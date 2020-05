Hansin kotona suorana ISTV:ssä klo 17: Parsashow! Mahtava keitto, risotto ja paistos sesongin herkusta

Hans valmistaa kotikeittiössään arkeen sopivia herkkuja.

Hans Välimäen Hansin kotona -lähetykset alkoivat ISTV:ssä tällä viikolla. Toukokuussa arkipäivisin nähtävissä lähetyksissä Hans valmistaa kotikeittiössään herkullisia, arkeen sopivia ruokia.

Tällä viikolla lähetyksissä on myös nähty vieraita. Arto Nyberg, Niko Kivelä ja Jannika B ovat toimineet apukokkeina keittiössä. Vieraiden kanssa on keskusteltu ruoanlaitosta sekä muun muassa uravalinnoista. Viikon aikana on valmistettu lihapullia, todella maukasta kanacurrya, paistettua siikaa sekä herkullisia, krossattuja perunoita.

Erityisesti uusia perunoita hyödyntävä perunaresepti kannattaa ottaa talteen kesäkokkailua ajatellen.

Katsojat voivat itse valmistaa saman annoksen omassa keittiössään noin vartin kestävän esikokkauksen jälkeen. Näet kaikkien lähetyksissä kokattavien ruokien ainesosat ja reseptit sekä videotallenteet IS Ruokalan sivuilta täältä.

Hansin kotona -lähetykset nähdään ISTV:ssä joka arkipäivä kello 17.

Parsakeitto

400 g parsankuoria ja kantteja

1 keltasipuli kuorittuna ja pilkottuna

4–5 rkl voita

3–4 dl vettä

4–5 rkl kauracreméä tai creme fraichea

2–3 dl kermaa

suolaa, pippuria

persiljaa silputtuna koristeeksi

2–3 rkl voita viimeistelyyn

Kuumenna voi kattilassa. Lisää joukkoon sipulit ja parsa ja kuullota 3–4 min. Älä kuitenkaan ruskista. Lisää vettä siten, että parsat juuri ja juuri peittyvät. Keitä hiljaisella tulella, kunnes parsat ovat pehmenneet. Lisää kerma, kiehauta, lisää suolaa ja pippuria. Soseuta monitoimikoneella hienoksi. Siivilöi keitto takaisin kattilaan. Mikäli keitto on liian paksua, sitä voi ohentaa tarvittaessa vedellä. Jos maku on mielestäsi liian ohut, lisää perään voimakkaasti sekoittaen hieman voita ja tarvittaessa hyppysellinen suolaa. Paras lopputulos kuitenkin tulee, jos keittoon aivan lopuksi ”pumpataan” sauvasekoittimella ilmaa. Koristele keitto lehtipersiljasilpulla ja tarjoile esimerkiksi hyvän, juureen leivotun vaalean leivän kera.

Vinkki: parsakeiton voi myös helposti gratinoida. Vatkaa 1 dl kermaa tai kaurakermaa, lisää joukkoon hieman parmesaania ja 1 munankeltuainen. Sekoita.

Annostele parsakeitto kuppeihin tai keittolautasille ja keiton päälle reilu lusikallinen gratinointikermaa. Paahda annosta kaasupolttimella, eli tohottimella, tai uunissa grillivastuksen alla, kunnes pinta on saanut kauniin kullanruskean värin.

Parsarisotto

6 parsaa kuorittuina ja puiset päät poistettuna

2 rkl oliiviöljyä

2–3 salottisipulia kuorittuina ja pilkottuina

1–2 valkosipulinkynttä kuorittuina ja murskattuina

2,5–3 dl risottoriisiä (carnaroli tai arborio)

2,5 dl kuivaa valkoviiniä

5–6 dl parsojen keitinvettä

3–4 rkl voita

4–5 rkl parmesaania

basilikaa

oliiviöljyä

tuoretta mustapippuria

Keitä parsat suolalla maustetussa vedessä ja kun ne ovat hieman pehmenneet, nosta ne vedestä pois talouspaperin päälle kuivumaan. Leikkaa parsat hieman jäähdyttyään pieniksi paloiksi. Kuumenna kattilassa öljy, lisää sipuli, valkosipuli ja huuhdeltu riisi. Kuullota, mutta älä ruskista. Kuullota noin 2–3 min ja lisää valkoviini. Anna valkoviinin imeytyä ja lisää parsojen keitinlientä pikkuhiljaa, risottoa samalla hämmentäen, kunnes riisi on kypsää. Risottoriisin kypsyminen kestää riisilajikkeesta riippuen yleensä noin 18–23 minuuttia. Risoton kuuluu olla löysää, joten lientä saa olla reilusti. Se saa muistuttaa löysää puuroa, mutta ei kuitenkaan mitään lientä. Lisää risoton joukkoon parsat, kuumenna, lisää voi ja lopuksi parmesaani. Tarkista maku ja lisä tarvittaessa suolaa ja pippuria. Annostele lautasille, päälle vielä hieman parmesaania, vastarouhittua pippuria sekä tuoretta basilikaa ja tilkka hyvää oliiviöljyä.

Valkosipulivoissa paistettua parsaa, parmesaania ja paistettua leipää

1 kg kuorittuja ja suolavedessä esikeitettyjä parsoja

3–4 rkl voita

3–4 rkl oliiviöljyä

5–6 valkosipulinkynttä kuorittuina ja murskattuina

1 dl leipäraastetta (resepti alla)

1–2 rkl silputtua persiljaa

1–2rkl silputtua basilikaa

oreganoa maun mukaan

suolaa ja pippuria

1 sitruunan mehu ja kuori

4–5 rkl raastettua parmesaania

Kuumenna pannulla voi ja öljy. Lisää valkosipuli ja parsa. Paista kauniin ruskeiksi ja lisää leipäraaste. Annostele lautasille ja tarjoile raastetun parmesaanin sekä tuoreiden yrttien kera.

Leipäraaste

1–2 dl vaaleaa leipäraastetta

1–2 rkl silputtua persiljaa

1–2 rkl silputtua basilikaa

oreganoa

2–3 rkl öljyä

1 sitruunan mehu ja kuori

Kuumenna öljy pannulla, lisää leipäraaste ja paahda. Sekoita ja lisää yrtit sekä sitruunan kuori ja mehu. Aseta leipäraaste paperille kuivumaan ja käytä.

