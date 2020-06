Pakko poiketa! Ihania kesäkahviloita Suomessa: loistavia burgereita, herkullista pizzaa ja todelliset kesäidyllit, joissa kahvi maistuu

Suomessa on runsaasti tutustumisen arvoisia kesäkahviloita. Nyt on myös hyvä aika tukea pieniä yrityksiä.

Suomessa on paljon loistavia kesäkahviloita. Koostimme niistä muutamia esimerkkejä.

Vaikka ulkomaille ei tänä kesänä pääsisikään, kotimaan kohteet tarjoavat myös elämyksiä. Suomessa on runsaasti mielenkiintoisia ja viihtyisiä kesäkahviloita, joissa voi nauttia kesäisistä herkutteluhetkistä ja tunnelmasta.

Kerroimme toukokuussa esimerkiksi Nauvossa sijaitsevasta idyllisestä kesäkohteesta.

Jutun kommentteihin oli vinkattu myös toisesta kiinnostavasta paikasta.

– Rantolan Puoti Sauvon Karunan kylässä on myös loistava paikka. Erinomaisia hampurilaisia ja muita herkkuja, lukija kertoi.

Kahvilassa on kodikas tunnelma.

Sauvo sijaitsee Varsinais-Suomessa. Lukijan mainitsema kesäkahvila on kiinnostava kohde burgereiden ystäville.

”Lehtari-burger” on retro

Paikkaa pitävä Anne Vuorio kertoo Ilta-Sanomille, että burgerit tehdään alusta asti itse ja pihvilihat ovat lähiruokaa. Burgereissa käytettävä liha on lähitiloilla tuotettua luomua, tai esimerkiksi niin kutsuttua vapaan possun lihaa.

Rantolan Puodin burgerit ovat suosittuja.

Tässä kesäkahvilassa uskalletaan myös kokeilla erilaisia ideoita. Yksi lähiaikoina somessa huomiota herättänyt annos on ”lehtari-burger”.

Kahvilan Facebook-sivuilla kuvaillaan, että lehtipihvin ja paistetun ananasrinkulan sisältävä burgeri on tarkoituksella retrohenkinen, ”vähän 70-lukua”.

”Lehtipihviburgeri” on retrohenkinen.

– Eläköön ananas ja lehtari, burgeria kommentoitiin Facebookissa.

Rantolan Puoti sijaitsee Karunan kylän keskustassa meren rannalla. Uimarannalle on lyhyt matka. Lisäksi pihapiirissä on majoitustiloja.

Artesaanipizzaa Saimaan rannalla

Listasimme myös muita kiinnostavia, eri puolella Suomea sijaitsevia kesäkohteita.

Koska elämme vielä poikkeusaikoja, kaikkien jutussa mainittujen kahviloiden aukioloajat tai muut mahdolliset erityisjärjestelyt kannattaa ennen vierailua vielä tarkastaa yritysten omilta Facebook-sivuilta.

Jos etsii erityisen hyvää pizzaa, yksi ihana kesäkohde on Sahanlahti Resortin Rantamakasiini.

Sahanlahti sijaitsee Puumalassa. Sinne on vajaan tunnin ajomatka Savonlinnasta, Mikkelistä ja Imatralta.

Pizzaa kauniissa maisemissa.

Rantamakasiinin aurinkoisella laituriterassilla voi nautiskella viikonloppuisin burgereita ja artesaanipizzoja.

– Meillä on myös tarjolla Ville Haapasalon valmistamia georgialaisia hatsapuri-leipiä, Sahanlahti Resortista kerrotaan Ilta-Sanomille.

Laituriterassilla voi nauttia viikonloppuisin pizzoista ja burgereista.

Ravintolan terassilta avautuu näkymä Saimaalle.

Sahanlahden Koskivahti ravintolan terassi avautuu Saimaalle.

Vanhan ajan idylliä

Lappeenrannassa ja sen läheisyydessä on ainakin kaksi erityisen kiinnostavaa kohdetta kahvipaikkaa etsiville.

Esimerkiksi parikymmentä kilometriä Lappeenrannasta sijaitseva Pulsan asema on viihtyisä kahvila, jonka terassi on kuin suoraan kesäidyllistä. Vanhan rautatieaseman päärakennus on rakennettu vuonna 1869.

Vanhan asemarakennuksen pihalla on kaunis terassi.

Kerroimme Pulsan asemasta myös viime vuonna. Jutussa kerrottiin, että paikka on vakiintunut muutamassa vuodessa tunnetuksi kahvilaksi, jossa on tarjolla niin makeita kuin suolaisiakin herkkua. Junat vilistävät edelleen ohi, mutta eivät enää pysähdy asemalle.

Rakennuksessa on kahvilan lisäksi sisustusmyymälä ja B&B-majoituspalvelu.

Tunnettu kakuistaan

Lappeenrannassa sijaitseva Kahvila Majurska henkii myös Pulsan aseman tapaan vanhan ajan kesäidylliä.

Kahvila on kuuluisa muun muassa kakuistaan.

