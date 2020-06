Miksi grillimakkaraan kannattaa tehdä viilto – tässä on pystyviillon ja ristiviillon todellinen ero ja merkitys

Makkaran paistamisessa on hyvä huomioida muutama seikka, jotta tulos olisi mahdollisimman onnistunut.

Grillimakkaran paistamisessa ei varsinaisia taitoja tarvita. Joskus siinä voi kuitenkin mennä hieman mönkään. Niin voi käydä, jos esimerkiksi jääkaappikylmät grillimakkarat iskee liian kovaan lämpöön. Silloin makkaran pinta saattaa kärähtää, mutta sisus jääkin hailakan kylmähköksi.

Toiset tekevät grillimakkaroihin viiltoja ennen grillaamista. Kysyimme grillimakkarat erityisen hyvin tuntevilta kokeilta, miksi niin kannattaa tehdä?

Kokki Jarmo Ritvanen Atrialta toteaa, että viilto tehdään grillimakkaran halkeamisen estämiseksi.

– Grillatessa grillimakkaran neste alkaa kiehua. Jos makkaraan on tehty viilto, höyryt pääsevät niin sanotusti pihalle, Ritvanen kertoo.

Pitkä viilto ja ristiviilto

Grillimakkaroihin tehdään joskus kahdenlaisia viiltoja. Makkaran toiselle puolelle voi esimerkiksi tehdä yhden pitkittäisen viillon ja toiselle puolelle ristikkäisiä viiltoja.

Niillä on tarkoituksensa.

Atrian kokki Jyri Varonen kertoo, että pystyviilto on sinappia tai ketsuppia varten. Silloin mausteet pysyvät yksinkertaisesti paremmin paikoillaan. Jos grillimakkarassa on myös ristikkäisiä viiltoja, makkaroita on taas helpompi leikata.

Viillotetussa makkarassa sinappi tai ketsuppi pysyvät paremmin paikoillaan ja sitä on helpompi leikata.

Raakamakkaroihin viiltoja ei pidä tehdä. HKScan kertoo sivuillaan, että raakamakkarat ovat nimensä mukaisesti raakoja makkaroita. Viiltoa ei lihatalon sivujen mukaan kannata niihin tehdä, sillä silloin nesteet valuvat ulos.

Raakamakkarat vaativat pidemmän kypsennyksen kuin tavalliset grillimakkarat, sivuilla todetaan myös. Ne ovat usein lihapitoisempia kuin grillimakkarat. Raakamakkarat voi myös esikypsentää kattilassa antamalla niiden olla kuumassa vedessä noin 5–10 minuuttia.

Makkarat huoneenlämpöön ennen grillaamista

Jarmo Ritvanen kertoo lisäksi, että kuten mikä tahansa liha, myös grillimakkarat on hyvä ottaa huoneenlämpöön ainakin puoli tuntia tai tuntia ennen grillaamista. Kun liha on saanut hieman lämmetä ennen grillaamista, se kypsyy tasaisemmin.

Makuasioista ei voi kuitenkaan kiistellä. Toisten mielestä makkarasta saattaa tulla hieman kuivempaa, jos siihen tekee viiltoja.

– Hyväähän niistä saa monella tavalla, vaikka viiltoja ei tekisikään, Jarmo Ritvanen toteaa.

Perussääntö on, että makkaroita ei kannata paistaa turhan kovassa lämmössä.

Lähteet: Atria, HKScan