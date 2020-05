Moni kukkakaalin ostaja mokaa jo kaupassa – 6 nerokasta vinkkiä, joilla ruoan saa säilymään pidempään

Kastele parsa, sääli sitruunaa, ripusta rypäleet. Kokosimme korealaisen Jihyun Royon vinkit, joilla vähentää hävikkiä.

120–160 miljoonaa kiloa.

Tämän verran suomalaiset heittävät vuosittain ruokaa pois. Suuri osa hävikistä on vihanneksia, juureksia, leipää ja hedelmiä, jotka olisi voitu syödä, jos ne vain olisi säilytetty oikein tai valmistettu ajoissa.

Parannettavaa siis on.

Oppia korjausliikkeeseen voi ottaa vaikka Jihyun Ryoulta. Hän on korealainen muotoilija, joka on ollut vuosikausia kiinnostunut erityisesti tavoistamme säilyttää ruokaa. Save Food from the Fridge -nimisellä Instagram-tilillään Jihyun jakaa vinkkejä ruokahävikin vähentämiseen ja postaa kuvia omassa keittiössään tekemistään säilytyskokeiluista. Häntä kiinnostaa myös, miten säilytys vaikuttaa ruuan makuun.

Korealainen Jihyun Ryou tutkii vihannesten ja hedelmien säilymistä.

Jihyunin mielestä tyrkkäämme esimerkiksi monia hedelmiä ja vihanneksia kylmään jääkaappiin pelkästä tottumuksesta, vaikka ne itse asiassa säilyisivät pidempään huoneenlämmössä.

Ja jos ruokaa säilyttää väärin, se päätyy varmemmin hävikkiin ja kuormittaa niin ympäristöä kuin lompakkoakin. Jääkaappiin ruoka saattaa myös yksinkertaisesti vain unohtua.

Kokosimme Jihyunin vinkit hävikin vähentämiseen.

1. Kastele parsaa

Parsakausi on meneillään. Irrota muovi parsojen ympäriltä ja napsaise varsiin uusi leikkauspinta. Laita parsat pystyssä lasipurkkiin tai maljakkoon, jossa on aavistus vettä pohjalla.

Päiväkausia parsaa ei toki ole tarkoitus säilyttää maljakossa. Samalla tavalla voi säilyttää myös esimerkiksi lehtiselleriä. Sekin näyttää pirteältä.

2. Sääli sitruunaa

Sitruunoita voi hyvin säilyttää kaapissa tai hedelmävadissa huoneenlämmössä. Pitkä säilytys (kuivassa) huoneilmassa voi kuitenkin kovettaa ja rypistää sitruunan. Ne voi silti vielä aivan hyvin käyttää.

Vaikka kuori olisi käppyräisen kuiva, sisällä voi olla aivan mehukas sitruuna. Pisimpään sitruuna säilynee muovipussissa jääkaapissa.

3. Hyödynnä kuiva leipä

Ylimääräisen leivän ei ole pakko antaa homehtua. Vanhat kannikat voi raastaa korppujauhoksi tai paistaa köyhiksi ritareiksi, mutta leivän voi myös leikata heti viipaleiksi tai kuutioiksi ja antaa kuivua paperipussissa.

Ripottele leipäkuutioita vaikka keiton päälle.

4. Tomaatti on herkkä

Tomaatti ei pidä viileästä jääkaapista. Tyhjä munakenno on kätevä paikka pienten tomaattien säilyttämiseen, sillä kartongissa ne säilyvät erikseen, eikä herkkään pintaan tule kolhuja.

Älä kuitenkaan silloin unohda pestä tomaatteja hyvin ennen käyttöä!

5. Kukkakaali kaipaa kosteutta

Kukkakaalia ei kannattaisi kuoria kaupassa tai kotona lehdistä, sillä lehdet suojaavat sitä kosteuden haihtumiselta.

6. Ripusta rypäleet

Viinirypäleet ovat hedelmien erityisherkkiä. Jos ne kolhiintuvat tai jäävät lillumaan pesuveteen, homehtuminen alkaa nopeasti.

Siksi rypäleet kannattaa säilyttää ripustamalla ne koukkuun. Se näyttääkin kivalta!

Ennen pesua ja syöntiä rypäleet on paras pitää omassa rasiassaan jääkaapissa. Roikutusmetodi toimii myös banaaneille. Kuvan rypäleet on ostettu neljä päivää ennen kuvausta.

Jihhyu ihmettelee, miksi ihmisillä on tapana säilyttää lähes kaikki ruoka jääkaapissa. Lue koko juttu Me Naisten sivuilta.

