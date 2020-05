Hanna Gullichsenin täydellinen munakas valmistuu tekniikalla, joka on helppo oppia: ”Kolmessa minuutissa parasta pikaruokaa”

Hanna Gullichsen haluaa valaa uskoa niihin, jotka väittävät olevansa huonoja kotikokkeja.

Hanna Gullichsen on yksi niistä ruokavaikuttajista, joiden resepteihin törmää somessa säännöllisesti. Erilaiset pastat ja viime aikoina muun muassa ”himonuudelit”, pikamajoneesi ja hänen miehensä Joonaksen rapea pizza ovat nousseet erityisen suosituiksi.

Gullichsen on myös koko kevään innostanut seuraajiaan opettelemaan ruoanlaittoa. Hän on järjestänyt sunnuntaisin livekokkauslähetyksiä, joissa on onnistuttu luomaan yhteisöllisyyttä.

Myös monet muut ruokavaikuttajat ovat järjestäneet kevään aikana vastaavia sessioita. Niistä on tullut suosittuja.

Kokkailusta voi tehdä rentoa ja hauskaa

Hannalle itselleen parhaita palautteita ovat ne, joissa seuraajat ovat kertoneet oppineensa jotakin uutta.

– On ollut myös ihanaa kuulla, että jotkut ovat kokeneet tapani sopivan rennoksi. Että ruoanlaitosta voi tehdä hauskaa. Kuunnella samalla musiikkia ja nauttia lasin viiniä.

Hanna opiskeli kokiksi ja haluaa jakaa oppimiaan asioita.

Turhia mantroja ei kannata hokea

Seuraajat ovat osanneet tiivistää palautteissaan Gullichsenin ruokafilosofian: rentoa ja maukasta.

– On ollut myös liikuttavaa kuulla, että livekokkaukset ovat olleet joillekin viikon kohokohta. Ne ovat olleet myös meille viikkoa rytmittäviä asioita ja todellinen henkireikä. Aiemmin kutsuimme aina sunnuntaisin ystäviä kylään. Nyt kun kylään ei voi kutsua, me kutsuimme näiden lähetysten kautta ihan kaikki.

Hanna Gullichsen haluaa jakaa oppimiaan tekniikoita. Hän toteaa, että jotkut hokevat turhaan mantroja, kuten esimerkiksi sellaisia, että eivät osaisi laittaa lainkaan ruokaa.

– Itseään ei kannata alentaa millään elämän alueella. Kokkaamisen oppii, kun harjoittelee. Moni asia on kiinni ihan vain tekniikoista ja innostuksesta.

– Parasta on löytää se ilo kokkaamiseen, ilman suorituspaineita.

Kaksi kananmunaa ja tilkka kermaa

Hanna takoo ruokahittejä toisensa perään, mutta mitkä ovat hänen omia arjen luottoruokiaan?

– Kaivan usein pannun esiin ja heittelen sinne mitä kaapista löytyy.

Sesongin tuotteet ovat aina myös livekokkausten ruoissa esillä, samoin kotona. Esimerkiksi varhaiskaalia on perheessä käytetty viime aikoina paljon.

– Ja omeletit, niitä teen usein.

Hanna Gullichsen julkaisi Instagramissa videon tavastaan paistaa munakas.

Ainekset on helppo muistaa.

– Kaksi kananmunaa ja tilkka kermaa. Kolmessa minuutissa ajatuksesta lautaselle, parasta pikaruokaa, hän kirjoitti videon saatteeksi.

Artikkelin yllä olevalla Hannan videolla näytetään tekniikka, jolla munakkaasta tulee kuohkeaa.

Maukkaan munakkaan yksi salaisuus on tilkassa kermaa.

”Pakkopullasta” voimavara

Hannan livelähetyksissä kokataan ruokia, jotka on mahdollista toteuttaa ilman kokin ammattitaitoa. Pienet haasteetkin ovat silti tärkeitä. Yksi esimerkki seuraajien kiittämästä reseptistä on uppomunien valmistaminen. Nyt ne tunnetaan sympaattisesti uppiksina.

– Sain vielä viikkojenkin jälkeen inboksin täyteen videoita, joissa kerrottiin innostuneena uppisten onnistumisista. Ihmisten vilpitön ilo on tuntunut ihanalta.

Livekokkaukset tulevat jatkumaan. Nyt suunnitelmissa on, että niitä tehtäisiin kesämökiltä.

Hannan mies Joonas on myös mukana livelähetyksissä.

– Haluaisin myös tuottaa materiaalia, jonka avulla nuoretkin voisi saada osallistumaan ruoanlaittoon. Sellainen olisi tärkeää.

Yksi Hannan tavoitteista on, että mahdollisesti pakkopullalta tuntuvaan asiaan, kuten esimerkiksi ruoanlaittoon, voisi tuoda helpotusta opetusvideoiden kautta.

– Kokkimaailma voi esiintyä joskus hieman mystisenä, mutta en halua olla sellainen. Opiskelin ammattiin kaikkien vuoksi.

Ruoanlaiton oppimisesta voi tulla todellinen voimavara, Hanna Gullichsen toteaa.