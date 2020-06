Köksän tunneilla opittu herkku on helppo tehdä: Vanhan ajan mansikkakiisseli on ihana kesäjälkkäri

Ilta-Sanomien Kaisla Kuuskoski testasi reseptikirjan, joka pohjaa isoäitien ohjeisiin.

Testissä: Sari Spåra, Isoäidin parhaat reseptit. Kodin keittokirja (Readme.fi)

Mikä: Paksu perinteinen keittokirja on pullollaan vanhoja suomalaisia reseptejä. Valtaosa lähes 500-sivuisesta kirjasta on makeaa, mutta myös läskisoosin, silakkalaatikon ja karjalanpaistin ohjeet löytyvät. Paljon leivonnaisia ja reseptiikkaa jouluun. Uudistetussa painoksessa on myös mm. keittiöniksejä.

Miellytti: Teosta lukiessa muistuu mieleen moni ruoka, jonka on jo unohtanut. Vanhojen reseptien kierrättäminen kannattaa. Leivonnaisosio tekee eritoten vaikutuksen toscakakkuineen, Wilhelmiina-keksineen ja tiikerikakkuineen. Pullia on enemmän kuin leipomon vitriiniin mahtuu. Kuvat ovat suuria ja kauniita ja ohjeet yksityiskohtaiset. Isoäitiä ylistävä alkuteksti on koskettava, vaikka aivan kaikki kirjan reseptit tuskin samalta henkilöltä ovat.

Mietitytti: Vanhemmalla kansalla suuri osa resepteistä lienee yhä käyttömuistissa tai ehkä kirjojen välissä, nuoremmilla ehkä ei. Reseptejä on niin paljon, että joukossa on takuulla uusiakin tuttuja.

Minä kokeilin: Edellisen kerran tein kiisseliä kotitalousluokassa, mutta vanha taito löytyi kauhanvarresta. Raikas mansikkakiisseli sopi jälkiruoaksi mainiosti, eikä siinä edes ole suuria määriä sokeria, joten viitsin antaa taaperollekin. Vatkasin ohjeen vaniljavaahtoa, ja kulhot tyhjenivät nopeasti.

Mansikkaista kiisseliä voisi koettaa myös puuron tai jogurtin kanssa. Tältä annos näytti kirjassa.

Kiisseli keittyi ohjeen mukaan hyvin ja nopeasti. Pulpahtaa-verbi on ohjeessa kyllä hankala, mutta muuten kirjassa käytetään tavanomaisempaa kieltä.

Vanhan ajan mansikkakiisseli

1 l tuoreita tai pakastemansikoita

4 dl vettä

1 dl sokeria

1 ½ rkl perunajauhoja

Valmistusohjeet