Majurskassa voi kokea vanhan ajan tunnelmaa.

Kodikkaan tunnelman omaava Majurska sijaitsee Lappeenrannan linnoituksessa.

– Talon seinät kätkevät sisälleen lukemattomia tarinoita menneiltä ajoilta, kun vain maltamme kuunnella niitä, kahvilan verkkosivuilla kerrotaan.

Kahvila Majurska on tunnettu kakuistaan.

Herkkuja ja lahjapuoti

Mäntyharjulla, aivan juna-aseman läheisyydessä sijaitsee kiinnostava kesäkahvila, josta voi ostaa vaikka maukkaat eväät junaan tai nauttia kahvit ennen matkaa.

Makasiinin Puoti & Kahvila tarjoavat herkkuja myös kesäisellä terassilla.

Kahvilan valikoimissa on muun muassa vohveleita sekä toasteja.

Kahvilatuotteita voi nauttia Makasiinin sisällä tai radan puolella olevalla terassilla.

Pienessä puodissa myydään muun muassa yksinyrittäjien tuotteita, kuten esimerkiksi koruja, vaatteita ja mattoja.

Ihana tunnelma museoradan varrella

Rautatieaseman tunnelmaa henkii myös harrastepohjalta toimiva kesäkahvila Ansa&Oiva, joka sijaitsee Porvoon keskustasta reilun kymmenen kilometrin päässä Hinthaarassa.

Erityisen viehättävä kesäkahvila on auki viikonloppuisin.

Kahvila toimii entisen rautatieaseman makasiinirakennuksessa, jonka vieressä kulkee Porvoon museorautatie.

Museorautatietä ylläpitävän Porvoon Museorautatie ry:n sivujen mukaan rata on vuodelta 1874 ja säilynyt vähäisen käytön ansiosta varsin alkuperäisessä asussa.

Kahvilan ohi kulkee museorata.

Kahvilan sisustus on kodikas ja lämminhenkinen.

Facebookin kommenteissa kahvilassa käynyt asiakas kehuu esimerkiksi paikan ”huippuhyvää omenapiirakka”.

Viihtyisässä kahvilassa on tunnelmallista.

Luomutilan kesäidylli

Inkoon kunnassa Mustiossa sijaitsevan luomutilan Café Ivan & Alexander -kahvilassa voi myös kokea todellisen kesäidyllin.

Vallitsevan tilanteen vuoksi tänä kesänä kahvilassa voi vierailla ennakkoon ilmoittautumalla. Käyntejä järjestetään pienille ryhmille tai perheille.

Luomutilan kahvilassa on täydellinen kesäidylli.

Kesäkahvit voi nauttia esimerkiksi kauniilla pihalla, jossa myös kanat saattavat piipahtaa.

Harrastepohjalla toimivan kahvilan piha-alueelle on noussut myös kaunis, puinen kesäpaviljonki, jossa voi viettää pieniä kesäjuhlia.

Merellistä tunnelmaa

Helsingin Vuosaaressa sijaitseva Kahvila Kampela tarjoaa merellisiä maisemia. Tarjolla on myös esimerkiksi muurinpohjalettuja.

Venesataman välittömässä sijaitsevassa kahvilassa on tilava terassi, jossa voi nautiskella merellistä kesäpäivää.

Kahvila mainitsee Facebook-sivuillaan, että myös mahdollisille mukana oleville lemmikeille on myynnissä makupaloja.

Lähistöllä sijaitseva Uutela on myös kaunis retkikohde.

Toinen Helsingissä, aivan meren rannassa sijaitseva kesäkahvila on Kalasataman Ihana kahvila, joka toimii nyt viimeistä kesää. Se ehti toimia kymmenisen vuotta.

Urbaanissa ympäristössä sijaitsevassa kesäkahvilassa on aivan oma tunnelmansa, joka kannattaa käydä vielä kokemassa ennen sen lopullista sulkeutumista.

Ihana Kahvila tarjoaa rentouttavan kahvihetken aivan veden äärellä.

Kahvila Ihana on urbaani kesäkeidas.

Maalaiskahvila nelostien kupeessa

Mukava pysähdyspaikka on lisäksi Leivonmäellä sijaitseva Karoliinan Kahvimylly ja Karoliinan Kestikievari. Kahvila sijaitsee 4-tien välittömässä läheisyydessä.

Maalaishenkinen kahvila onkin suosittu.

– Vilkasta on ollut, kahvilasta kerrotaan Ilta-Sanomille tiistaina.

Kahvilan sivuilla kerrotaan, että tarjolla on muun muassa lähiruokaa ja maalaispizzaa. Täytteissä mainitaan esimerkiksi muikkua, poroa ja hirveä muiden perinteisempien pizzatäytteiden rinnalla.

Suolaisten ruokien lisäksi kahvilassa voi nautiskella ihanista herkuista.

Karoliinan Kahvimyllyssä on maalaistunnelmaa.

Oletko käynyt erityisen hyvässä kesäkahvilassa tai ravintolassa? Kerro paikasta alla olevassa keskustelussa!