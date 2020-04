Pelasta kotimaista perunaa – Samulin helposta ”ykkösruoasta” riittää syötävää pariksi päiväksi koko perheelle

Kotimaista perunaa ei nyt kulu entiseen tahtiin suurtalouskeittiöiden tilanteen vuoksi. Satokausikalenterin Samuli Karjula kertoo myös muista sesongissa olevista tuotteista, joita kannattaa suosia.

– Suomalainen peruna tarvitsee apuasi. Saimme tiedon tuottajilta, että kotimaista perunaa on edelleen jäljellä, eikä sille tahdo löytyä menekkiä, kun suurtalouskeittiöt ovat kiinni, Satokausikalenterin Facebook-sivuilla kerrottiin huhtikuun alussa.

Satokausikalenterin Samuli Karjula kertoo Ilta-Sanomille, että kotimaista perunaa kannattaisi nyt hyödyntää kotikeittiöissä.

– Tällä hetkellä suurtalouskeittiöt ovat suurimmalta osin säpissä, joten perunaa ei kulu kilomäärissä mitattuna entiseen tapaan. Tämä aiheuttaa haasteita tulevalle kasvukaudelle, kun ylivuotista perunaa jää hyödyntämättä.

Haasteita muiden kasvisten osalta

Karjula toteaa, että ensimmäiset varhaisperunat saadaan jo toukokuussa.

– Tavallisesti vanha sato on keretty syödä alta pois ennen uuden tuloa.

Perunaa voi hyödyntää ruoanlaitossa monin eri tavoin.

– Sellaisenaan perunan syöminen saattaa käydä tylsäksi, joten rinnalle kannattaa ottaa muita suomalaisia kasviksia. Samoja haasteita on myös niiden osalta. Kauppakierto on hidastunut muuttuneiden kulutustottumuksien johdosta.

Riittoisa perunamunakas

Samuli Karjulalla on perunaohje, jota kannattaa kokeilla.

– Ykkösruoka, jossa nyt on tullut perunaa käytettyä on tomaattinen perunamunakas. Tästä riittää syötävää pariksi päiväksi koko perheelle ja annoksen kokoa on helppo säätää kananmunien määrää muuttamalla.

Sen voi valmistaa suolaa ja mustapippuria lukuun ottamatta suomalaisista elintarvikkeista.

Tomaattinen perunamunakas

3–4 keitettyä perunaa

pari kotimaista pihvitomaattia

8 kananmunaa

2 valkosipulin kynttä

pari desiä kermaa

noin 50 grammaa raastettua goudajuustoa

maustamiseen meiramia ja koristeluun suomalaista ruohosipulia

Valmistusohjeet

Viipaloi perunat, pihvitomaatit ja valkosipuli. Laita uunivuokaan ja paahda ne 200-asteisessa uunissa noin 10 minuuttia, kunnes perunat ovat saaneet hieman väriä. Sekoita sillä välin kananmunat, kerma ja riivi sekaan meiramia. Mausta seos suolalla ja pippurilla. Ota vuoka pois uunista, kaada sekaan munamassa ja raasta päälle juusto. Nostele perunat munakkaan pinnalle. Laske uunin lämpötila 175 asteeseen ja paista noin 20 minuuttia, kunnes munakas on hyytynyt. Nosta munakas uunista ja saksi päälle tuoretta ruohosipulia

Mitä muita kasviksia ja juureksia nyt kannattaisi käyttää?

– Kaikkia kotimaisia kasviksia, joita tällä hetkellä kaupasta löytyy. Suomalaista porkkanaa, lanttua, sipuleita ja keräkaaleja on edelleen perunan lisäksi saatavilla. Niidenkin varastot olisi hyvä käyttää ravinnoksi ennen uuden kasvukauden alkamista.

Karjula kertoo, että kotimaisen kasvihuonetuotannon pääsesonki alkaa hyvin pian.

– Kaupoista löytyy vaikka millaisia tomaatteja, kurkkuja ja paprikoita. Suosittelen tutustumaan varsinkin ruoanlaittotomaatteihin, kuten San Marzano - ja pihvitomaatteihin. Ne sopivat erinomaisesti ihan kotikokkailuun ja tietysti alkavaan grillikauteen.

Saataville on tulossa myös uuden sadon suomalaista sipulia.

Nyt saa edullista sitruunaa

Mitä tämän hetken hedelmäsesongista voisi kertoa?

– Tuontihedelmistä ananasta on tällä hetkellä edullisesti saatavilla. Sitruunassa on menossa lajikkeen vaihdos, joten vanhan sadon viimeiset sitruunat saa nyt edullisesti simasitruunoiksi.

– Eurooppalaisten sokerimelonien ja kivellisten hedelmien, kuten nektariinin, aprikoosin ja persikan sesonkien pitäisi alkaa pian toukokuussa.

Uutuutena on tulossa suomalaisia kasvihuoneessa kasvatettuja vadelmia ja mansikoita. Niitä pitäisi olla saatavilla toukokuun alussa, Samuli Karjula kertoo.

– Niiden testaamista odotan innolla.