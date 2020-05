Suomalainen katkarapuleipä on hyvin vaatimattoman näköinen ruotsalaiseen serkkuun verrattuna.

Käsi pystyyn, kuinka moni on nauttinut Silja Linen tai Viking Linen risteilylaivalla katkarapuvoileivän, joka myös ”Toast Skagenina” tunnetaan?

Jos lähestyt keski-ikää tai olet ehkä ylittänyt sen, vastaus on todennäköisesti kyllä.

Ilta-Sanomat uutisoi vuonna 2018 katkarapujen olevan risteilylaivojen hittituote, jonka suosio ei ole hiipumassa.

Edelleen myös esimerkiksi ruoka-aiheisissa blogeissa näkee reseptejä juuri sen kaikista maukkaimman rapuleivän tekoon.

Herkku on saavuttanut eläkeiän, sillä sen kehitteli ruotsalainen keittiömestari Tore Wretman 1950-luvulla. Kokki ja ravintoloitsija kuoli vuonna 2003, mutta Toast Skagen jatkaa porskuttamistaan.

Wretmanin tiedetään työskennelleen hetken aikaa suomalaisella rahtilaiva SS Winhalla, joten hyvästä syystä me suomalaiset voimme omia pienen palan kunniaa rapuleivästä itsellemme.

Katkarapuleipäkin on toki arkipäiväistynyt. Siitä ehkä paras todiste on se, että nykyään katkarapuleivän saa ostettua Ikeasta, niin Suomesta kuin Ruotsistakin.

Tosin sitä ei myydä perinteisellä Toast Skagen -nimellä, vaan Ruotsissa se on nimeltään ”lyxräksmörgås” eli suoraan suomennettuna ”luksuskatka­rapuvoileipä”. Suomessa tuote on yksinkertaisesti ”katkarapuleipä”, ilman luksusta.

Nimi ei hämää, sillä katkarapuleivissä on todellakin eroa, vaikka naapurimaissa ollaan. Ilta-Sanomat tutustui sekä Suomen että Ruotsin Ikean leipään. Ero on suuri.

Raision Ikeasta ostettu leipä on mitoiltaan n. 10 x 11 cm, leivän leveimmistä kohdista mitattuna. Päällä on salaatinlehti, jonka päälle on kasattu katkarapuja ja kananmunan siivuja. Komeus on koristeltu sitruunanlohkolla ja tillillä, mutta koska leivällä ei ole minkäänlaista levittyvää elementtiä, kokonaisuus jää kuivakaksi.

Suomalainen katkarapuvoileipä: ei majoneesia...

...ja pohjana paahtoleipä.

Sen sijaan ruotsalaisessa leivässä riittää mehevyyttä. Tukholman Ikeasta ostetussa rapuleivässä on erilaista härpäkettä joka lähtöön: salaattia, majoneesia, mätiä, kananmunaa, tomaattia, kurkkua ja tietysti rapuja. Pohjana on käytetty ruisleipää eikä paahtoleivän siivua, kuten Suomen versiossa. Mittaa leivällä on 11 x 14 cm.

Ruotsalainen ”luksusleipä”: On kokoa...

....pohjana ruisleipä...

....ja runsaasti täytettä majoneesista mätiin.

Näin ollen ruotsalaisessa leivässä on 44 neliösenttiä enemmän syötävää kuin suomalaisessa serkussaan. Toki hinnassakin on eroa. Suomalaisen leivän saa 3,99 eurolla, kun runsaampi naapuri maksaa 69 kruunua, joka nykykurssilla on 6,43 euroa.

Neliösentin hinnaksi tulee suomalaisella leivällä 0,036 euroa (3,6 senttiä) ja ruotsalaisella 0,041 euroa (4,1 senttiä).

Mikä eron selittää? Tyytyvätkö suomalaiset halvempaan ja selvästi vähemmän näyttävään leipään? Vai onko asia ennemminkin niin, että ruotsalaisten mielestä leivän pitää pursuta majoneesia ja muuta tavaraa, ennen kuin se täyttää kriteerit?

Asiaa on parasta kysyä Ikeasta.

IKEA Suomen Food Range & Supply Leader Ari Lappalaisen mukaan Ruotsissa on todellakin myynnissä ns. Deluxe-versio, joka on suomalaista leipää kalliimpi.

– Suomessa tarjoamme katkarapuleivän käsin kuorituista katkaravuista valmistettuna edullisempaan hintaan, jotta mahdollisimman monella olisi varaa siihen, hän sanoo.

Haastattelun aikana käy ilmi, että Suomessa myytävä katkarapuleipä on itseasiassa aidompi ”Toast Skagen” kuin ruotsalainen luksusherkku. Perinteisessä reseptissä pohjalla on vaalea leipä.

– Ruotsissa leipä on nimetty luksuskatkarapuleiväksi sen raaka-aineiden perusteella. Käsitteenä Toast Skagen on klassikko, ja Suomen Ikea-ravintoloissa myytävä katkarapuleipä pitää sisällään klassikon elementit: vaalean leivän, käsin kuoritut sertifioidut ravut sekä majoneesin, Lappalainen huomauttaa.

Mutta entä jos suomalaiset eivät tiedä paremmasta ja tyytyvät siksi vaatimattomampaan vaihtoehtoon? Lappalainen torppaa tämän ajatuksen.

– Suomen Ikeassa-ravintoloissa on muutamia vuosia sitten ollut myynnissä katkarapuleivän Deluxe-versio, mutta asiakkaiden toiveesta palasimme nykyiseen versioon, hän paljastaa.

– Asiakkaamme ovat olleet tyytyväisiä leipään. Katkarapuleipä on ollut kylmistä ruoka- ja leipäannoksistamme suosituin tuote jo vuosia. Siksi myös annoksen resepti on pysynyt vuosien läpi lähes samana.

Suomen ja Ruotsin leivistä löytyy vielä yksi ero, minkä vuoksi niiden suosiota on vaikea verrata.

– Ruotsissa katkarapuleipä on tarjolla eri myyntialueella kuin Suomessa, jolloin sen rooli annosvalikoimassa ei ole suoraa verrattavissa Suomeen. Suomessa katkarapuleipä on osa asiakasravintolamme tuotevalikoimaa. Ruotsissa leipä on myynnissä bistrossa, take away -vitriineissä, Lappalainen selventää.

Kalliimpaa katkarapuherkkua haluavien on siis jatkossakin lähdettävä vierailulle Ruotsiin.

Toast Skageneita on yhtä monenlaisia kuin tekijöitäkin. Sekä perinteisiä..

..että moderneja kattauksia.

Suomen Ikea-ravintolat ovat tällä hetkellä koronan vuoksi kiinni, mutta niiden aukeamista odotellessa voit taiteilla oman Toast Skagenin esimerkiksi tällä IS:n Ruokalasta löytyvällä ohjeella.

Miksi et esimerkiksi ilahduttaisi äitiä sunnuntaina mehukkaalla katkarapuleivällä?