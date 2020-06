Tamminiemen kahvilan perunasalaatti on juhannuspöydän hitti – tee vähän enemmän, kaikki menee

Museokahvilan perunasalaattiohjeen yksi salaisuus on paahdettu peruna.

Museoiden kahviloissa on oma tunnelmansa.

Helsingissä sijaitsevan, entisten presidenttien virka-asunnon Tamminiemen pihapiirissä sijaitsee Cafe Adjutantti, jonka terassille asiakkaita tulee nauttimaan kauniista merinäkymästä usein ilman varsinaista museokierrosta.

Kahvila sijaitsee rakennuksessa, joka toimi ennen virka-asunnon autotallina ja adjutanttien taukotilana.

Kekkosen eväsleipä

Yksi Tamminiemen pitkäaikaista asukasta kunnioittava tarjottava kahvilassa on Kekkosen eväsleipä, joka noudattaa entisen presidentin mieltymyksiä.

– Kekkosen eväsleipä on yleensä aina valikoimissa. Siinä on ohuita, kaarevia jälkiuuniviipaleita, joiden päällä on graavilohta ja tilliä. Leivät kääritään voipaperiin, Sirpa Granqvist-Häiväläinen Cafe Adjutantista kertoo.

Tamminiemen puutarhan empiretyylinen huvimaja on 1820-luvulta.

Kahvilassa on tarjolla myös esimerkiksi Sylvin marjapiirakkaa. Sesonkien mukaan vaihtuva piirakka on nimetty talon entisen emännän mukaan.

Granqvist-Häiväläinen on haastatellut Urho Kekkosen lapsenlasta Tea Kekkosta.

– Tea kertoi, että Kekkoset eivät olleet kovinkaan makeiden perään. Pullia Tamminiemessä tehtiin kyllä. Tea kertoi, että Tamminiemessä valmistettiin esimerkiksi korvapuusteja ja kanelipullia kookoksella maustettuna.

– Siitä ei ole varmuutta, oliko kookos Kekkosten oma mieltymys vai keittiön tapa valmistaa ne, Granqvist-Häiväläinen kertoo.

Tänä vuonna tulee kuluneeksi 120 vuotta Urho Kaleva Kekkosen (1900–1986) ja Sylvi Kekkosen (1900–1974) syntymästä. Tamminiemestä tuli Kekkosten koti lokakuussa 1956.

Supermaukas perunasalaatti

Sirpalla on myös lyömätön lista aineksista, joista syntyy erittäin herkullinen, kirkas perunasalaatti.

Sitä on tehty kuluneen vuoden aikana muun muassa Tamminiemen saunavieraille.

Perunasalaatti maistuu esimerkiksi saunamakkaran kanssa. Tamminiemen sauna on nähtävillä museokävijöille kesäaikaan.

Tämä perunasalaatti sopii täydellisesti vaikka juhannuspöytään makkaran kylkeen.

Sirpan tekemän listan aineksista saa perunasalaatin, jonka maku on todella herkullinen: suolaisen, hieman happaman ja aavistuksen makean yhdistelmä. Paahdetut perunat ovat todella maukas osa tätä perunasalaattia.

Ainesten suhteita voi muokata

Jos salaattia tekee lisukkeeksi esimerkiksi 4–6 hengelle, perunaa on hyvä varata noin 500 grammaa.

Perunasalaatti onnistuu seuraavilla aineksilla. Niiden suhteita voi vapaasti muokata itse.

Kirkas perunasalaatti paahdetuista perunoista

n. 500 g perunaa paahdettuna

8–10 aurinkokuivattua tomaattia

kapriksia (esimerkiksi n. 2 rkl)

muutama pieni retiisi

marinoitua punasipulia (pikkelöityä)

1 omena pilkottuna

Kastike:

3 rkl Dijon-sinappia

1 tl suolaa

1 dl öljyä

ripaus sokeria

2 rkl punaviinietikka

1 tl mustapippuria rouheena

Valmistusohjeet

Pese perunat ja pilko ne pieniksi kuutioiksi. Sekoita perunoiden joukkoon pieni määrä öljyä ja pieni ripaus suolaa. Paahda pellillä uunissa 200 asteessa noin 20 minuuttia tai kunnes perunat ovat kypsiä. Anna perunoiden jäähtyä. Sekoita jäähtyneet perunat ja muut salaatin ainekset keskenään. Sekoita kastikkeen ainekset ja lisää salaatin sekaan.

