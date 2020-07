Kristiinankaupungissa on tunnettu paikka, jonne ajetaan kauempaakin jättijätskien takia – selvitimme, mitä jäätelömakuja Suomessa nyt syödään

Jäätelökioskeissa on huomattu kotimaan matkailun suosion kasvaminen. Vilskettäkin on aika ajoin.

Kun suomalaiset ostavat jäätelöä marketeista, suosituimmat maut ovat ikiklassikoina pitkään pysyneet vanilja, suklaa sekä kermatoffee.

Entä mitkä maut maistuvat jäätelökioskeilla?

– Suosituimmat jäätelömaut suomalaisten keskuudessa ovat hyvin perinteiset mansikka, suklaa ja vanilja. Myös lakritsa pitää pintansa suosituimpien joukossa, Fronerin tiedotuksesta vastaava Riina Keinonen-Mäkelä luonnehtii yleisesti Pingviini-kioskien osalta.

Koska jäätelökioskeja pyöritetään yksityisyrittäjien voimin, aivan tarkkaa, maanlaajuista tilastoa kioskien myydyimmistä jäätelöistä ei ollut ainakaan heinäkuun toiseksi viimeisellä viikolla saatavilla.

Päärynää, mango-melonia ja vanhan ajan vanilja-lakkaa

Fronerin kehitysjohtaja Anita Storgård kertoo, että perusmakujen lisäksi mango-meloni on ollut pitkään kestohitti. Lisäksi useita vuosia tarjonnassa ollut päärynä on tänä kesänä ollut yksi kaikkein suosituimmista jäätelöpalloista. Sen suosio on ollut nyt suurempaa kuin viime vuonna.

Uutuustuotteista vanhan ajan vanilja-lakka on yksi selkeistä nousijoista.

– Ja pehmis, se on suosittua, Storgård sanoo.

Rommi-rusina, mango-meloni, päärynä, Oreo ja vanhan ajan vanilja-lakka mainitaan kioskeilla tämän kesän suosikkijäätelöiksi.

Kysyimme eri puolilla Suomea sijaitsevista jäätelökioskeista tämän kesän suosikeista.

Mainitut päärynä ja mango-meloni ovatkin olleet tänä kesänä Turussa Auransillan jäätelökioskissa suosituimpia makuja.

– Myös Fazerin pätkis ja Dumle maistuvat monelle, kioskilta kerrotaan.

Helsingin jäätelötehtaan vaniljapuikko on monille helsinkiläisille rakas tuote.

Kotimaan matkailun suosio on näkynyt kesäkaupunki Hangossa. Kirkkopuistossa sijaitsevassa Hik-Friidrott jäätelökioskissa on pitänyt tänä kesänä kiirettä.

– Välillä on ollut pitkiäkin jonoja, kioskissa jäätelöä myyvä Carolina Grahn kertoo Ilta-Sanomille.

Hangon kioskissa suomalaisten lempimaut, suklaa, vanilja ja mansikka pitävät tiukasti pintansa. Erityisesti vaniljapehmis on monen kesäpäivistä nauttivan valinta.

Eri paikkakunnilla voi myös olla aivan omia, pieniä hittituotteita.

Carolina Grahn kertoo asiakkaiden olevan silti myös kokeilunhaluisia muillekin tuotteille. Esimerkiksi Salted Caramel- eli suolainen kinuskijäätelö on ollut tänä kesänä erittäin suosittu.

Hangon erikoisuus on varsinkin lasten mieleen

Kioskilla on syntynyt lisäksi aivan oma, paikallinen suosikkituotteensa.

– Hanko special -niminen annos on todella suosittu. Siinä valitaan mikä tahansa jäätelöpallo ja sen päälle tulee vielä pehmistä. On näitä vastaavia varmasti muuallakin, mutta erityisesti lapsiperheet ovat tykänneet siitä, että annoksessa on tavallista jäätelöä ja myös pehmistä.

Sekä tavallista jäätelöä että pehmistä sisältävät annokset ovat olleet erityisesti lasten mieleen.

Jättimäinen valikoima

Kristiinankaupungissa on varsinainen jäätelökohde. Sen paikallisena erikoisuutena voi pitää erityisen kookkaita jäätelöpalloja ja poikkeuksellisen runsasta valikoimaa.

– Meillä on 43 eri irtojäätelömakua, Ari Suomi Pukinsaari Campingistä kertoo.

Leirintäalueella on ollut tänä kesänä vilkasta. Suomen mukaan matkailijoita alkoi tänä vuonna tulla jo toukokuussa, mikä on yleensä ollut vielä hiljaisempaa aikaa.

Kioskille tullaan usein käymään kuitenkin ainoastaan jäätelöiden vuoksi.

– Jotkut ajavat jäätelölle kauempaakin, Ari Suomi kertoo.

– Se on tunnettu, Campingille mennään tosiaan usein vain jätskille, Visit Kristinestadinkin toimistolta kerrotaan.

