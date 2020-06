Suosituimmaksi pizzatäytteeksi nousi kyselyssä todellinen yllättäjä

Kespro halusi selvittää kyselyssään, millaisia olisivat kuluttajien ”haaveiden” täytteet pizzoissa ja burgereissa.

Pizzat ja burgerit ovat olleet suosittua noutoruokaa kevään ajan. Kerroimme huhtikuussa, että niitä tilattiin ahkerasti kotiinkuljetuksella ravintoloiden ollessa suljettuja.

Myös Kespro kertoo tiedotteessaan, että take awayn suosio on näkynyt kevään aikana pakkaamiseen liittyvien tavararyhmien myynnin kasvuna. Kespro on Kesko Oyj:n omistama tukku.

Yhtiö kertoo tiedotteessaan myös kyselytutkimuksesta, jossa selvitettiin kuluttajien mieltymyksiä pizzojen ja burgereiden täytteistä. Kyselyssä haluttiin selvittää, millaisia olisivat kuluttajien ”unelmien pizzat ja burgerit”, jos niiden koostumuksia voisi ravintoloissa valita täysin vapaasti.

Alkuvuodesta toteutettuun kyselyyn vastasi 1215 henkilöä, tiedotteessa kerrotaan.

Punasipuli, tomaatti ja katkarapu kärjessä

Suomalaisten pizzamakuja listataan säännöllisesti. Esimerkiksi Pizza-onlinen viime vuonna julkaisemassa, suosituimpien täytteiden listassa keikkuivat tutut ananas, aurajuusto, kinkku, pepperoni sekä salami.

Myydyimpien pakastepizzojen osalta taas suosituimmissa tuotteissa näkyvät mozzarella, salami ja kinkku-ananas, kerroimme toukokuun alussa.

Kespron kyselyssä tärkeimmäksi pizzatäytteeksi nousikin punasipuli, joka oli ykkösvalinta 43 prosentille vastaajista.

– Punasipulin nousu suosituimmaksi päälliseksi oli todellinen yllätys, Kespron markkinointijohtaja Hannu Korhonen toteaa.

– Samalla arkielämässä mielipiteitä paljon jakavien katkaravun ja herkkusienen nousu kolmanneksi ja neljänneksi suosituimmaksi oli mielenkiintoista, Korhonen sanoo tiedotteessa myös.

”Unelmien pizzatäytteiden” top 10

Punasipuli Tomaatti Katkarapu Herkkusieni Ananas Kinkku Parmankinkku Salami Sipuli Tonnikala

Mozzarella pitää pintansa

Kyselyssä tiedusteltiin lisäksi mielipiteitä erilaisista pizzapohjista ja juustoista. Juustoista suosituimpia olivat mozzarellajuustoraaste, sinihomejuusto ja mozzarella-edamjuustoraaste.

Pizzapohjista perinteinen pizzapohja, artesaanipohja ja ruispizzapohja saivat eniten kannatusta. 69 prosenttia vastaajista toivoi pizzaansa aivan perinteisen tomaattikastikkeen. Muut vaihtoehdot, kuten esimerkiksi pesto, saivat vain vähän ääniä.

Mausteiden osalta selkeitä ykkösvalintoja olivat oregano, rucola sekä valkosipulimurska.

Tiivistettynä vastaajien unelmapizzan pohjana on perinteinen pizzapohja, juustona mozzarellajuustoraastetta, kastikkeena perinteinen tomaattikastike, päällisenä punasipulia, tomaattia, katkarapua ja herkkusieniä ja viimeistelynä oreganoa ja rucolaa, tiedotteessa kerrotaan.

Kyselyyn vastanneet olisivat valmiita maksamaan keskimäärin noin 15 euroa kaikki haaveet täyttävästä burgerista.

Kannettomilla burgereilla on kysyntää

Burgereiden osalta kyselyssä paljastui myös kiinnostava trendi. Kannettomilla burgereilla, eli avohampurilaisilla, oli kysyntää.

– Suomessa kannettomat burgerit eivät ole vielä yleisiä. Silti burgereiden osalta vastaajista jopa 12 prosenttia kertoi unelmaburgerinsa olevan ilman kansia. Se oli jopa suositumpaa kuin tuplahampurilaissämpylät, joita suosi ainoastaan yhdeksän prosenttia vastaajista, Korhonen toteaa.

Kuluttajien mielestä täydellisessä burgerissa on sämpylänä brioche-sämpylä, pihvinä rotukarjan burgerpihvi, kastikkeena aioli-valkosipulikastike sekä juustona cheddarjuustoa. Myös jääsalaatti kuului vastaajien pakettiin oleellisena osana.

Unelmien pizzasta ja burgerista maksettaisiin 15 euroa

Burgerin kanssa haluttiin eniten bataattiranskalaisia, tiedotteessa tiivistetään kyselyn tuloksia.

Pihvien osalta broilerinfileepihvi ja vegaaniburgerpihvi olivat sijoilla kolme ja neljä. Suosituimmat burgerijuustot kyselyssä olivat cheddarjuusto, savujuusto ja halloumi.

Kyselyssä tiedusteltiin lisäksi, mitä kuluttajat olisivat valmiita maksamaan ”unelmiensa” pizzoista ja burgereista ravintolassa. Burgereiden osalta suosituin hintahaarukka oli 14,7–17,6 euroa ja pizzalle 12,8–15,4 euroa.

Kespro toteutti kyselytutkimuksen tammikuussa 2020. Kyselytutkimukseen vastasi yli 1200 kuluttajaa ympäri Suomea. Eniten vastaajia oli Uudeltamaalta (48 prosenttia). Varsinais-Suomesta vastaajia oli 11 prosenttia ja Pirkanmaalta 10 prosenttia. Ikäjakauma noudatteli normaalijakaumaa.