Suosituista suklaakonvehdeista poistetaan palmuöljy

Panda kertoo, että yhtiön kaikista suklaatuotteista poistetaan palmuöljy.

Palmuöljy on aihe, joka puhuttaa säännöllisesti eettisistä ja terveydellisistä näkökulmista. Ruokavirasto listaa sivuillaan, että palmuöljyä käytetään yleisesti esimerkiksi margariinien valmistuksessa, joissakin leivonnaisissa, kekseissä, muroissa, valmisruoissa, kastikeaineksissa.

Kerroimme aiemmin, että esimerkiksi kasvipohjaisissa vispisekoitteissa käytetään usein palmuöljyä.

Sitä on myös joissakin makeisissa.

Pandan suklaalevyn kylkeen on ilmestynyt kevään aikana maininta, ettei suklaa sisällä palmuöljyä.

Kysyimme yhtiöltä, milloin muutos on tehty ja onko sen käyttö lopetettu muiden tuotteiden osalta.

Tulevan joulun konvehdit palmuöljyttömiä

Pandan tavoite on olla täysin palmuöljytön vuoden 2021 alkupuolella, yhtiöstä vastataan Ilta-Sanomille.

Kaikki Pandan suklaatuotteet, myös konvehdit, ovat palmuöljyttömiä toukokuusta 2020 alkaen, yhtiö kertoo vastauksessaan. Tämä koskee myös suosittua joulusuklaata, Pandan Juhlapöydän konvehteja.

– Tulevan joulun konvehdit ovat täysin palmuöljyttömiä, Suomen Orklan viestintäjohtaja Nina Olin kertoo vastauksessaan.

Suklaalevyissä palmuöljyä ei ole käytetty pitkään aikaan. Sen ovat voineet huomata tarkkasilmäiset tuoteselosteita tutkivat kuluttajat, nyt asia on tuotteissa kenties selkeämmin esillä.

Suklaalevypaketissa oleva maininta herättää huomion.

– Suklaalevyt ovat kokonaisuudessaan olleet täysin palmuöljyttömiä vuodesta 2016, jolloin palmuöljy poistui viimeisestäkin levystä, Olin kertoo.

Palmuöljy pois pakastepizzoista

– Kaikkien Pandan tuotteiden osalta palmuöljyä löytyy enää parista täytelakritsista. Työ palmuöljyn korvaamiseksi on jo käynnissä, ja täytelakritseissakin palmuöljy poistuu vuoden 2021 alussa, Nina Olin kertoo myös.

Yhtiö mainitsee lisäksi, että esimerkiksi kaikki Kantolan- ja Ballerina-keksit, Taffel snackstuotteet ja Oolannin pakasteperunatuotteet ovat palmuöljyttömiä.

– Grandiosa-pizzasarja tulee olemaan palmuöljytön syksystä 2020 lähtien, Nina Olin kertoo.

RSPO-sertifikaatti kertoo vastuullisuudesta

Tiivistettynä palmuöljyn käyttämisen ongelmat liittyvät ainakin kahteen seikkaan.

Kookos- ja palmuöljy eivät ole suositeltavia vaihtoehtoja, koska ne sisältävät kovaa rasvaa. Toinen merkittävä seikka on ympäristökysymyksiin liittyvät ongelmat.

WWF kertoo sivuillaan, että palmuöljy on maailman eniten käytetty kasviöljy. Palmuöljyn tuotanto tuhoaa sademetsiä, mikäli sen tuotanto ei ole vastuullista.

WWF:n sivujen mukaan yli 80 prosenttia palmuöljystä tuotetaan Indonesiassa ja Malesiassa ja sademetsien hakkaaminen palmuöljyplantaasien alta on aiheuttanut metsäkatoa. Tämä heikentää uhanalaisten eläinten elinmahdollisuuksia. Lisäksi metsäkato edistää ilmastonmuutosta.

WWF:n sivuilla todetaan, että ympäristöön liittyvät ongelmat ovat viljelytavoissa, joita voidaan kuitenkin muuttaa. Vastuullisesti tuotetulla palmuöljyllä on RSPO-sertifikaatti.

Fazer ja Cloetta: Käytämme vastuullisuussertifioitua palmuöljyä

Kysyimme myös Fazerilta palmuöljyn käyttämisestä. Fazer kertoo, että tuotteissa käytetään vastuullisesti tuotettua palmuöljyä.

– Niissä tuotteissa joissa palmuöljyä on, käytämme vastuullisuussertifioitua palmuöljyä, jolloin tuotannossa huomioidaan muun muassa, että plantaaseilla on ympäristönhoitosuunnitelmat, työntekijöillä on oikeus järjestäytyä ja että arvokkaita luonnonmetsiä ei hakata, Fazer Makeisten viestintäjohtaja Liisa Eerola vastaa.

Yhtiön sivujen mukaan palmuöljyä sisältävät tuotteet ovat esimerkiksi keksit, eräät kahvileivät ja makeisten täytteet.

Eerola mainitsee, että palmuöljyä ei käytetä suklaamassan raaka-aineena, vaan suklaassa rasvana käytetään kaakaovoita.

Fazer kertoo, että tuotteissa käytetty palmuöljy on vastuullisesti tuotettua.

Liisa Eerola kertoo syitä palmuöljyn käyttämiselle. Palmuöljylle luontaisesti kovana rasvana ei ole tällä hetkellä olemassa olennaisesti parempaa kasvipohjaista vaihtoehtoa, hän kertoo.

Yhtiön sivuilla kuvaillaan, että palmuöljyä käytetään monissa rasvasekoitteissa kiinteänä rasvana yhdessä nestemäisten öljyjen kanssa. Muuten rasvasekoitteista tulisi liian pehmeitä tai nestemäisiä.

– Öljypalmu on maailman satoisin kasvisöljykasvi, minkä vuoksi sen korvaaminen muulla kasvirasvalla aiheuttaisi sen, että maata käytettäisiin paljon enemmän näiden muiden kasviöljyjen tuotantoon. Öljypalmu on myös tärkeä tulonlähde monille kehitysmaiden asukkaille, Liisa Eerola kertoo.

– Fazer näkee parhaaksi vaihtoehdoksi palmuöljyn käytön lopettamisen sijaan palmuöljytuotannon vastuullisuuden kehittämisen, Eerola toteaa.

Cloetta kertoo sivuillaan, että yhtiö luopui makeisten kiillotusaineissa käytettävästä palmuöljystä kokonaan vuoden 2017 aikana. Yhtiön suklaista esimerkiksi Royal-suklaatuotteet eivät sisällä palmu- tai kookosöljyä, yhtiön sivuilla mainitaan.

– Cloetta on edennyt suunnitelmansa mukaisesti ja olemme korvanneet palmuöljyn isossa osassa tuotteitamme muilla rasvoilla jo vuoden 2017 aikana, Marja Piironen Cloettalta vastaa.

– Niissä tuotteissa, kuten täytteellisissä suklaa ja fudge-tuotteissa, joissa palmuöljyä tarvitaan halutun rakenteen aikaansaamiseksi, olemme siirtyneet käyttämään RSPO-sertifioitua palmuöljyä.