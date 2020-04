Kaipaatko kevyempää ruokaa? 10 herkullista, ruokaisaa salaattia – ja 3 helppoa kastiketta

Kokosimme Ruokalan reseptiarkistosta hyviä ruokaisten salaattien ohjeita.

Ruokaisat, mutta kevyet salaatit ovat helppoja valmistaa. Se, kuinka kevyttä ruoasta haluaa, riippuu yleensä kastikkeista.

Salaattien osalta kastikkeiden aineksiin kannattaa kiinnittää erityistä huomiota, jos tarkoituksena on tehdä hieman kevyempää ruokaa. Majoneesipohjaiset ovat luonnollisesti tuhdimmasta päästä, mutta maukkautta salaatteihin saa esimerkiksi erilaisilla vinaigrette-kastikkeilla.

Öljy, ripaus mustapippuria ja suolaa voivat myös riittää.

Yksi hyvä salaatinkastikeohje on vuonna 2017 julkaistusta kirjasta Hullaannu Vegeen! (Readme). Kirjasta kertovassa jutussa julkaistiin ohje, joka oli nimetty ei niin kovin vaatimattomasti Maailman parhaaksi salaatinkastikkeeksi:

Ainekset

1 valkosipulinkynsi

1 dl kylmäpuristettua öljyä (esimerkiksi oliiviöljyä)

3 rkl punaviinietikkaa

1 rkl vettä

suolaa ja pippuria

Valmistusohje

Kuori ja raasta valkosipulinkynsi raastimen hienolla terällä ja sekoita muiden ainesten kanssa. Mausta suolalla ja pippurilla maun mukaan. Ravista tai sekoita ennen käyttöä. Kastiketta voi maustaa haluamallaan tavalla. Kokeilemisen arvoisia maustevaihtoehtoja ovat esimerkiksi karkea sinappi, hieno parmesaaniraaste, piparjuuri, chili, sitrus ja rouhitut seesaminsiemenet.

Hyvin perinteinen vinaigrette salaatille syntyy taas sekoittamalla seuraavat ainekset:

1 pieni salottisipuli

1 rkl sitruunanmehua

2 tl riisiviinietikkaa

1 tl Dijon-sinappia

2 rkl oliiviöljyä

suolaa ja mustapippuria

Lisäksi jogurttipohjaiset salaatit ovat maukkaita.

Yksi ihanan raikas vaihtoehto löytyy Sari Spåran ja Patrik Spåran Suuresta grillauskirjasta (Readme 2020), josta kerroimme pääsiäisen aikoihin.

Jogurtti-minttukastike

2 dl luonnonjogurttia tai turkkilaista jogurttia

1⁄2 rkl sitruunamehua

1 rkl hienonnettuja mintunlehtiä

ripaus suolaa

Sekoita kaikki ainekset yhteen. Laita jääkaappiin odottamaan tarjoilua.

Konfettisalaatissa on riisiä.

Käytä mieliaineksia vapaasti

Salaattien valmistamisessa voi olla hyvin luova.

Kokosimme Ruokalan reseptiarkistosta ruokaisia vaihtoehtoja, jotka toimivat ihan sellaisenaan, vaikka lounaaksi.

Ihanaa makua saadaan esimerkiksi uunissa paahdetuista juureksista. Lisäksi linssit, pähkinät, kananmuna, kala, peruna ja esimerkiksi kvinoa tekevät salaatista ruokaisan.

Myös paahdetut pähkinät ovat herkullinen lisä mihin tahansa salaattiin.

Parempi vaihtoehto jäävuorisalaatille

Vaikka kasvikset ovat lähtökohtaisesti hyväksi ihmisille, Terveystalon ravitsemusterapeutti Päivi Lassila kertoi helmikuussa hyvän muistisäännön erilaisten kasvisten ravinteikkuuteen liittyen.

– Mitä värikkäämpi ja tummempi on kyseessä, sitä enemmän siinä todennäköisesti on hyvää tekeviä aineksia, kuten antioksidantteja ja vitamiineja. Kun miettii vaikka salaatteja, tumma vihreä salaatti on parempi vaihtoehto kuin jäävuorisalaatti.

Lassila kannusti suosimaan esimerkiksi kurpitsoja, juureksia ja kaaleja.

– Ei siis vain niitä tavanomaisia tomaatteja ja kurkkuja, hän totesi haastattelussa.

Jos seuraavan päivän kokkailua haluaa nopeuttaa, pienenä iltapuhteena voi esimerkiksi pilkkoa aineksia valmiiksi seuraavaa päivää varten.

10 ruokaisaa salaattiohjetta

Lohisalaatti

Juures-appelsiinisalaatti

Konfettisalaatti

Parsasalaatti

Kasvisversio Nizzan salaatista

Lehtikaali-caesarsalaatti

Kana-fetasalaatti lehtikaalilla

Linssi-punajuurisalaatti

Paahdettu bataatti-porkkanasalaatti

Kvinoa-tonnikalasalaatti