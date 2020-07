Suomalaisen ravintolaruoan taso lytättiin täysin – tunnetut kokit kertovat suoraan, mitä he ajattelevat pikkupaikkakuntien tarjonnasta

Kysyimme Jyrki Sukulalta, Henri Alénilta ja Kari Aihiselta, miten he näkevät keskustelua herättäneen väitteen, jonka mukaan varsinkin pienemmillä paikkakunnilla on vaikeaa löytää laadukasta ravintolaruokaa.

Yksi viime päivien ravintoloihin liittyvistä puheenaiheista on ollut Helsingin Sanomissa sunnuntaina julkaistu kolumni, jossa nostettiin esille muun muassa pienempien paikkakuntien ravintolatarjonnan laatua.

Kirjoituksessa oli tulkinnasta riippuen luettavissa myös hiukan laajahkoa yleistystä.

Suomalainen ruoka on pahaa, Ilkka Kariston kolumnin otsikossa esitettiin.

Karisto kertoi kolumnissa kiertäneensä Suomea kaksi viikkoa ja havainneensa, että ravintolaruoka oli pääosin ”yhdentekevää, yllätyksetöntä ja ylihintaista”. Hän nosti esille ravintoloiden tarjonnan samankaltaisuuden.

– Miksi tässä maassa on joka paikassa sama ruokalista! Aina on tarjolla talon burgeri maalaisranskalaisilla, pippuripihvi tai vastaava kokolihajötkäle sekä kana-annos, joka on yleensä nimetty ”paholaisen broileriksi”. Kasvissyöjille on sienirisotto ja raharikkaille päivän kala hintaan, jolla Helsingissä saa jo melkein kolmen ruokalajin illallisen laatupaikasta, Karisto kirjoitti.

Hän pohti kolumnissa syitä havaitsemalleen ilmiölle. Kirjoituksessa esitettiin kysymys siitä, miksi suomalaiset eivät tilastojen mukaan käytä kovinkaan paljon rahaa ulkona syömiseen.

– Mutta voisiko selitys piillä myös siinä, että suomalainen ravintolaruoka ei yleensä ole kovin hyvää eikä etenkään omaperäistä, kolumnissa esitettiin.

Osassa kolumnia käsittelevistä somekeskusteluista on todettu, että laatuun liittyvät epäkohdat ovat tunnistettavissa. Erityisesti kasvisruokaa syövien osalta kolumnissa kuvaillut asiat saattavat paikoin pitääkin paikkaansa: laadukkaat vaihtoehdot ovat toisinaan vähissä.

Suomalaisen ruoan taso on puhuttanut viime päivinä.

Laatukeskustelussa kysymys on kuitenkin myös aina siitä, mitä sillä oikeasti tarkoitetaan.

Kysyimme tunnetuilta kokeilta ja ravintoloitsijoilta, mikä heidän näkemyksensä asiasta on.

Onko tilanne niin ankea, kuin kirjoitus antaa ymmärtää?

Alén: ”Kun lähden maaseudulle, haluan kaikkea muuta kuin jotain innovatiivista”

– Suomalainen ruoka ei ole pahaa, mutta se voi olla huonosti valmistettua, tai sitten siitä ei olla valmiita maksamaan, Henri Alén toteaa kolumnissa esitetystä kritiikistä.

– Hyvä maksaa. Jos haluaa esimerkiksi villikalaa, josta aina nuristaan, se maksaa. Kalastajia on vähän, hän viittaa hinnoista käytävään keskusteluun.

– Se, miksi tarjotaan vain pizzaa, burgeria ja kanakoria on myös sitä, että useimmiten ihmiset haluavat turvallista ja tuttua ruokaa. Jos maaseudun pysähdyspaikkojen listalle laitetaan friteerattua kanaa ja ceasar-salaattia, asiakkaita käy todennäköisemmin enemmän, kuin että tarjolla olisi omintakeista ja innovatiivista ruokaa.

Alén on viime aikoina matkustellut paljon Suomessa.

– Kun mä lähden maaseudulle, haluan kaikkea muuta kuin jotain innovatiivista. Ei voisi vähempää kiinnostaa jotkut balsamiko-siirappiraidat lautasella, vaan kaipaan enemmän paikallisia tuotteita. Ja osa ihmisistä haluaa ajomatkoillaan yksinkertaisesti vain saada mahansa täyteen. Ja jatkaa matkaa.

