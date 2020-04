Leipä, jonka pinnasta tulee rapea ja sisuksesta taivaallisen kuohkea

Pataleipä valmistuu hitaasti, mutta on vaivan arvoinen herkku.

Ihanan rapea leipä paistetaan valurautapadassa. Tämä ohje on kiireettömälle leipurille.

Tämä Ruokalan reseptiarkiston ohje kannattaa ottaa talteen, jos omistat valurautapadan.

Ohjeen avulla voi valmistaa leivän, jonka pinnasta tulee rapea. Sisus on silti taivaallisen kuohkea.

Koska pata laitetaan uuniin, on tärkeää, että valurautapadan kahva on teräksinen, ei muovinen. Lopputuloksesta tulee luvatun kaltainen, jos kansi on täysin suljettu höyryltä.

Nostatusaika on pitkä. Ohje sopii kiireettömään leipomiseen.

Nopeampi vaihtoehto on tavallinen hiivaleipä tai rapeat maalaissämpylät.

Pataleipä

7 dl vehnäjauhoja

1 tl kuivahiivaa

1 ½ rkl hienoa merisuolaa (suolan määrä on runsas, mutta sitä voi laittaa oman maun mukaan)

3 ½ dl lämpöistä vettä

Valmistusohjeet