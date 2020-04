Uusi ruuhkapäivä ja suosituimmat ravintolaruoat, joita nyt tilataan koteihin – Tampereella oma ”hittiherkkunsa”

Kysyimme Woltilta ja Foodoralta, millä tavoin poikkeuksellinen aika näkyy kotiinkuljetustilauksissa.

Hallituksen määräys ravintoloiden aukiolojen rajoittamisesta astui voimaan 4. huhtikuuta. Rajoitukset jatkuvat ainakin toukokuun loppuun saakka. Ruokaa saa silti myydä ulos.

Poikkeustilan alkuvaiheessa, maaliskuun puolessa välissä ruokakuljetuspalvelu Woltilta kerrottiin Ilta-Sanomille, ettei tilausmäärissä näkynyt vielä suurta muutosta entiseen.

Nyt kuukautta myöhemmin poikkeuksellinen aika näkyy ruokakuljetusten tilauksissa vaihtelevasti.

”Kovasti vilskettä”

– Meillä on ollut kovasti vilskettä viime aikoina, sillä ruoan tilausmäärät ovat kasvaneet ja alustallemme on liittynyt paljon uusia ravintoloita, Foodoraa edustava Nora Särkkä Delivery Hero Finland Oy:sta kertoo Ilta-Sanomille.

Yritys toimii Suomessa 80 kaupungissa. Särkkä kertoo, että uusia kuljettajia rekrytoidaan kaikkiin suuriin kaupunkeihin, joissa sovelluksen kautta voi tilata ruokaa.

– Tilanne on edelleen globaalisti vaihteleva. Osassa Woltin 22 maasta on ollut havaittavissa selvää kasvua, kun taas osassa kasvu on ollut maltillisempaa verrattuna koronaa edeltävään aikaan. Kulunut kuukausi on ollut myös Suomessa vaihteleva ja osin vaikeasti ennustettava, Woltin maajohtaja Henrik Pankakoski kertoo.

– Nyt viime viikolla myynti puolestaan laski taas selkeästi suhteessa aiempiin viikkoihin.

Pankakoski toteaa, että koronan vaikutusta on vaikea arvioida, sillä tilanne on uusi ja vaihteleva.

– Hieman huolettaa se, että monissa sellaisissa maissa, joissa emme itse toimi, ruoan kotiinkuljetuksessa on nähty selvää laskua.

Mitä suomalaiset tilaavat nyt ravintoloista?

– Isossa kuvassa on näkyvissä muutamia trendejä. Esimerkiksi Tampereella ja Jyväskylässä wok-ruoka on tällä hetkellä monien suosikki, kun taas Helsingissä ja Rovaniemellä on viime viikkoina suosittu pikaruokaa eli pitsaa tai hampurilaisia, Woltin Pankakoski kertoo.

Henrik Pankakosken mukaan monissa suurissa kaupungeissa kymmenen suosituimman ruokalajin listalle mahtuvat lisäksi aasialainen ruoka ja täytetyt leivät, kuten esimerkiksi sandwichit.

Paikallisia suosikkejakin löytyy.

– Myös niin sanotut paikalliset erikoisuudet, kuten wingsit Tampereella, ovat näkyvissä joidenkin kaupunkien tilauksissa.

Foodoran mukaan suosituimmat ruoat ovat pysyneet samoina kuin ennen koronaa.

– Pizzat, hampurilaiset ja kebab-annokset ovat selkeästi suosituimpia, top 10 -listalla nämä annokset pitävät tiukasti kiinni sijoistaan, Nora Särkkä kertoo.

Suurin muutos suosituissa päivissä

Foodoralla näkyy joitakin muutoksia tilauspäivissä.

– Suurimman muutoksen korona-aika on tehnyt tilausajankohtiin. Siinä missä ennen sunnuntai oli ruokatilausten selkeä ykköspäivä, niin nyt ruokaa tilataan kotiin paljon tasaisemmin pitkin viikkoa.

