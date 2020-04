Oliko kaupassa ostorajoitus jauhelihalle? Näin ketjut vastaavat siihen

Ruokahamstraus on rauhoittunut, isot ketjut kertovat. Yksittäisissä myymälöissä voi silti olla rajoituksia joillekin tuotteille.

Hamstraaminen on rauhoittunut, mutta yksittäisissä kaupoissa saattaa olla ostorajoituksia esimerkiksi jauhelihalle.

Kun poikkeuksellinen aika alkoi, myyntitilastoissa nousivat muun muassa vessapaperi ja jauhot. Toisinaan myös kauppojen jauhelihalaarit ovat olleet tyhjinä.

Jauheliha on suosittua, koska kuluttajat kokevat sen helpoksi raaka-aineeksi.

– Nyt, kun julkishallinnon keittiöt ovat kiinni ja ravintoloita on suljettu, ihmiset ostavat kotiin sellaisia raaka-aineita, joilla ruoanlaitto sujuu. Jauheliha on yksi näistä. Siitä on helppo tehdä ruokaa, Atrian toimitusjohtaja Juha Gröhn kertoi Ilta-Sanomille jauhelihan erityisen kovan kysynnän syistä.

Gröhn totesi haastattelussa, että tehtailla on tehty nyt pidempää päivää.

Kysyimme K-ryhmältä, S-ryhmältä ja Lidliltä, onko jossain myymälöissä jouduttu laittamaan jauhelihalle ostorajoituksia? Kuinka paljon sitä nyt myydään?

Hyllyt tyhjinä vain hetkellisesti

Kaikki ketjut vastaavat samoin: on mahdollista, että yksittäisissä myymälöissä on voitu laittaa joitakin rajoituksia.

Yleisempää linjausta asiasta ei ole. Vaikka jauhelihahylly olisi tyhjä, uutta saadaan joka päivä.

– Meillä ei ole tiedossa, että tällaisia rajoituksia olisi. Kauppakohtaiset ratkaisut yksittäisten tuotteiden ostomäärien suhteen ovat toki mahdollisia, jotta tuotteita riittäisi useammalle. On kuitenkin tärkeää huomata, että kaikkia elintarvikkeita on hyvin saatavilla ja mahdolliset hyllystä loppumiset korjaantuvat aina lähes poikkeuksetta seuraavan kuorman saapuessa kauppaan, K-ryhmän osto- ja myyntijohtaja Janne Vuorinen vastaa.

– Meiltä SOK:lta ei ole linjattu ostorajoitteita. Voi silti olla mahdollista, että jonkin osuuskaupan yksittäinen myymälä on omatoimisesti päätynyt tällaiseen ratkaisuun, S-ryhmän viestinnästä kerrotaan.

Tarjoustuotteissa voi olla rajoituksia

Lidlin vastaus on samanlainen.

– Emme ketjuna ole toistaiseksi ottaneet käyttöön ostorajoituksia koronaviruksen vuoksi, mutta yleinen ohjeemme on, että emme myy tuotteitamme jälleenmyyntiin. Yksittäisissä myymälöissä on voitu tilapäisesti päätyä rajoittamaan myyntiä.

Lidliltä kerrotaan, että esimerkiksi tarjoustuotteissa voi olla normaalistikin joitakin rajoituksia.

– Rajoitamme normaalistikin joidenkin erätarjoustuotteiden määriä, kuten esimerkiksi kahvi ja tuoreliha, per kotitalous tai asiakas. Näitä voi tälläkin hetkellä olla voimassa.

– Kysynnän kasvu yllätti vähän lihateollisuuden, joka on nyt nostanut tuotantomääriään ihan reippaasti, S-ryhmän viestinnästä kerrottiin aiemmin jauhelihan riittävyyteen liittyen.

Jauhot ja pastat kovemmassa nousussa kuin liha

Tarkkoja myyntilukuja jauhelihasta kaupat eivät anna.

– Normaaliviikkoon verrattuna myynnissä on ollut useamman kymmenen prosentin nousu. Luvuissa on toki kauppakohtaisia vaihteluita, K-ryhmän viestinnästä kerrotaan jauhelihan myynnistä.

– Korona-aikana on pääasiassa ostettu ihan samoja tuoteryhmiä kuin normaalisti, mutta vähän enemmän, S-ryhmän viestinnästä vastataan.

S-ryhmä kertoo, että yleisesti kolmen viimeisen viikon aikana elintarvikkeiden myyntivolyymi kasvoi 13 prosenttia edellisvuoden vastaavaan aikaan verrattuna ja 12 prosenttia sitä edeltävään neljään viikkoon verrattuna.

Hiutaleiden ja suurimoiden myynti on ollut nyt noin 50 prosenttia korkeampaa.

Viimeisen kolmen viikon aikana S-ryhmän tilastoissa eniten nousua on ollut jauhoissa, pastoissa, riiseissä, nuudeleissa ja valmiskastikkeissa, sekä esimerkiksi hernekeitossa.

12 eniten nousussa olevan tuoteryhmän listalla tuore liha, kuten jauheliha, on vasta viimeisenä.

Näiden tuoteryhmien kysynnässä eniten nousua

Viikoilla 10–13 eniten nousseet tuotteet S-ryhmän kaupoissa:

Jauhot ja tärkkelykset Pastat, riisit, nuudelit Lämpimästä myytävät ateriaratkaisut (esimerkiksi valmiskastikkeen, hernekeitto) Hiutaleet ja suurimot Säilykkeet (esim. kala- ja tomaattisäilykkeet) Kasvispakasteet Sokeri Perunapakasteet (esimerkiksi ranskanperunat) Juurikasvit (porkkana, peruna) Ruokapakasteet (kuten pakastevalmisateriat) Kananmunat Tuore liha

Hamstraamiseen ei ole syytä minkään tuoteryhmän osalta, kaupat ovat todenneet.