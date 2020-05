Turkulaiset Marina ja Turo saivat yllättävän viestin Netflix-sarjan tekijöiltä – nyt heidän ravintolansa uudistuu maailman silmien edessä: ”Parempaa markkinointia ei voi olla”

Ohjelmassa tehdyn uudistuksen jäljiltä Maininki on nyt sävyiltään raikas ja vaalea.

Netflix-sarjan Unelmien näköalaravintolat toisella kaudella on mukana Ruissalon Maininki-ravintola Turusta.

Sarjan ideana on modernisoida ja tuoda uutta potkua ravintolan toimintaan. Uusiksi pistetään niin sisustus kuin ruokalista. Homman hoitaa sarjan kolmen hengen tiimi: ravintoloitsija Nick Liberato, suunnittelija Karin Bohn ja kokki Dennis Prescott.

Ruissalon Maininki toimii nimensä mukaisesti Ruissalossa Turun Pursiseuran rannassa. Viime vuoden alussa se sai uudet omistajat, aviopari Marina Björkenheim-Jokisen ja Turo Jokisen.

Lähes saman tien he saivat sähköpostia Kanadasta.

– Luulimme mieheni kanssa, että se oli suurin piirtein joku nigerialaiskirje. Kun yhteydenottoja tuli lisää, oli pakko uskoa asia todeksi, Björkenheim-Jokinen kertaa tapahtumia.

– Meille on edelleen mysteeri, millä perustein he ravintoloita valitsevat, mutta Visit Turku ja Visit Finland ovat olleet tässä vahvasti mukana. Lopullisesti meille vahvistui vasta kuukautta ennen kuvauksia, että tuotantoyhtiö oli vallinnut Ruissalon Mainingin mukaan sarjaan.

Ruissalon Mainingin ongelma on ollut, että ihmiset mieltävät ravintolan olevan vain pursiseuralaisten käytössä. Väärän mielikuvan korjaamiseksi tuotantoyhtiöllä oli omat mainontaan liittyvät ideansa.

Näin tv-sarjan tiimi uudisti paikan

Muutostiimi ihastuu ensinäkemältä ravintolaa ympäröiviin maisemiin, samoin museoviraston suojelemaan ravintolarakennukseen. Sisätilat saavat tuomion: tylsä ja laitosmainen. Tumma yleisilme vaihtuu tuota pikaa vaaleaan.

Ruokapuolta vaivaa sama ongelma. Hyvää, mutta perinteistä. Prescott luo uuden listan, jolla on tarkoitus houkutella ravintolaan enemmän nuoria asiakkaita ja lapsiperheitä.

Maininki sijaitsee merellisissä maisemissa Turun Ruissalossa.

Ohjelman idea on panostaa paikallisuuteen. Ravintolan rinnalla näkyvyyttä saavat turkulaiset Tonfisk Design sekä suunnittelijapariskunta Saana ja Olli. Molempien tuotteita käytetään tuomaan Maininkiin uutta ilmettä.

Kuvaukset viime kesänä, jakso nyt Netflixissä

Kakkoskausi, jossa Ruissalon Mainingille on omistettu oma jaksonsa, tuli tänään nähtäväksi Netflixiin. Kuvaukset olivat viime kesänä juhannusviikonloppuna.

Björkenheim-Jokinen on tyytyväinen lopputulokseen. Ja siihen, että tuotantoyhtiö maksoi kulut.

– Budjetti ei ollut jättimäinen, mutta he käyttivät sen hyvin. Ravintolan ilme kirkastui merkittävästi. Maalattiin, tapetoitiin, laitettiin verhoja ja uusia valaisimia.

Tarjolla on maailmanlaajuista näkyvyyttä, mutta päällä koronarajoitukset. Se hiukan harmittaa Björkenheim-Jokista. Näkyvyydestä otetaan silti irti kaikki mahdollinen.

– Parempaa markkinointia ei voi olla. Avaamme heti kesäkuun alussa, kun se on luvallista. Jos ei olisi koronaa, aasialaisia, joita kävi jo viime vuonna, tulisi varmasti paljon. He ovat hulluna kaikkeen mikä on ollut televisiossa.