Jo kahden pallon annos on kookas, mutta tarjolla on myös kolmenkin pallon jättituutteja reilulla neljällä eurolla. Lasten annos sopii pienemmille ja niille, joille vähempikin herkuttelu riittää.

Kolmen pallon annoksen nauttiminen on jo pieni urakka.

Leirintäalueen Facebook-sivuille kirjoitetuissa palautteissa mainitaan muutamissa tuoreimmissa kommenteissa nimenomaan jäätelöt.

– Parhaat jätskitöttöröt ikinä, yksi julkisista kommenteista kuuluu.

Tänä kesänä suosikkimakuja ovat olleet Oreo-jäätelö ja vanhan ajan vanilja ja lakka.

Tamperelaiskioskilla syödään rommi-rusinaa ja appelsiinivegejäätelöä

Tampereella, kauniilla Onkiniemen rannalla sijaitsevalla Elianderin jäätelökioskilla yksi tämän kesän suosituimmista tuotteista on ollut myös Oreo-jäätelö.

– Se on ollut hyvin suosittu, Eetu Ruusukallio Elianderilta kertoo.

Perusmaut myyvät hyvin, mutta tamperelaiskioskilla on ollut kysyntää erikoisemmillekin vaihtoehdoille. Kasviperäiset, erityisesti vegejäätelöt ovat olleet suosittuja. Myös muut erikoisruokavalioille sopivat jäätelöt ovat kysyttyjä.

– Erityisesti appelsiinivegejäätelö, joka on kioskin omaa tuotantoa.

Kioskin oma appelsiinijäätelö on ollut suosittua.

Rommi-rusina on myös tamperelaiskioskin yksi ostetuimmista jäätelöistä. Sijainti rannalla vaikuttaa kuitenkin voimakkaasti siihen, millaisia työpäiviä kioskilla tehdään.

– Ihmiset eivät kovin helposti tule rannalle, jos ei ole aurinkoista ja lämpötila ei ole yli 20 astetta.

Koko maassa jäätelökioskien hinnat vaihtelevat eri paikoissa. Joskus hintoja arvostellaan korkeiksi. Eetu Ruusukallio toteaa, että esimerkiksi usein vain hellejaksoilla myynti kannattaa. Sateisena päivänä ei kannata pitää kioskia edes auki.

– Lämpiminä jaksoina saattaa päästä ihan jopa palkoille, hän naurahtaa.

Pistaasin suosio kasvaa, turisteilla oma suosikkinsa

Helsingissä Sibelius-puistossa, Bulevardilla ja Kauppatorilla toimivien jäätelökioskien omistaja Pia Lähteenmäki kertoo, että kolmen mainitun suosikkimaun lisäksi asiakkailla on ollut myös yksi ehdoton suosikki.

– Mango-meloni on todella suosittu, se on ollut sitä jo useita vuosia. Uudemmista tuotteista yksi erityisen suosituksi noussut on pistaasijäätelö, sen suosio on kasvanut koko ajan.

Vanilja pitää vuosi toisensa jälkeen pintansa, vaikka uusia makuja tulee markkinoille jatkuvasti.

Helsinkiläiskioskeissa on havaittu jatkuvasti kasvavaa kysyntää maidottomille vaihtoehdoille.

– Ei ole liioiteltua sanoa, että niiden kysyntä on kasvanut räjähdysmäisesti. Esimerkiksi meillä sorbetit ovat asiakkaiden suosiossa.

Klassinen kuningatar-jäätelö on ollut aina enemmän turistien suosiossa.

– Se ole ollut niinkään suomalaisten suosikki, mutta marjatuotteet ovat kiinnostaneet erityisesti ulkomaisia matkailijoita, Lähteenmäki kertoo.

Mikkelin torille on tänä kesänä avautunut Rullis, joka myy rullajäätelöä.

Euron minipallosta tuli suosittu

Kemiönsaaren kunnassa Kasnäsin satamassa sijaitsevassa jäätelökioskissa on käynyt tänä kesänä paljon matkailijoita. Satamasta kulkee yhteisaluksia kauemmas saaristoon, lisäksi satama tuo paikalle veneilijöitä, sillä se sijaitsee Hangon väylän varrella.

– On ollut välillä tosi vilkasta, kioskissa jäätelöä myyvä Silja Lauha kertoo.

Kioskin valikoimassa on ollut jo toista kesää erityisesti pikkulapsiperheitä ilahduttanut tuote.

Kioski ryhtyi myymään minijäätelö -nimikettä kantavaa pientä annosta, joka maksaa vain euron. Se on ollut sopiva annos pikkulapsille ja siitä on pidetty, Lauha kuvailee.

Lisäksi kioskissa on kehitelty omia, luovia jäätelöannoksia.

– Rommi-rusina on ollut irtojäätelöistä erityisesti aikuisten suosiossa.