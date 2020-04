Sofi Oksanen teki havainnon ruokakaupassa – syntyi idea Koronakeittiöstä, josta vastahakoinenkin kokki voi oppia

Kirjailija Sofi Oksanen pitää Instagramissa Koronakeittiötä, jossa valmistetaan ruokaa hyvin säilyvistä, yksinkertaisista aineksista.

Kirjailija Sofi Oksasen oli tarkoitus matkustella koko kevät. Kalenterissa oli maaliskuusta juhannukseen saakka kirjafestivaaleja, messuja ja käännösten lanseerauksia.

– Ensin olin todella pettynyt kaikkien keikkaperuutusten vuoksi, Sofi Oksanen kertoo.

Hän oli pitänyt jo alkuvuodesta parin kuukauden ajan omaa kirjoituskaranteenia. Kirjailija olisi ollut jo erittäin valmis matkustamaan.

– Mutta tilalle tulikin jotain muuta, uusi tapa kommunikoida lukijoiden kanssa.

Vallitsevassa poikkeustilanteessa syntyi Sofi Oksasen Instagramissa pitämä Koronakeittiö, jossa hän kertoo kirjallisuudesta ruoanlaiton ja leipomisen lomassa.

Lähetyksiä seurataan myös ulkomailta

Sofi Oksanen on yksi kansainvälisesti tunnetuimmista suomalaisista kirjailijoista. Oksasen esikoisromaani Stalinin lehmät (WSOY) ilmestyi vuonna 2003.

Hän on saanut uransa aikana lukuisia palkintoja. Vuonna 2008 Oksanen sai Finlandia-palkinnon teoksestaan Puhdistus. Kirjan käännösoikeudet on myyty yli 40 maahan. Myös muita teoksia on käännetty paljon.

Koronakeittiön lähetyksiä seurataankin myös ulkomailta. Siksi kieli vaihtuu toisinaan englantiin.

Sofi Oksanen antaa Koronakeittiössä myös mielenkiintoisia kirjasuosituksia. Livelähetyksistä on tullut lyhyessä ajassa suosittuja.

Havainto ruokakaupassa

Idea koronakeittiön pitämiseen lähti havainnoista ruokakaupassa.

– Säilykehyllyt olivat tyhjiä ja ajattelin, että nyt kaikilla on kyllä tosi paljon tomaattimurskaa ja tonnikalaa kotona. Ja että kohta ihmiset kyllästyvät sekä tomaattimurskaan että tonnikalaan. Samalla tajusin, että ihmisiä on todella paljon kotona laittamassa ruokaa – myös ihmisiä, jotka eivät pidä kokkauksesta tai jopa vihaavat sitä.

Ideana on valmistaa ruokaa tai herkkuja hyvin säilyvistä aineksista. Oksanen valmistaa ruokaa ja leipomuksia helpoilla ja yksinkertaisilla resepteillä.

Ne onnistuvat, vaikka ei olisi varsinainen mestari kotikeittiössä. Tai ei olisi koskaan edes kokkaillut.

Hyvä maku ja ruokahävikin minimointi ovat Oksaselle tärkeitä asioita.

Ero virolaisen ja suomalaisen ruoan välillä

Oksanen on äitinsä puolelta virolainen ja isänsä puolelta suomalainen. Koronakeittiössä onkin nähty myös virolaisen keittiön herkkuja.

Virolainen keittiö voi olla suomalaisille hieman vieras käsite, vaikka Tallinna on monien suomalaisten vakiokohde.

Virolaisen makumaailman olennaisin ero suomalaiseen on hapan maku, Sofi Oksanen kertoo. Se on myös oleellinen osa hänen omaa kokkailuaan. Esimerkiksi hapankaali on hyvin perinteinen virolainen raaka-aine.

– Pyrin keskittymään säilyviin ruoka-aineksiin. Ja myös sellaisiin säilyviin aineksiin, joita ei ole pakko säilyttää jääkaapissa.

Viime keskiviikkona Oksanen koristeli kananmunia virolaiseen tapaan sipulinkuorilla. Koska hommaan tarvitaan paljon sipulinkuoria, ruokahävikin minimoiseksi hän teki teki edellisenä päivänä pikapikkelöityjä punasipuleita.

Etäopetusta koululaisille

Kokkauksen ohella kirjailija tarjoaa lähetyksissä myös etäopetusta koululaisille.

– Ajattelin, että ehkä tässä voisi myöskin jakaa opetusvastuuta sillä tavalla, että voisin rohkaista koululaisia ja opiskelijoita kysymään kirjallisuudesta suoraan kirjailijalta.

Ennen modernia koululaitosta yhteisö osallistui lasten kasvatukseen, joten miksi emme voisi toimia samoin nyt, Oksanen pohtii.

– Monelle etätyö ja etäkoulu ovat haastava yhdistelmä, kun samassa taloudessa vanhempien pitäisi tehdä töitä ja lasten pitäisi opiskella. Opettajien viestitulva on epäilemättä valtava.

Oppilaat kysyvät Oksaselta muun muassa siitä, kuinka hänestä tuli kirjailija ja millä tavoin kirjojen nimet syntyvät. Moni vanhempi on kysynyt lukuvinkkejä nuorille, joita lukeminen ei kiinnosta, Oksanen kertoo.

– Lisäksi kirjailijan uraa pohtivia kiinnostavat kysymykset liittyen siihen, miten omia tekstejään saa julki. Paljon kysytään myös luovasta prosessista ja kirjoitustavoista ja -metodeista.

– Ehkä ihmisillä on nyt myös aikaa kirjoittaa. Ainakin ne ovat asioita, joita voi tehdä kotona ja jotka tarjoavat ikkunoita maailmaan aikana, jolloin maailmalle ei voi matkustaa. Näin matkustettiin myös ennen, nojatuolimatkailemalla.

Jotain pysyvää kummallisessa tilanteessa

Vaikka itse ei kokkaisikaan, kirjailijan lähetykset kotikeittiöstä voivat tarjota paljon muutakin.

– Ajattelen myös niin, että keittiö edustaa tällä hetkellä ainakin jotain pysyvää tässä kummallisessa tilanteessa. Jotain miellyttävän arkista. Jotain tuttua tilanteessa, jossa on todella paljon uusia asioita kaikille.

Kirjailijan omiin lempiruokiin kuuluvat pitkään haudutetut ruoat. Kaikki missä on kaalia. Ja borssi.

– Se on näppärä siinä mielessä, että mikäli mukana on myös vegaaneja ja kasvissyöjiä, borssista voi helposti tehdä kasvisversion, josta tykkäävät myös muut. Borssi on hyvä vierastarjottava myös siksi, että sen voi tehdä edellisenä päivänä valmiiksi.

Koronakeittiö jatkuu vielä pääsiäisenkin jälkeen.

– Palaute on ollut sen verran positiivista, että jatkan Koronakeittiötä myös pääsiäisen jälkeen, vaikka alun perin ajattelin, että jatkan vain pääsiäiseen. Mutta kun rajoitukset jatkuvat, jatkukoon siis myös Koronakeittiö!

Mitä kirjailija ajattelee vallitsevasta ajasta?

– Maailma muuttuu tavalla, jota emme vielä tiedä.

Katso ohjeet borssikeiton tekemiseen:

Borssikeitto

Kasvisborssi tuoreista yrteistä

Sofi Oksasen Koronakeittiö Live – My bookish Corona Kitchen Live ja reseptit ovat katsottavissa Oksasen Instagramissa, Facebookissa ja YouTubesta.