– Aivan kaikkia kokkien itseilmaisu ei kiinnosta.

Suomalainen ruoka ei ole pahaa, sellainen väite on väärä, Alén toteaa. Hän pohtii muun muassa sitä, että pienille paikkakunnille voi olla haastavaa houkutella töihin ammattitaitoisia ja luovia kokkeja.

Kotimaan matkailun lisääntyessä joillakin pienemmillä pitäjillä esimerkiksi kasvis- ja vegaaniruoan kysyntä on saattanut tulla yllätyksenä.

Sitä kulttuuria pitäisi kehittää, Henri Alén toteaa. Raaka-aineita kyllä on.

Henkilökunnan saatavuus ja hintakilpailu vaikuttavat

Alénin mukaan pienille paikkakunnille voi olla haastavaa houkutella töihin ammattitaitoisia ja luovia kokkeja. Isoilla ketjuilla voi myös olla vaikutuksensa alueen ravintolatarjontaan.

– Jos vieressä on ABC, jossa buffan saa kympillä, siinä vieressä olevan pienen tönön voi olla vaikea kilpailla niillä hinnoilla.

– Hyvät raaka-aineet ovat olemassa. Niin kauan kun ei ole valmis maksamaan ruoasta, ei kannata vaatia.

”Törkeän hyvä lounas”

Henri Alén toteaa, että pikkupaikkakuntien tarjontaa ei voi arvostella yleisesti. Hänen omat kokemuksensa ovat hyviä tai toisinaan ainakin tarpeeksi hyviä, mikä voi joskus pitkillä ajomatkoilla ajaa asiansa.

– Mutta esimerkiksi palvelu saattaa olla joillakin pienemmillä paikkakunnilla jopa parempaa ja sydämellisempää kuin vaikka Helsingissä. Syötiin esimerkiksi Vehmaalla teehuoneella lounas, joka oli törkeän hyvä ja jopa alihintainen laatuun nähden. Se oli esimerkki siitä, ettei mitään kärrynpyöriä tarvitse tehdä.

Palautteen antaminen kannattaa

Ravintoloissa kannattaa myös antaa palautetta, Alen painottaa. Se auttaa ravintolaa kehittymään.

– Reklamaatiot ovat yleensä kääntyneet voitoksi. Asiakas saattaa yllättyä siitä, että häntä kuunnellaan.

Muihin maihin Suomea ei kannata verrata, vaan pitäisi kehittyä.

Jyrki Sukula: ”Poikkeuksiakin on”

Jyrki Sukula on puhunut vuosia kotimaisen ruoan ja laadukkaiden suomalaisten raaka-aineiden puolesta. Hän on myös auttanut suomalaisia ravintoloita kehittämään toimintaansa Kuppilat kuntoon -sarjan myötä.

Ravintoloiden auttaminen jatkui toisinaan myös kuvausten jälkeen. Sukula on todistanut läheltä eri paikkakuntien ravintoloiden tilanteita.

Jyrki Sukula toteaa olevansa osittain samaa mieltä kolumnissa esitetyistä epäkohdista syrjäseutujen tarjontaan liittyen. Eri alueilla on kuitenkin eroja.

– Kyllä se voittopuolisesti aika ankeaa on. Mutta on kyllä poikkeuksia. Esimerkiksi Länsi-Uusimaa on kehittynyt viime vuosina todella positiivisesti. Alueelta löytyy useampia persoonallisia, laadukkaita raaka-aineita käyttäviä ruokamatkakohteita.

Jyrki Sukulan mukaan edistystä on myös tapahtunut, mutta asiakkaiden tietämys ja vaatimustaso on kasvanut.

Sukula toteaa, että joillakin pienemmillä paikkakunnilla on haasteita.

– Helsingin ja Kuopion väliltä on vaikea löytää mitään kovin mielenkiintoista, muutamia poikkeuksia kuitenkin on. Esimerkiksi Tertin kartano.

– Jos pitäisi jollekin suositella jotakin tienvarsipaikkaa, niin en tiedä yhtään, hän sanoo suoraan.

”Kasvisruoka ei ole enää ohimenevä muoti-ilmiö”

Sukulan mukaan omaleimaiset, uniikit ja paikalliset ideat huutavat poissaolollaan joiltakin pienemmiltä paikkakunnilta.

