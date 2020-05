Hans Välimäki kokkaa kotikeittiöstään vappupäivän brunssin: Näin syntyvät herkulliset muffinit ja munkit

Hans Välimäki kokkaa Ruokalan lukijoille omasta kotikeittiöstään.

Lisäksi tehdään maukas vappudrinkki.

Vappupäivän videossa Hans valmistaa kuuluisia muffineja, jotka sopivat myös sellaisinaan vaikka aamiaispöytään. Välimäki on tarjoillut niitä ravintolassaan.

– Ne vaan ovat niin hyviä, hän toteaa.

Muffinit ovat pohjana Egg´s benedictinelle.

Alta löydät vappupäivän menun tarvikelistat ja reseptit.

Maanantaista 4. toukokuuta alkaen Hansin kotona -lähetykset nähdään ISTV:ssä joka arkipäivä kello 17. Lähetyksissä nähdään myös vieraita.

Vappupäivän parempi #pysykotona-brunssi

Egg´s benedictine

munkit

English Muffins

2,5 dl lämmintä vettä

1,5 dl lämmintä maitoa tai piimää

50 g huoneenlämpöistä voita

2 tl suolaa

2–3rkl sokeria

1 kananmuna

9–10 dl vehnäjauhoja

2–3 tl kuivahiivaa jauhoihin sekoitettuna

Valmistusohjeet

Sekoita keskenään vesi/piimä, maito, sokeri ja kananmuna.

Lisää voi ja jauhot.

Vaivaa monitoimikoneella 6 minuutin ajan, lisää suola. Anna koneen laulaa vielä noin 4 minuuttia.

Anna taikinan kohota liinalla peitettynä noin 30–40 min lämpimässä paikassa.

Vinkki: itse peitän hiivataikinat kelmulla ja annan kohota haaleassa, 40–50-asteisessa uunissa. Siellä on sopiva kosteus ilman vetoa.

Muotoile taikinasta tämän jälkeen pötkylä ja leikkaa se noin 100 gramman paloiksi.

Anna kohota noin 15 minuuttia liinalla peitettynä (muista uunivinkki).

Kuumenna paistinpannulla tilkka öljyä ja aseta taikinapallerot pannulle siten, että mahtuvat edelleen hiukan kohoamaan pannulla. Älä kuumenna pannua punaiseksi!

Paista muffineita noin 3 minuuttia, käännä ympäri ja anna paistua kypsäksi. Itse paistan myös muffinien reunat.

Anna jäähtyä, leikkaa keskeltä kahtia, paahda leikkuupinnat pikaisesti vielä pannulla ja tarjoile.

Nämä muffinit ovat loppupeleissä niin helppoja ja nopeita valmistaa, että ne kelpaavat vaikka aamiaissämpylöiden tapaan sellaisenaan tarjottaviksi. Vappuna käytämme niitä kuitenkin Benedictinmunien pohjina. Olen muuten tarjoillut näitä samoja ravintoloissani jo vuosia aamiaisella ja aina ne yllättävät. Minutkin. Ne vaan ovat niin hyviä!

Uppomunat

1 l vettä

1 tl suolaa

valkopippuria maun mukaan

1 dl väkiviinaetikkaa

4–6 kpl kananmunia

Valmistusohjeet

Kiehauta kattilassa vesi ja suola, mausta pippurilla. Lisää etikka ja käännä lämpöä pois niin, että vesi jää nipin napin poreilemaan.

Riko munat yksitellen pieneen lasiin ja pyöräytä vesi lastalla rennolla ranneliikkeellä niin, että vesi ei seiso paikallaan.

Hulauta munat yksitellen ripeästi veteen, anna niille lastalla vielä pieni alkuvauhti ja jätä lämpimään kylpyyn köllimään noin 3–4 minuutin ajaksi valmiiksi tekeytymään.

Kun munan rakenne alkaa muistuttaa mozzarellapalloa, ovat ne parhaimmillaan.

Huomaat kyllä, onko keltuainen liian löysä. Nosta sopivan kiinteä muna reikäkauhalla liinan päälle valumaan ja hetkeksi jäähtymään.

Hollandaisekastike

2–3 rkl sitruunamehua

200 g sulatettua kirkastettua voita

suolaa

pippuria

Tabascoa maun mukaan, ei pakollista

Worchester-kastiketta, maun mukaan, ei pakollista

4–5 kananmunan keltuaista

Valmistusohjeet

Sekoita sitruunamehu keltuaisiin ja lämmitä seosta kuumassa vesihauteessa reippaasti vispaten niin, että seos selkeästi sakenee.

