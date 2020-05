Riikan perheen lempiruokia on uunilohi, jonka ohje kannattaa ottaa talteen: ”Ihan hävyttömän hyvää”

Oululaisessa perheessä tehdään raikkaita ja maistuvia arkiruokia.

Oululaisen Riikka Ingetin perheessä kokataan ahkerasti. Ingetin puoliso Juha Haataja on ammatiltaan kirurgi, jolle kokkaaminen on ollut läpi elämän tärkeä harrastus.

– Kirurgin työn vastapainoksi Juha tykkää suunnitella ja kokeilla uusia reseptejä, erityisesti nopeasti valmistuvia ja kasvispainotteisia, terveellisiä ruokia, joissa on kunnolla makua, Riikka kertoo Ilta-Sanomille.

Riikka Inget julkaisee viikoittain Instagramissa perheen arkiruoista kuvia ja ohjeita.

– Kun aloin julkaista ruokakuvia, niiden ohjeita kysyttiin paljon.

Nahistumassa olevat kasvikset uunimunakkaisiin

Riikan bravuureihin kuuluvat enemmän makeat tarjottavat ja välipalat. Puolison vahvuuksina ovat lämpimät ruoat. Riikka ja Juha julkaisevat ruokaohjeista myös videoita.

Perheessä ei juurikaan syödä punaista lihaa tai jauhelihaa. Kiitosta on tullut erityisesti kasvisruokien ohjeista.

Riikka kertoo, että yksi Juhan tapa keksiä kokattavia ruokia on tutkia ensin, mitä kaapeissa on jo valmiina. Googlaamalla esimerkiksi 2–3 käytössä olevaa ainesta voi löytyä valmiita reseptejä, joita sitten sovelletaan.

– Meillä ei tule juurikaan ruokahävikkiä. Uunimunakkaat ovat esimerkiksi sellaisia ruokia, joihin voi käyttää vaikka nahistumassa olevat kasvikset. Sosekeittoja tehdään myös paljon. Niihin saadaan ihanaa makua, kun juurekset paahdetaan ennen soseuttamista uunissa. Paahtaminen herättää niiden maut eloon.

”Pimpulalohi” maistuu kaikille

Riikka on julkaissut useita puolisonsa tekemien lohiruokien reseptejä. Yksi niistä on nimetty hauskasti ”pimpulaloheksi”. Se maistuu koko perheelle.

– Tämä fetalohi on yksi meidän perheen lempiresepteistä. Miehen kehittelemässä ohjeessa on fetaan sekoitettu pieniä kapriksia ja punasipulia. Nyt oli kaprikset kaapista loppuneet, joten ne hän korvasi jalapenolla. Ai että, namia, Riikka kirjoitti.

Toinen hyvä arkilohi

Toinen herkullinen esimerkki on Hoisin-glaseerattu uunilohi, jossa on aasialaisia makuja. Kunnia reseptistä kuuluu Juhalle, Riikka sanoo.

– Jälleen kerran on pakko todeta, että harvoin olen edes missään paremmassakaan ravintolassa syönyt näin hyvää lohta. Suosittelen ottamaan ohjeen talteen, jos yhtään lohi ja aasialaiset maut ovat mieleen. Ihan hävyttömän hyvää, Riikka kirjoitti Instagramissa.

Lohi on nyt muutoinkin ajankohtainen aines, sillä sen hinta on romahtanut, Yle uutisoi aiemmin tällä viikolla. Koronatilanteen vuoksi norjalaisesta lohesta on ylitarjontaa ja se pudottaa kalan kilohintaa Suomessa asti, Luonnonvarakeskus kertoi.

Hoisin-glaseerattu lohi

Glaseeraus:

1/2 dl vähäsuolaista soijakastiketta

1/2 dl vettä

1/2 dl Hoisin-kastiketta

pari valkosipulinkynttä raastettuna

pari rkl tuoretta inkivääriä raastettuna

2 rkl hunajaa

1 limen mehu

1 rkl srirachaa

Valmistusohjeet

Keitä seos kattilassa kokoon (siirappimaiseksi). Leikkaa noin kilon pala lohta 4–5 palaksi. Päälle vähän suolaa ja pippuria myllystä. Sudi seosta kalapalojen päälle. Paista 175 asteessa, 15 minuutin päästä lisää seosta ja paista vielä vartti. Lopuksi päälle seesaminsiemeniä sekä kevätsipulia.

Fetatahna maustaa lohen.

Pimpulalohi

lohta reiluiksi tasakokoisiksi paloiksi leikattuna

fetaa

punasipulia

pieniä kapriksia

suolaa ja pippuria myllystä

tilkka esimerkiksi kermaa seoksen notkistukseen

Leikkaa kalapalojen keskelle viilto, johon lusikoit seoksen. Paista 200 asteessa noin 30 minuuttia.

Reseptit: Riikka lifestyle (Instagram)