Yksi suomalainen perusruoka hämmentää ulkomaalaisia, mutta olikin hitti, kun Ville Haapasalo valmisti sitä vierailleen

Näyttelijä ja ravintoloitsija Ville Haapasalon tuoreessa kirjassa kerrotaan muun muassa sienien hyödyntämisestä.

Kun näyttelijä Ville Haapasalo kirjoitti uutta kirjaansa, nykyistä tilannetta ei voinut edes kuvitella.

Koska liikkuminen keskittyy nyt lähinnä omalle lähialueelle, uudesta kirjasta voi kuitenkin olla erityistä iloa ja hyötyä.

Vasta ilmestynyt Sieniä ja villiruokaa Villen tapaan (Otava 2020) käsittelee luonnon antimien tunnistamista ja hyödyntämistä. Kirja kannustaa tutustumaan luontoon ja metsiin. Siihen, mitä omalla lähialueella on tarjota.

Kirjassa kerrotaan muun muassa syömäkelpoisesta villiruoasta, yrteistä, sienistä ja säilömisestä.

– Mietin kyllä hieman, voinko kehottaa ihmisiä nyt menemään ulos, tällaisessa tilanteessa. Mutta täytyyhän ihmisten ulkoilla. Metsässä kulkeminen yksin tai perheen kanssa on parasta liikuntaa, Ville Haapasalo toteaa Ilta-Sanomille.

Uusi harrastus

Haapasalo on palannut Venäjältä Suomeen.

– Koti on aina koti, hän toteaa.

Helmikuussa alkaneista Lahden kaupunginteatterin esityksistä jäi esittämättä koronavirustilanteen vuoksi kaksi näytöstä.

Nyt Haapasalolla on aikaa opiskella lisää tuoreen kirjan aiheista, villiruoasta ja sienten tunnistamisesta.

– Nyt mulla on siis uusi harrastus. Oikein jännityksellä odotan, mitkä kasvit alkavat nousta ensimmäisenä.

Venäjällä säilötään talven varalle

Kirjassa käsitellään paljon sienestämistä, joka on Venäjällä paljon suositumpaa kuin Suomessa. Voisiko sen suosiota lisätä myös Suomessa, kirjassa pohditaan.

– Venäjällä on ihan omanlainen sienestys- ja säilömiskulttuuri. Koska kaikilla on kodit täynnä niitä, ajattelin ensin, että siellä vain kasvaa enemmän sieniä kuin täällä. Ei se niin ole, vaan venäläisiin metsiin niitä ei jää mätänemään niin paljon kuin Suomessa. Jollain alueilla Venäjällä säilöntäkulttuuri on oikeasti myös pelastanut ihmisiä.

– Venäjällä kodeissa säilötään oikeasti talven varalle ruokaa. Varsinkin vanhempi väki hyödyntää sieniä, Haapasalo kertoo.

Puurosta tuli niin kovaa, että sitä sai vuolla

Ville Haapasalo tunnetaan näyttelijänä, mutta hänellä on intohimoinen suhde ruoanlaittoon. Uudessa kirjassa on myös reseptejä. Tämän jutun lopussa on esimerkiksi maukkaan sieni-perunamuhennoksen ohje.

Haapasalon keittotaito kehittyi kuitenkin aikoinaan täysin nollasta.

– Ennen kahtakymmentä ikävuotta en osannut laittaa ruokaa, se oli mulle täysi mysteeri. Muutin yksin Neuvostoliittoon ollessani 19-vuotias. Siellä oli silloin ruoka kortilla, eikä edes ravintoloita, ei mitään. Aloitin opettelun niistä aineksista mitä oli saatavilla.

Haapasalo muistelee, että ensimmäisiä kokkausyrityksiä oli mannapuuron tekeminen.

– Löysin jostain ryynejä ja vettä. Laitoin litraan vettä puoli kiloa mannaryynejä ja keitin niitä. Siitä tuli tiiliskivi. Vuolin siitä sitten palasia.

Nyt ruoanlaitto on Haapasalolle tärkeää. Hän kokkaa kotona usein.

– Yhdellä kauppareissulla eräs pariskunta naureskeli mulle, että taitaa olla juhlat tulossa, kun mun ostoskärryt oli täynnä ruokaa. Sanoin että ei, mä teen kaiken alusta asti itse. Niillä oli kärryissä vain eineksiä, pari lootaa. Kun mä lähden tekemään kalakeittoa, keitän kalaliemenkin itse. Kun tekee ruoan itse, tavaraa tarvitaan enemmän.

