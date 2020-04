Uunifetapastan uusi, suosittu versio syntyi aineksista, joita jääkaapissa sattui olemaan: ”Todella hyvä, toimii!”

Uunifetaparsa on keväinen versio uunifetapastasta.

Jenni Häyrisen herkullinen ja raikas kevääseen sopiva ruoka kerää kehuja sitä testanneilta.

Vuoden takainen, Liemessä-ruokablogia kirjoittavan Jenni Häyrisen Uunifetapasta oli todellinen reseptihitti.

Ruoasta on syntynyt nyt keväinen ja raikas versio, joka sekin on saanut kiitosta ja noussut suosituksi. Kyseessä on uunifetaparsa, jossa tomaattien sijaan uunifetan kanssa paistetaan tankoparsaa. Sitruuna tuo siihen raikkautta, pieni määrä hunajaa taas taittaa sitruunan happamuutta.

Makuyhdistelmä on todella hyvä.

– Nyt näyttää hyvältä, pakko kokeilla, ohjetta kommentoitiin heti tuoreeltaan noin viikko sitten.

Ohjetta on testailtu kodeissa ahkerasti. Esimerkiksi Instagramissa on julkaistu lukuisia kuvia uunifetaparsoista.

– Oli todella hyvä. Toimii, uunifetaparsoistaan kuvia julkaisseet ovat muun muassa kommentoineet.

Inspiraatio kaaoksen keskellä

Jenni Häyrinen kertoo Ilta-Sanomille, että ohje syntyi samaan tapaan kuin monet hänen ruoistaan: aika lailla lennosta.

Blogissaan hän kuvailee arkiruokailun pyörineen viime aikoina peruspaletilla eli ”selkärangasta peruspöperöiden kokkaamista”. Sitten tulikin kaivattu innostuminen johonkin uuteen.

– En tiedä mitä tapahtui, mutta yhtenä päivänä korona-arkikaaoksen keskellä inspiroiduin ja improsin.

– Katselin jääkaappiin ja mietin, mitä siellä olevista aineksista voisi syntyä. Minulla oli kevään ensimmäisiä tankoparsoja ja fetaa ja mietin, voisiko ne valmistaa samaan tapaan kuin uunifetapasta. Siitä tuli tavallaan keväinen versio siitä. Sitruuna toi makuun raikkautta, Häyrinen kertoo.

Tämä versio ei kaipaa pastaa

Pasta ei kuitenkaan taivu uunifetaparsaan yhtä hyvin kuin tomaattiseen, alkuperäiseen versioon.

– Kokeilin sitä, mutta pasta ei toiminut uunifetaparsan kanssa. Olen syönyt tätä ihan tällaisenaan, lisukkeena tai leivän kanssa.

Ohje voisi toimia ihanasti myös vaikka kalan kyljessä. Ja kylmän valkkarilasillisen kera.

Uunifetaparsa

nippu parsaa

sormisuolaa

aito kreikkalainen feta

sitruuna

pari lorausta oliiviöljyä

loraus hunajaa

mustapippuria

tarjoiluun mintunlehtiä

Valmistusohjeet

Esikäsittele parsat: leikkaa paksut puuvartiset varret pois ja tarvittaessa kuori paksukuoriset parsat. Lorauta uunivuoan pohjalle oliiviöljyä ja pyörittele parsatangot öljyssä. Ripottele päälle hieman sormisuolaa. Laita fetapala parsojen päälle ja lorauta päälle oliiviöljyä. Koristele sitruunasiivuilla. Pirskottele päälle sitruunamehua ja hunajaa. Viimeistele mustapippurilla. Paista 200 asteessa 15 minuuttia. Nosta lämpö 225 asteeseen ja paista vielä 10 minuuttia. Jos haluat paahteisemman pinnan, laita uuni viimeisiksi minuuteiksi grillivastukselle. Koristele mintunlehdillä.

Resepti: Liemessa.fi