä. Esikypsennä piiras hieman ruskeaksi 200-asteisessa uunissa. Piirakkapohja kypsenee n. 10 minuutissa. Kun pohja on uunissa, sekoita täyte. Silppua vuohenputki tai muut villivihannekset pieneksi silpuksi. Vatkaa munat. Lisää maito, villivihannekset, juusto ja muut ainekset. Kaada täyte pohjan päälle. Paista n. 30 minuuttia 200 asteessa tai kunnes pinta on tasaisen rusehtava. Kerroimme kirjasta myös sen ilmestymisen aikaan huhtikuun alussa.