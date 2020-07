Alkoholittomana myytävässä oluessa voi olla alkoholia – tässä syy

Alkoholilaissa ei ole alkoholittoman juoman määritelmää.

Suosiotaan kasvattavat alkoholittomat juomat sisältävät usein nimestään huolimatta pieniä määriä alkoholia. Miksi tämä sallitaan?

Valviran ylitarkastaja Aleksi Halme kertoo, että alkoholilaissa ei ole määritelty alkoholitonta juomaa. Tämän takia Valvira toimii alkoholijuoman määritelmän mukaan.

– Alkoholijuoman määritelmä alkaa 1,2 prosentista. Juomat, joilla on tätä korkeammat prosentit ovat alkoholilain alla, minkä takia niitä ei voi esimerkiksi myydä alle 18-vuotiaille, eikä niitä saa mainostaa yleisillä paikoilla.

Yli 2,8 prosenttiset juomat ovat luvanvaraisia, mikä tarkoittaa sitä, että niiden myyntiin tarvitsee luvan aluehallintovirastolta.

Valviran pakkausmerkintäohjeen mukaan, jos markkinoilla on alkoholi­juomia vastaavia alkoholittomia juomia, alkoholipitoisuutta osoittava luku tulee merkitä samaan näkökenttään alkoholijuoman nimen kanssa. Valviralla ei kuitenkaan ole toimivaltaa ohjeistaa alkoholittomien juomien pakkausmerkinnöistä.

– Olennaisinta on, että kuluttaja erottaa vaivattomasti, onko kyseessä alkoholijuoma vai alkoholiton juoma. Valvira myös ohjeistaa kauppoja sijoittamaan alkoholijuomat selvästi erilleen alkoholittomista juomista, Halme kertoo.

Halmeen mukaan alkoholittomat juomat eivät ole erityisesti aiheuttaneet lisätyötä Valviralle. Ainoana poikkeuksena oli koronakevät, jolloin ravintolat alkoivat rajoitusten takia kokeilemaan uusia toimintatapoja.

– Alle 2,8 prosenttisia alkoholijuomia myytiin ulos tuopeissa, vaikka yli 1,2 prosenttisia juomia tulisi lain mukaan myydä ulos vain suljetuissa pakkauksissa, ylitarkastaja huomauttaa.

Laitilan Wirvoitusjuomatehtaan toimitusjohtaja Rami Aarikka kertoo alkoholittomien juomien kattavan tällä hetkellä kymmenen prosenttia yhtiön olutmyynneistä.

Laitilan wirvoitusjuomatehdas toi kolme kuukautta sitten markkinoille ensimmäisen alkoholittoman oluensa, jonka alkoholipitoisuus on 0,3 prosenttia. Laitilan toimitusjohtaja Rami Aarikka sanoo, että pienellä alkoholipitoisuudella on suuri merkitys oluen makuun.

– Ymmärrän, että monet valitsevat nollaprosenttisen version periaatteellisista syistä, mutta pitkässä juoksussa maulla on mielestäni enemmän väliä. Monilla on käsitys, että alkoholittomat juomat maistuvat kuralle, mutta niiden suosion myötä valmistustekniikka ja -osaaminen sekä tuotteiden laatu ovat parantuneet huomattavasti.

Juoman alkoholipitoisuuteen sekä makuun vaikuttaa sen valmistustapa. Aarikan mukaan vaihtoehtoja on kolme: tislaus, keskeytetty käyminen ja käänteisosmoosi.

– Vanhin ja yleisin tapa on tislata alkoholi pois, mutta sen mukana lähtevät myös maku ja tuoksu. Ne pitää lisätä jälkeenpäin, mikä näkyy nollaprosenttisten alkoholijuomien raaka-aineluettelossa esimerkiksi aromeina.

Keskeytetyssä käymisessä olutvierre käy vain sen aikaa, ettei alkoholia kerkeä muodostumaan. Tällaisissa oluissa on usein makea maku.

Käänteisosmoosissa taas olemassa olevasta alkoholillisesta oluesta alkoholimolekyylit suodatetaan hellävaroen pois. Näin maku, väri ja oluen luonne säilyvät, mutta menetelmällä ei voi saada täysin alkoholitonta versiota.

Kaarlo Simojoki on A-klinikan toimitusjohtaja ja lääketieteellinen johtaja.

A-klinikan ylilääkäri Kaarlo Simojoen mukaan pienellä alkoholimäärällä on yksilölliset vaikutukset alkoholisteihin. Monelle alkoholin nauttimisella on iso psyykkinen vaikutus.

– On ollut tapauksia, että potilas on tietämättään juonut alkoholittoman juoman, jossa on pieni määrä alkoholia. Tapahtuma on aiheuttanut potilaassa niin suuren pelkotilan, että hän on hakeutunut a-klinikan päivystykseen.

Suurimmalle osalle potilaista pienen määrän nauttiminen ei ole ongelma. Ylilääkärin mukaan osalle ongelmaksi voi tulla pakonomainen juominen.

– Toki, jos vähän alkoholia sisältäviä juomia vetää vauhdilla korillisen, niin siinä pääsee jo jonkinlaiseen humalaan. En kuitenkaan maalaisi piruja seinille.

Simojoki ei näe pienellä alkoholipitoisuudella olevan terveydellistä haittaa esimerkiksi raskaana oleville.

– Ainoastaan jotkut raittiuden tukena antabus-lääkettä käyttävät voivat olla niin herkkiä, että pienelläkin alkoholipitoisuudella voi olla vaikutus.