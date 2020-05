Kun Joonas parkkeeraa vanhan paloautonsa lähiöihin, paikalle alkaa kertyä pitkiäkin jonoja – burgerit keräävät ylistystä

Joonas Alhaisen luotsaama autogrillitoiminta alkoi koronakriisin keskellä. Se on menestynyt lyhyessä ajassa.

Monien ravintoloiden tilanne on vaipunut kevään aikana järkyttävään ahdinkoon, mutta alalta on myös kuultu yksittäisiä, hyviäkin uutisia.

Yksi positiivinen esimerkki on aiemmin eri ravintoloissa työskennelleen kokki Joonas Alhaisen pieni yritys. Muun muassa hampurilaisia myyvä Buli Foodtruck on kiertänyt pääsiäisestä lähtien Helsingin lähiöitä.

Se on onnistunut saamaan lyhyessä ajassa suosiota.

– Ajatuksena on ollut kiertää nimenomaan muualla kuin Helsingin keskustassa. Meidän tavoitteena on ollut tuoda palveluja eri lähiöihin ja Helsingin reunaseuduille, Joonas Alhainen kertoo Ilta-Sanomille Helsingin Oulunkylässä keskiviikkona.

Jonoja pitkin päivää

Auto parkkeerattiin iltapäivällä Tapio Rautavaaran puiston kupeeseen Oulunkylässä. Myyntiajan viimeisillä minuuteilla, hieman ennen kello seitsemää illalla, autogrillin edustalla on edelleen jonoa.

Ihmiset seisovat säntillisesti turvavälejä noudattaen. Luukusta joudutaan kuuluttamaan burgereiden valitettavasti loppuneen.

– Jonoa oli koko päivän, jossain vaiheessa tuonne risteykseen asti, Alhainen kertoo.

Samantyyppinen tilanne on ollut muissakin lähiöissä viime aikoina.

– Jonoja on usein pitkin päivää, Joonas Alhainen sanoo.

Kenttämyynnin suosio yllätti

Oman yrityksen perustaminen on ollut Alhaisen suunnitelmissa jo reilun vuoden. Alkuperäiset suunnitelmat jouduttiin kuitenkin muuttamaan.

Aluksi Alhainen myi burgereita pienimuotoisesti Itä-Helsingin Vesalassa. Sille oli selkeästi tilausta.

– Kokeiltiin burgereiden myyntiä ensin Vesalan kentällä. Kaksi päivää oli tauoton jono, se pääsi yllättämään.

Autogrillinä toimii 1970-luvun alun paloauto.

– Tämä on Kemijokiyhtiön vanha paloauto. Sillä on ajettu 23 000 kilometriä, joten se on jopa ”uudenkarhea”, Joonas Alhainen sanoo hymyillen.

Yrityksen tavoitteena on kiertää muita kuin Helsingin keskustan alueita. Vastaanotto on ollut lupaava.

Autogrillin suosituimpia tuotteita ovat burgerit ja brisketit.

– Briskettejä kypsennetään sirkulaattorissa 48 tuntia. Burgeri on ihan simppeli, mutta hyvä.

Tarjolla on myös muun muassa perunasalaattia, mac and cheese, toisinaan donitseja sekä niin kutsuttuja micro ipoja, eli oluita, joiden alkoholipitoisuus on alle 2,8 prosenttia.

– Vahvempiin oluisiin ei saa tällaisessa systeemissä anniskelulupaa. Maailmalla niin kutsutut micro ipat ovat kasvava trendi, ja olen etsinyt niitä pienpanimoiden tarjonnasta.

”Mehevät bursat”

Keskiviikkona auto myytiin tyhjäksi.

– Pakattiin se niin täyteen kuin oli mahdollista ja kaikki meni, Alhainen kertoo.

Myyntimäärät ovat rajallisia. Joka päivä tehdään uudet lihat.

– Jos sitä jäisi yli, emme myisi enää sitä samaa uudestaan seuraavana päivänä.

Sosiaalisessa mediassa yritys on kerännyt hyvää palautetta.

– Kaikki oli kohdallaan. Mehevät bursat, on esimerkki yhdestä julkisesta kommentista.

– Överihyvät eväät, kiitos, toinen kirjoitti yrityksen Facebook-sivuille.