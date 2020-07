Ravintoloiden työntekijät listasivat asiat, jotka toivovat jokaisen asiakkaan nyt muistavan

Kysyimme ravintoloiden työntekijöiltä, miten he toivoisivat asiakkaiden nyt huomioivan ravintolassa asioidessaan.

Moni suomalainen odotti kesäkuun ensimmäistä päivää, jolloin ravintolat ja kahvilat saivat avata taas ovensa asiakkaille.

Ravintoloiden avauduttua ruokaa on saanut nauttia ravintoloiden sisätiloissa melko normaaliin tapaan, mutta turvaetäisyyksistä ja hygieniasta on edelleen pidettävä erityistä huolta.

Kysyimme ravintoloiden työntekijöiltä, mitä he toivoisivat asiakkaiden huomioivan juuri nyt ravintolassa asioidessaan. Ravintola-alan työntekijät kertoivat myös, millaisena korona-ajan heinäkuu on ravintoloiden näkökulmasta näyttäytynyt.

Asiakkaat pääosin hyvin ymmärtäväisiä

Vuoropäällikkö Henrik Helsingin Vltava-ravintolasta kertoo, että suomalaiset todellakin ovat löytäneet tiensä takaisin ravintoloihin.

– Heinäkuu näyttää positiiviselta. Ihmiset ovat nyt liikkeellä ja haluavat viettää aikaa keskenään. On hyvä, että asiakkaat tulevat mielellään kotimaisiin ravintoloihin, Henrik sanoo.

Myös rovaniemeläisen ruoka- ja tanssiravintola Valdemarin tarjoilija Amanda vakuuttaa, että asiakkaita on riittänyt ilahduttavasti.

– Saman tien, kun ravintola taas avattiin, on asiakkaita käynyt. Mielestäni asiakkaat ovat omaksuneet uudet turvallisuus- ja hygieniakäytännöt todella hyvin. Harvemmin joutuu oikeastaan mitään huomauttamaan, Amanda kertoo.

Myös ravintolapäällikkö Kalle tamperelaisesta ravintola Periscopesta on samoilla linjoilla. Ravintoloiden uusia sääntöjä on noudatettu hyvin.

Myös ravintolat haluavat varmistaa asiakkaiden turvallisuuden.

– Desinfioimme jopa ruokalistat asiakkaiden käytön jälkeen, ja toki siisteyteen kiinnitetään entistä enemmän huomiota, Kalle kertoo.

Uudet aukiolokäytänteet ja -rajoitukset esimerkiksi anniskeluun liittyen ovat toisinaan tuottaneet asiakkaissa pientä ihmetystä. Tamperelaisen Ukkometso-ravintolan ravintolapäällikkö Hanna kertoo, että välillä asiakkaat ovat ihmetelleet uusia aukiolo- ja anniskeluaikoja ja unohtaneet, että oikeus myöhäisempiin aukioloaikoihin ei välttämättä tarkoita, että ravintola itse haluaisi olla avoinna pidempään.

– On ehkä otettu liian itsestäänselvyytenä se, että nyt kaikkien ravintoloiden tulisi olla pidempään auki, vaikka näin ei olisi edes normaalioloissa. Ravintolat noudattavat ylemmältä taholta tulevia ohjeita ja sääntöjä, eli rajoitukset eivät ole myöskään kiusantekoa asiakkaille, Hanna muistuttaa.

Haastateltavat esiintyvät jutussa omasta halustaan etunimillään.

Henrikin, Amandan, Kallen ja Hannan vinkit ravintoloiden asiakkaille: Muista nämä ravintolassa asioidessasi

1. Odota rauhassa pöytiinohjausta. Ravintoloissa pyritään nyt välttämään ylimääräistä kuljeskelua, joten saapuessasi ravintolaan odota rauhassa henkilökunnan ohjausta oikeaan pöytään. Pöytä- ja asiakaspaikkoja saattaa olla käytössä nyt aiempaa vähemmän, joten malta odottaa omaa vuoroasi.

2. Seuraa ohjeistuksia. Katso ympärillesi ja noudata ravintolan ohjeistuksia, kuten turvavälimerkintöjä, säntillisesti. Kaikki tärkeät ohjeet ovat kirjallisena asiakkaiden nähtävillä.

Myös seisovat pöydät on nyt sallittu.

3. Kysy lisätietoa. Jos ravintolan turvallisuuskäytänteet tai vaikkapa aukioloajat askarruttavat, kysy henkilökunnalta. He vastaavat mielellään ravintolaan liittyviin kysymyksiin.

4. Vältä turhaa kuljeskelua tai baaritiskillä notkumista. Älä seisoskele terassilla, kuljeskele ravintolassa edestakaisin tai notku baaritiskillä ajanvietoksi. Pysyttele ravintolassa omalla istumapaikallasi oman seurueesi kanssa, ja huomioi tiskille tai vessaan mennessäsi turvavälit.

5. Muista jonottaessasi ja liikkuessasi turvaetäisyydet.

Käteisellä maksaminen ravintoloissa ei ole kiellettyä, mutta turvallisuuden vuoksi kannattaisi suosia korttia.

6. Käytä omaa tai tarjolla olevaa käsidesiä. Moni asiakas kantaa kassissaan omaa käsidesiä, jota käyttää myös ravintolassa. Jos oma käsidesi on unohtunut kotiin tai sellaista ei omista, muista käyttää ravintolan tarjoamaa käsidesiä.

7. Pese tai desinfioi kädet ravintolaan tullessa. Kädet voi desinfioida vielä pöytään istuuduttua.

8. Älä unohda vallitsevaa epidemiatilannetta. Toisinaan varsinkin sosiaalisissa ympäristöissä, kuten ravintoloissa, epidemiatilanne unohtuu – ja se on ihan hyväkin. Muista kuitenkin, ettei epidemia ole vielä ohi. Älä siis unohda turvavälejä muihin asiakkaisiin tai henkilökuntaan ja vältä ”turhaa” jutustelua esimerkiksi tarjoilijan kanssa, jotta tauti ei tarttuisi myöskään ilmateitse.

Ravintoloissa, kuten muissakin julkisissa tiloissa, on edelleen huolehdittava hyvästä käsihygieniasta.

9. Huomioi myös muut asiakkaat. Suhtautuminen koronarajoituksiin on erilaista eri ihmisillä. Toiset noudattavat ohjeita erittäin tarkasti, toiset taas liiankin huolettomasti – ja joku on siltä väliltä. On kohteliasta kysyä, voiko tuntemattoman viereen istua tai olla muutenkaan aivan lähellä ihmistä, jota ei tunne. Joillekin oma turvallisuus ja terveys voi olla tärkeämpää kuin itselle.

10. Maksa mieluummin kortilla. Moni maksaa kortilla muulloinkin, mutta nyt se kannattaa turvallisuuden takia. Käteisen käyttäminen ei ole kiellettyä, mutta käteistä rahaa käyttäessäsi huomioi hyvä käsihygienia. Myös ravintoloiden työntekijät pesevät tiuhaan käsiään.