Tv:stä tuttu kokki Meri-Tuuli Väntsi kertoo, millaista ruokaa hän tekee kotona – edullinen lempiaines tarttuu kaupasta mukaan usein

Meri-Tuuli Väntsi on aloittanut keväällä ruoanlaittopäiväkirjan kirjoittamisen. –Kirjoitan sinne ylös mitä olen kokannut ja olisiko ruoassa ollut jotain kehitettävää.

Vaikka kevät on ollut aivan kaikille hyvin erikoinen, Meri-Tuuli Väntsi on joutunut olemaan eristyksissä muustakin syystä kuin vain koronan takia.

Tv:stä tunnettu kokki ja catering-yrittäjä jäi äitiysvapaalle loppuvuodesta 2019. Alkuvuodesta 2020 pamahti selkä, ja leikkauksen takia hän on joutunut olemaan osittain vuodelevossa. Hyvin pieniä lenkkejä on voinut tehdä.

– Kävelylenkkiä kokeilin ensimmäistä kertaa vasta äskettäin, hän kertoo Ilta-Sanomille.

Somen täyttäneet kuvat keväisistä luontoretkistä ovat saattaneet hieman kirpaista.

Epäonnistunut leipäkokeilu

Kokkaaminen on ollut yli 15 vuotta Väntsin työtä, mutta se on mieluista myös kotona.

– Voin seistä lyhyitä aikoja. Kokkailu onkin ollut ainoa asia mitä voin oikeastaan tehdä, hän kertoo Ilta-Sanomille toukokuussa.

Kysyimme Väntsiltä, millaista ruokaa hän tekee kotona.

Meri-Tuulilla on luova ote ruoanlaittoon. Hän ei yleensä käytä reseptejä, vaan inspiroituu ruoanlaitossa esimerkiksi hevi-osaston tarjonnasta. Meri-Tuuli tekee usein ruokaa sen perusteella, mitä kaapista löytyy.

Hän toteaa huvittuneena, että leipoessa reseptien seuraaminen olisi kyllä tosin erittäin suotavaa. Ammattilaisellekin voi käydä niin, ettei kaikki mene aina putkeen.

– Heitin aivan kamalan makuiseksi paistuneen vuokaleivän roskiin, se oli huono huono idea ja ehkä opin siitä jotain, Väntsi kirjoitti Instagramissa pieleen menneestä kokeilusta.

Ruoanlaittopäiväkirja kannattaa

Väntsi aloitti kevään aikana ruoanlaittopäiväkirjan pitämisen. Se on ollut hauskaa ja hyödyllistä. Pikkulapsiperheen arjessa muistiinpanoista voi olla myöhemmin todellista hyötyä.

– Teen meille joka päivä ruokaa, mutta en näillä aivoilla pysty aina muistamaan yhtään niistä ruoista, mitä tein vaikka viime viikolla, Meri-Tuuli naurahtaa.

– Kirjoitan päiväkirjaan ylös mitä olen kokannut ja olisiko ruoassa ollut jotain kehitettävää. On siellä merkintöjä, että jostakin on tullut erittäin hyvää, tai sitten joku kokeilu on ollut ihan kamalaa, ei jatkoon. Samalla reseptit pysyvät tallessa.

Toisilla on toistuvia arjen luottoruokia. Meri-Tuulilla sellaisia ei juurikaan ole.

– Olen aika helposti kyllästyvä ja vaihtelunhaluinen.

Muutamia poikkeuksia kuitenkin on.

Pakkasessa aina kypsää lihaa

Vaikka Väntsin perheessä syödään kasvisruokapainotteisesti, pakkasessa on aina myös heti hyödynnettävää lihaa.

Meri-Tuulin arkiruokataktiikka on käytännöllinen: hän pakastaa kypsennettyä lihaa, jotta sitä voi käyttää tarvittaessa saman tien. Se on paljon nopeampaa kuin raakojen lihojen sulattelu.

– Olen kova pakastamaan. Pakastimessa on aina kypsää revittyä lihaa, broileria tai kalkkunaa. Jos tekee vaikka linssimuhennoksen, siihen voi lisätä halutessa pakkasesta revittyä, kypsää lihaa. Koska liha on kypsää, ruoka valmistuu nopeammin.