Jos haluaa tietää mitä syö, nappaa kärryyn muuta kuin valmisaterioita, Haapasalo kirjoittaa kirjassaan.

Varma hitti: suomalainen kalakeitto

Villen keittämä suomalainen kalakeitto on varma hitti kansainvälisille vieraille. Alkuun sitä on kuitenkin myös ihmetelty.

– Suomalainen kermainen kalakeitto herättää missä tahansa ihmetyksen, että laitatteko te kalaa ja maitoa sekaisin? Eikö siitä saa myrkytyksen?

Keitto saa kuitenkin kehuja.

– Olen tehnyt sitä aika monessa paikassa maailmalla ja missä tahansa sitä olen tarjonnutkin, siitä on tykätty. Jos kysyn kylään tulevilta venäläisiltä tutuilta mitä he haluaisivat syödä, he vastaavat aina, että laita sitä suomalaista kalakeittoa. He voisivat syödä sitä joka päivä.

Maidon ja kalan yhdistävä keitto on saanut osakseen ihmetystä, Haapasalo kertoo.

– Toinen, mitä suomalaisesta ruoasta ihmetellään muualla on hillon ja liharuoan yhdistäminen. Kokeilkaa, olen sanonut.

Huipputekemistä juuri nyt

Villiruoka- ja sienestyskirjasta voi oppia, vaikka ei keräisi mitään.

Haapasalo toteaa, että omaan lähialueeseen kannattaa tutustua tarkemmin, vaikka sen tarjontaa ei hyödyntäisi.

– Voisin kuvitella, että se olisi huipputekemistä tähän aikaan. Tutustua luontoon. Nykyihmiset ovat hieman vieraantuneet siitä. Olikohan se Riku Rantala joka sanoi, että aina ei tarvitse matkustaa kuutta tuntia lentokoneessa, vaan ihan läheltä voi löytää elämyksiä ja huomata hienoja, kiinnostavia asioita.

Sienestyksessä tarvitaan paljon tietoa. Kannattaa aloittaa helpoista tunnistettavista, Haapasalo rohkaisee.

Voi aloittaa vaikka niin, että opettelee yhden lajikkeen tunnistamisen vuodessa, kuten Haapasalo on itse tehnyt.

Myös villivihannesten ja yrttien osalta tunnistamisen voi aloittaa kaikkein helpoimmista.

Suurin osa meistä kantaa kaupasta terveellistä mutta mautonta salaattia. Vähän voimakkaamman makuisesta salaatista sitten maksetaan ekstrahintaa. Luonto on täynnä niitä parempia villivihanneksia, joihin kannattaisi villiintyä, kirjassa kuvaillaan. Voikukat, nuori nokkonen ja piharatamo ovat esimerkkejä lähiluonnon ruokatarjonnasta.

Kannolla istuessa on aikaa pohtia maailman muuttumista ja sienten keruuperinteen katkeamista suomalaiskodeissa toisen maailmansodan ja pula-ajan jälkeen, Haapasalo kirjoitti kirjansa esipuheessa.

Luonnossa vaelteluun on nyt ainakin aikaa.

Peruna-sienipaistos suolasienistä

½ l suolasieniä (rouskuja)

3 sipulia

voita paistamiseen

8 perunaa

mustapippurirouhetta

(suolaa)

Valmistusohjeet

Laita suolasienet yöksi likoamaan runsaaseen kylmään veteen. Jos et tee tätä liotusta, voit kiehauttaa suolasieniä runsaassa vedessä muutaman minuutin vähentääksesi suolaisuutta. Kiehumisen jälkeen huuhtele sienet kylmällä juoksevalla vedellä. Valuta molemmissa tapauksissa sienet hyvin. Paista ne voissa. Leikkaa ja silppua sipuli ja ruskista se voissa. Kuori perunat, leikkaa ohuiksi siivuiksi ja paista voissa. Kun perunat ovat melkein kypsiä, ripottele pinnalle mustapippuria. Lisää sekaan paistetut sipulit ja sienet. Perunat kypsyvät samalla, kun sienet ja sipulit kuumenevat. Sekoita hyvin. Maista suolaisuus siten, että maistaessasi myös pureskelet sieniä. Lisää tarvittaessa suolaa.

Resepti: Ville Haapasalo, Juha Metso & Petri Pietiläinen: Sieniä ja villiruokaa Villen tapaan (Otava 2020)