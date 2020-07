Helsinkiläinen tislaamo voittoisa Saksassa – viennin kannalta ”kova juttu”

Helsingissä tislattu viski vei sarjavoiton arvostetussa kilpailussa.

Maailma on täynnä erilaisia juoma-alan kilpailuja. Meininger’s International Spirits Award ei kuulu niistä vähäpätöisimpiin.

Siksi The Helsinki Distilling Companyn voitto ruisviskisarjassa ei ole ihan merkityksetön. Helsinkiläisellä tislaamolla on toiveita saada voiton myötä enemmän jalansijaa Saksan markkinoilla.

– Saksa on meille suuri ja tärkeä vientimarkkina, joten voitto juuri tässä arvostetussa kilpailussa on tislaamollemme ehdottomasti kova juttu. Olen iloinen myös muiden suomalaisten alan toimijoiden menestyksestä kilpailussa. Kilpailumenestys vankentaa suomalaisen osaamisen arvostusta ja tuo meille tärkeää huomiota käsityötislauksen taitajina, kertoo The Helsinki Distilling Companyn toimitusjohtaja ja tislaajamestari Mikko Mykkänen.

Kilpailussa palkittiin myös muita suomalaisia. Pyynikin Distilling Company voitti kategoriansa ginillään. Myös Altian Koskenkorva Vodka sai palkintoplakaatin.

Meininger’s International Spirits Award on kansainvälinen, väkeviä alkoholijuomia, likööreitä, hedelmäviinejä ja sekoitejuomia arvottava kilpailu. ISW-kilpailun tuomaristo koostui yli 50 kansainvälisestä alkoholialan ammattilaisesta. He arvioivat kisaan osallistuneet juomat Saksan Neustadissa kesäkuun lopussa. Palkinnot jaettiin 8. heinäkuuta virtuaalisessa palkintogaalassa.