Jyrki Sukula on myös samaa mieltä siitä, että toisinaan syrjäseutujen ravintoloiden listat voivat olla kuin kopioita toisistaan.

Hän toivoisi, että kotimaan matkailun lisääntyessä yrittäjät kiinnittäisivät asiaan enemmän huomiota. Sukulan mukaan raaka-aineiden valintaan olisi hyvä keskittyä huolellisemmin.

– On vaikea ymmärtää sitä, että nähdään vain vähän vaivaa raaka-aineiden hankinnan eteen.

Sukula ymmärtää hyvin kasvisruoan tarjontaa ja laatua koskevan kritiikin. Hän peräänkuuluttaa kasvisruoan osalta kokkien ammattitaidon kehittämistä ja laadukkaan kasvisruoan valmistamisen opettelua.

– Nyt viimeistään pitäisi tajuta, että kyseessä ei ole mikään ohimenevä muoti-ilmiö.

Vähittäiskaupasta varteenotettava kilpailija

Sukula toteaa, että asioita on viime vuosina parannettu paljon, mutta asiakkaiden tietämys ja vaatimustaso ovat kasvaneet nopeammin.

– Vähittäiskaupasta on tullut monilla paikkakunnilla jo varteenotettava kilpailija ravintoloille.

Palaute suoraan ravintolassa on aina tehokkaampi keino kuin somekritiikki, Jyrki Sukula toteaa.

– Paikan päällä annettu palaute johtaa paremmin toimenpiteisiin.

Aihinen: ”Tekijän pitää pohtia sitä, maksaisiko hän annoksestaan itse?”

Kari Aihinen on kiertänyt 60 suomalaisperheessä Kaappaus keittiössä -ohjelman aikana ja käynyt useissa eri kaupungeissa myös ravintoloissa. Myös hän korostaa palautteen antamisen merkitystä.

– Olisi hienoa, jos suomalaiset antaisivat enemmän palautetta, sekä positiivista että mahdollista negatiivista. Yleensä ravintolat haluavat reagoida niihin. Palautteen antaminen kannattaa.

Aihinen toteaa, että syyt mahdolliseen huonoon laatuun voivat selittyä monin eri tavoin.

Kokkien tehtävä on luoda elämyksiä. Asiakkaiden kuuluukin vaatia laatua, Kari Aihinen toteaa.

– Yksi kysymys on se, onko ravintolassa ammattitaitoinen, motivoitunut henkilökunta, vai ovatko he vain duunissa siellä? Onko ravintolaan mahdollista saada innokkaita ja motivoituneita tekijöitä?

On myös ravintoloita, joissa pääosassa on enemmän liikevaihto, kuin tuotteiden omaperäisyys tai intohimo lajiin, Aihinen pohtii.

– Meillä kokeilla on vastuu tuottaa asiakkaalle elämys. Asiakas maksaa siitä ja tekijän pitää pohtia sitä, maksaisiko hän annoksestaan itse? Tärkeintä on se, että on motivoitunut ja innostunut henkilökunta. Alan palkkausasiat ovatkin sitten ihan toinen asia.

Tärkein paikka ruokakasvatukselle on kotikeittiö

Kari Aihinen toteaa, että se, että asiakkaat vaativat laatua ja kokit tarjoavat sitä, on aivan keskeistä onnistumisessa.

– Tekijöillä pitää olla intohimoa ja rakkautta ammattiin.

Helsingin Sanomien kolumnissa viitattiin myös ruokakasvatukseen. Tapahtuuko se ravintoloissa?

Aihinen pohtii, että uusia sukupolvia opetetaan arvostamaan ruokaa enemmän, jos heitä viedään ravintoloihin ja heille tarjotaan uudenlaisia makumaailmoja.

Tärkein oppi tapahtuu kotona.

– Kun ruoanlaiton oppii kotona, oppii myös vaatimaan parempaa. Silloin voi joskus ihan perustellusti sanoa, että tekee pihvin itse paremmin kuin jossakin ravintolassa.

Ravintoloiden ruokalistojen samankaltaisuus voi Aihisen mukaan johtua siitä, että tutuille ja turvallisille vaihtoehdoille on kysyntää.

– Itsekin menen Helsingissä usein tiettyyn, samaan paikkaan ja otan aina sen saman annoksen. Elämysten tarjoaminen on tässä ammatissa se jokapäiväinen haaste, Aihinen sanoo.