Uusi ruuhkapäivä näkyy tilauksissa.

– Esimerkiksi lauantain lounasajan tilaukset ovat viime viikkoina yli tuplaantuneet, mikä on todella huima nousu.

Woltilta kerrotaan, että suosituimpien ravintoloiden listat ovat monipuolistuneet lisääntyneen kysynnän ja tarjonnan ansiosta.

Uutta on se, että noutoruokaa ja kotiin kuljetettua ruokaa saa nyt myös niin kutsutuista fine dining -paikoista. Wolt mainitsee esimerkkinä ravintola Farangin. Foodoran tiedotteessa listataan esimerkkeinä Finnjävel, Grotesk, Muru, Pastis ja Penélope.

– Myös esimerkiksi Helsingissä sijaitsevan Green Hippo Cafén avokadopasta näyttää löytäneen tiensä tilaajien sydämiin, Woltista kerrotaan.

Jättävätkö suomalaiset nyt tippiä?

Wolt lisäsi tipin antamisen mahdollisuuden tilauksiinsa pari viikkoa sitten. Mikä on tyypillinen summa, jos tippiä annetaan?

– Tyypillinen tippisumma on ollut 1–2 euroa, ja noin joka kymmenes asiakas on toistaiseksi kokeillut tippausta.

– Haluamme korostaa, että tippaus on täysin vapaaehtoista, ja se on tarkoitettu vain ihmisille jotka kokevat sen luontevana. Lähetti ei myöskään näe, minkä niminen asiakas on tipannut tai ei, Henrik Pankakoski kuvailee.

Pankakoski kertoo lisäksi, että Suomessa ei historiallisesti ole ollut tippauskulttuuria, ja asia on puhuttanut yrityksen sisällä. Muissa maissa se on ollut aiemminkin käytössä.

– Koimme, että tässä tilanteessa käsillä on kuitenkin riittävät perusteet sille, että tuomme mahdollisuuden halukkaiden käyttöön myös Suomessa.

Siihen tuli toiveita myös asiakkailta.

Ravintolat kuljettavat myös itse

Osa ravintoloista on lisännyt kuljetuspalveluyritysten lisäksi omia kuljetuksia, joilla tilauksia toimitetaan.

Joissakin ravintoloissa esimerkiksi oma henkilökunta kuljettaa aterioita asiakkaille.

Erikoinen aika on tuottanut myös luovia ratkaisuja. Esimerkiksi kolme helsinkiläisravintolaa, Shelter, Ragu ja Old Boy BBQ aloittavat yhteistyön.

– Kehiteltiin yhteistyönä kotiin tilattava ateriakokonaisuus, ravintola Shelterin Teemu Laurell kertoo keskiviikkona.

Keittiömestari Akseli Herlevi taas perusti Naughty BRGR -ravintolan oheen ilman asiakaspaikkoja toimivan, vain asiakkaille kuljetettaviin annoksiin erikoistuneen ravintolan. Virtuaaliravintola Naughty Munchiesin ruokalistalta löytyy Herlevin ohella myös japanilais- ja libanonilaiskeittiöiden konkareiden Kimmo Jylhän ja Maggie Lindholmin sekä Hans Välimäen annoksia.

– Nyt kriisin keskellä toivomme pystyvämme tukemaan myös alamme pienyrittäjiä, Herlevi toteaa.

Monet eri yritykset toteuttavat vastaavia palveluita, joista kerroimme tässä jutussa:

Ravintolat tiedottavat mahdollisista noutoruoka- tai kotiinkuljetuspalveluistaan esimerkiksi Facebook-sivuillaan.

– Selvää on kuitenkin se, että ravintola-ala on tällä hetkellä vaikeassa tilanteessa ja kannamme tilanteesta suurta huolta. Teemme kaikkemme, jotta voimme tukea myös alan muita yrittäjiä vaikean ajan yli, Woltin Henrik Pankakoski sanoo.