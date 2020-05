Anni Hautalan herkulliset täytetyt paprikat syödään aina viimeiseen muruun: ”Vähän kuin pizzaa tai lämmintä voileipää”

Anni Hautalan versio retrohenkisistä täytetyistä paprikoista kulkee nimellä Tulittavat paprikat.

Anni Hautala tunnetaan radio- ja tv-juontajana, mutta hän on myös taitava kotikokki. Hautalalta on ilmestynyt jo kaksi ruokakirjaa. Kirjoissa on helppoja ja arkeen sopivia, suolaisten sekä makeiden ruokien ohjeita.

Ensimmäisessä reseptikirjassa Annin ruokakirja (Otava 2017) oli muun muassa maukkaan uunilohen resepti.

Viime vuonna ilmestyneessä Annin ruokakirja 2:ssa (Otava) on monille tutun retroruoan, täytettyjen paprikoiden ohje. Tästä ruoasta on niin monta versiota kuin on tekijääkin.

Esimerkiksi Ruokalan reseptiarkistossa olevassa ohjeessa on perinteinen jauheliha-riisitäyte. Yhtä hyvin niissä voi käyttää myös vaikka kvinoaa.

”Varaa kaikille ainakin kaksi puolikasta”

Anni Hautalan versiossa paprikoissa on tonnikalatäyte. Ohje on nimetty Tulittaviksi paprikoiksi.

– Tälle ruoalle nimen keksi poikani. Kuten arvata saattaa, nämä paprikat ovat hiukan tulisia, Anni Hautala kertoo kirjassa.

– Tämä ruoka on vähän kuin pitsaa tai lämmintä voileipää, kirjassa kuvaillaan.

Hautala kirjoittaa lisäksi, että paprikoiden menekki on taattu.

– Koskaan ei jää yhtäkään paprikaa seuraavalle päivälle lämmitettäväksi, eli varaa kaikille ainakin kaksi puolikasta.

Tulittavat paprikat (4 hengelle)

4 vaaleaa pientä suippopaprikaa

400 g MSC-merkittyä tonnikalaa öljyssä

200 g chilituorejuustoa

½ dl jalapenoilla täytettyjä oliiveja

juustoraastetta

Valmistusohjeet

Laita uuni kuumenemaan 220 asteeseen. Halkaise paprikat ja poista siemenet – jätä paprikoiden kannat, halkaise ne aivan keskeltä, niin tulee nätimpiä. Sekoita kulhossa valutetut tonnikalat, tuorejuusto ja muutamaan osaan pilkotut oliivit. Täytä paprikat massalla, ripottele päälle juustoraaste. Paista uunissa, kunnes juusto alkaa ruskistua. Tarjoile salaatin kanssa tai napostele leffaa katsoessa.

Resepti: Anni Hautala, Annin ruokakirja 2 (Otava)

Kokeile erilaisia paprikoita

Marketeissa on usein tarjolla erilaisia paprikoita. Kerroimme aiemmin, mihin käyttöön punaiset, keltaiset ja vihreät paprikat sopivat parhaiten.

Vihreitä suositellaan erityisesti lämpimien ruokien ja esimerkiksi pataruokien valmistamiseen. Niiden maku muuttuu kypsennettäessä. Muovipakkaus on paprikan osalta perusteltu, sillä suojaamattomina ne kuivuvat herkästi.

Kotimaista paprikaa alkaa olla saatavilla toukokuussa.