Osa salaattiin, osa pakkaseen

Meri-Tuulin yksi edullinen lempiaines on kaupan valmiiksi grillatut broilerit.

– Se tarttuu kaupasta mukaan usein.

Hän käyttää grillikanasta osan usein salaattiin ja repii loput luun ympärillä olevat lihat pakasterasioihin. Näin tulee harvemmin tilanteita, jolloin kaapeissa ei oikeasti ole mitään.

– Jääkaapista löytyviä vihanneksia voi paahtaa kunnolla ja soseuttaa, niistä saa helposti vaikka pastakastikkeen.

Ghettopelti on jääkaapin tyhjennys

Lisäksi Meri-Tuulin keittiössä tehdään usein niin kutsuttua kotikiinalaista. Sitä hänen lapsuudenkodissaankin tehtiin usein. Myös pastaa tehdään paljon. Ja sitten on niin kutsuttu mättöruoka, joka kulkee perheessä hauskalla nimellä.

– Joskus me tehdään ghettopelti, Meri-Tuuli kertoo huvittuneena.

Se on perheen ”hätäversio”, jossa samalle pellille laitetaan pakastimesta kaikkea valmista, mitä sieltä sattuu löytymään. Kuten vaikka nugetteja, kalapuikkoja, ranskalaisia ja lohkoperunoita.

– Eli kaikkea, mikä ei oikeasti normaalisti kuulu samalle lautaselle, mutta kun laittaa ketsuppia ja HP-kastiketta ja sivuun salaattia, sillä ei ole niin väliä!

Toimiva soppa

Ruokakaupat ovat Väntsin inspiraation lähteitä. Nyt ideoiden tukena ovat toimineet toisinaan kotiin tilattavat vihanneslaatikot, mutta haaveissa on ihan kunnon kauppareissu.

– Mä niin toivon, että pääsisin pian kauppaan. Sanoin miehelleni, että voisiko auton penkin laittaa makuuasentoon, jotta pääsisin katselemaan asioita.

– Siitä se yleensä lähtee.

Yksi toimiva resepti mainitusta kaupan grillibroilerista on julkaistu Meri-Tuli Väntsin ja Pipsa Hurmerinnan kirjassa Samassa liemessä (WSOY 2018). Se on nimetty Rotisseriekanakeitoksi.

Kirjassa kuvaillaan, että inflaation kärsinyt kaupan grillibroileri toimii edelleen arkiruoan ”sankariaineena”.

Mikään suoranainen kesäkeitto tämä ei ole, mutta tähän soppaan voi myös upottaa vaikka mahdollisia kevään aikana hamstrattuja säilykkeitä, tai kesämökin muonavarastoa, kuten maissia ja tomaattipyrettä. Tuoreet yrtit viimeistelevät keiton.

Rotisseriekanakeitto

1 sipuli

2 porkkanaa

3 valkosipulinkynttä

1 kaupan grillibroileri

tilkka öljyä

1 tl paprikajauhetta

1/2 korianterin siemeniä

1/2 juustokuminaa

1 rkl tomaattipyrettä

1 l kanalientä + vettä

1 tlk makeaa maissia

suolaa

mustapippuria

sitruunamehua

Valmistusohjeet

Suikaloi sipuli, pilko porkkanat, kuutioi paprika ja leikkaa valkosipuli ohuiksi lastuiksi. Irrota broilerin liha luista ja revi suikaleiksi. Kuumenna kattilassa tilkka öljyä ja kuullota kuivat mausteet ja kasvikset pehmeiksi. Lisää kattilaan tomaattipyree, broileri, kanaliemi sekä sen verran vettä, että kaikki ainekset peittyvät ja keiton koostumus on sopivan keittomainen. Keitä noin 4 minuuttia, tai kunnes porkkanat ovat juuri ja juuri kypsyneet. Lisää maissi ja keitä vielä hetki, jotta maissit lämpenevät. Tarkista liemen maku ja lisää tarvittaessa suolaa. Mausta pippurilla ja purista joukkoon vähän sitruunamehua. Viimeistele keitto tuoreilla yrteillä ja ohuilla chilirenkailla.

Resepti: Pipsa Hurmerinta & Meri-Tuuli Väntsi: Samassa liemessä (WSOY)