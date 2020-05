Hansin kotona suorana ISTV:ssä klo 17: Tässä on uusi suosikkilasagnesi!

Hans Välimäki on kokannut toukokuussa suoraan kotikeittiöstään arkeen sopivia ruokia. Tänään vuorossa on viimeinen jakso.

Hans Välimäki aloitti toukokuun alussa suorat lähetykset kotikeittiöstään. Arkipäivinä ISTV:ssä nähdyissä lähetyksissä Hans on valmistanut arkeen ja toisinaan juhlaankin sopivia herkkuja.

Hansin keittiössä on vieraillut myös tunnettuja vieraita, joiden kanssa on käyty keskusteluja kokkauksen lomassa muun muassa ruoanlaittoon liittyvistä aiheista.

Ideana on ollut, että katsojat voivat itse valmistaa lähetyksissä kokattavia ruokia omassa keittiössään noin vartin kestävän esikokkauksen jälkeen. Tänään siihen on viimeinen mahdollisuus, sillä on viimeisen jakson vuoro.

Näet kuitenkin edelleen kaikkien lähetyksissä kokattavien ruokien ainesosat ja reseptit sekä videotallenteet IS Ruokalan sivuilta täältä.

Viimeisessä Hansin kotona -lähetyksessä valmistetaan lasagne mozzarellalla sekä mausteista tomaattisalaattia.

Tomaattisalaatti

1,5 dl 1-2-3-lientä (ohje alempana)

1–2 valkosipulinkynttä raastettua

1 punainen chili hienonnettuna

1–2 rkl kevätsipulia tai ruohosipulia hienonnettua

2 rkl korianteria hienonnettuna

200 g kirsikkatomaatteja tai 4–5 kypsää tomaattia

paahdettua seesamiöljyä maun mukaan

suolaa ja pippuria

Sekoita ainekset ja anna maustua hetki ennen käyttöä.

1-2-3 liemi

1 dl väkiviinaetikkaa

2 dl sokeria

3 dl vettä

Kiehauta ja jäähdytä. Sama liemi käy moneen, kuten mummonkurkkuihin. Lisää vain tilliä, niin liemi on valmis, joten älä heitä sitä pois, mikäli jää yli.

Bolognaise

4 rkl öljyä

2 kpl sipulia hienonnettua

3 kpl valkosipulinkynttä kuorittuina ja murskattuina

pala selleriä kuorittuna ja raastettuna

1–2 porkkanaa kuorittuina ja raastettuna

1 palsternakka kuorittuna ja raastettuna

3–4 rkl tomaattipyrettä

200 g tomaattimurskaa

2–3 pekonisiivua hienoksi leikattuna

400 g jauhelihaa

2–3 rkl punaviinietikkaa

1 tl suolaa

1 rkl sokeria

1 tl paprikajauhetta

½ tl savupaprikajauhetta

3–4 dl vettä

timjamia maun mukaan

cayennepipppuria

mustapippuria

Kuumenna öljy kattilassa. Lisää joukkoon pilkottu sipuli, valkosipuli, porkkana, selleri ja palsternakka. Ruskista juureksia hetki. Paista jauhelihaan ja pekoniin pannulla kauniin ruskea väri. Kaada jauheliha ja pekoni juuresten joukkoon ja huuhtele pannu tilkalla vettä. Lisää huuhdeliemi juuresten ja jauhelihan joukkoon. Lisää tomaattipyre ja -murska sekä vesi, punaviinietikka ja mausteet. Anna hautua miedolla lämmöllä 1–2 h. Jos haluat kastikkeesta rotevamman, lisää veden sijaan tilkka punaviiniä.

Valkokastike

100 g voita

100 g vehnäjauhoja

1–1,3 l maitoa

2–3 dl vettä

suolaa

pippuria

1–2 valkosipulinkynttä raastettuna

Kuumenna maito ja vesi kattilassa tai mikrossa. Sulata toisessa kattilassa voi ja lisää joukkoon jauhot. Kypsennä voi-jauhoseosta miedolla lämmöllä koko ajan sekoittaen 3–4 min. ja lisää joukkoon kuuma neste. Sekoita kastike tasaiseksi ja anna kypsyä muutama minuutti koko ajan sekoittaen. Tästäkin kastikkeesta tulee sitä parempi, mitä kauemmin sitä jaksaa kypsentää. Älä kuitenkaan polta valkokastiketta pohjaan.

Lönkan lasagne

1 pkt lasagnelevyjä

bolognaisekastiketta

valkokastiketta

2–3 mozzarellakuulaa

300 g parmesaania raastettuna

reilusti tuoretta basilikaa

Kokoa kerroksittain uunivuokaan siten että pohjalle ensin lihakastiketta, sitten pastalevyjä, valkokastiketta, mozzarellaa, basilikaa, parmesaania. Taas pastalevyjä, lihakastiketta, valkokastiketta pasta. Päällimmäiseksi vielä valkokastiketta, jonka päälle mozzarellaa ja raastettua parmesaania.

Paista uunissa +175 asteessa noin 35–45minuuttia, kunnes lasagne on kauniin kullanruskeaa. Ota lasagne ulos uunista ja anna tekeytyä ja jäähtyä hetken. Nauti hyvän seuran, punaviinin ja tomaattisalaatin kera.