Huom: vesihauteen saat rakennettua kattilasta, joka on vajaa puolillaan kiehuvaa vettä. Sen päälle asetetaan metallinen kulho, joka johtaa lämpöä. Tuo seos vispataan siinä päällimmäisessä kulhossa.

Ota seos sivuun, kun on se paksuuntunut. Lisää joukkoon hieman jäähtynyt kirkas, sulatettu voi ohuena nauhana reippaasti vatkaten. Voikattilan pohjalle erottuvaa heraa ei tarvitse sekoittaa mukaan.

Kastike on maustamista vaille valmista, kun sen rakenne muistuttaa majoneesia. Mausta Tabascolla, Worchesterillä, suolalla ja pippurilla, tarkista maku.

Haudutettu pinaatti

200 g tuoretta pinaattia

1–2 salottisipulia kuorittuna ja pilkottuna

2–3 rkl voita

1 valkosipulinkynsi murskattuna

1 dl kermaa

suolaa, pippuria ja muskottipähkinää maun mukaan

Valmistusohjeet

Kuumenna pannulla voi ja hauduta siinä pehmeiksi sipuli ja valkosipuli, lisää pinaatti.

Kun pinaatti on hieman pehmentynyt, lisää kerma. Keitä hieman kasaan niin, että seos muistuttaa muhennosta.

Mausta.

Lisäksi:

200 g ohutta ylikypsää palvikinkkua

tai pekonia pannulla paistettuna

Valmistusohjeet

Kasaa annos siten, että nosta paahdetun muffinsinpuolikkaan päälle ensin haudutettua pinaattia, sen jälkeen kinkkua tai pekonia ja päällimmäiseksi uppomuna.

Sitten valuta päälle kastiketta siten, että se peittää munan kokonaan. Koristele ruohosipulilla ja päälle vielä mustapippurirouhetta.

Nyt sinulla on lautasellasi aito, oikeaoppinen Egg Benedictine, joka on tarinan mukaan kehitetty New Yorkin legendaarisessa hotelli Waldorf Astoriassa erään aamiaishuoneeseen hoiperrelleen asiakkaan toiveesta.

Asiakas oli nimeltään Lemuel Benedict, kovassa kankkusessa ja hän halusi itsensä näköisen aamiaisen. Vuosi oli 1894.

Munkit

5 dl maitoa tai vettä kädenlämpöiseksi lämmitettynä

2 dl sokeria

1 rkl jauhettua kardemummaa

2 tl suolaa

2 kananmunaa

50 g hiivaa

15–16 dl vehnäjauhoja

200 g pehmeää, huoneenlämpöistä voita

1 litra öljyä paistamiseen

0,5 kg sokeria munkkien sokerointiin (itse tykkään lisätä jauhettua kanelia sokerin sekaan makua antamaan)

Valmistusohjeet

Yhdistä maito tai vesi, sokeri, suola, kardemumma, suola, kanamuna ja hiiva. Sekoita ja lisää jauhot.

Vaivaa taikinaa koneella noin 8–10 minuuttia, lisää voi ja jatka vaivaamista vielä 5–6 minuuttia.

Kohota taikina liinan alla kaksinkertaiseksi, ota taikina kulhosta ja muotoile pikkuisiksi pulliksi.

Anna kohota noin 30 minuuttia. Kuumenna öljy kattilassa 175-asteiseksi.

Huom: Pidä kattilan kansi tai sammutuspeite lähellä, mikäli öljy sattuisi leimahtamaan. Älä missään nimessä yritä sammuttaa kuumaa öljyä leimahtamisen sattuessa vedellä – se vain ruokkii öljypaloa!

Palava öljy pitää aina tukahduttaa, johon kansi tai sammutuspeite on paras. Liesituuletin pois!

Paista munkkeja niitä välillä niitä käännellen 2–3 minuutin ajan, kunnes ovat kullanruskeita ja molemmin puolin hyvin paistuneita.

Nostele kypsät munkit talouspaperille valumaan ja pyörittele sen jälkeen sokeri-kaneliseoksessa. Tarjoile esimerkiksi hyvän hillon, kermavaahdon ja kahvin tai siman kera.

Bellini

3 dl kuohuviiniä

1 dl hyvää appelsiinimehua

jäitä

Yhdistä ainekset ja tarjoile brunssilla.

Alkoholittoman version saat korvaamalla kuohuviinin vissyllä ja yhdistämällä sen 50/50 mehun kanssa.