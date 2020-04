Suositun ohjeen kaksi ainesta tekevät broilerin koipireisistä erityisen herkkua – ja 10 muuta hyvää kanaruokaa

Listasimme kymmenen herkullista broileriruokaa. Nyt on aikaa panostaa hitaampaan kokkailuun.

Helsingin Sanomissa julkaistiin tammikuussa juttu erityisen maukkaasta tavasta maustaa broileri. Lyonin kanana tai etikkakanana tunnettu ohje oli myös vuoden 2019 yksi googlatuimpia reseptejä Suomessa.

Soppa365:n ohje julkaistiin lisäksi Ilta-Sanomien Ruokalassa viime vuonna isänpäivän aikoihin. Loraus viinietikkaa ja nokare ranskankermaa saavat tavalliset broilerinkoivet loistamaan, suositun ruoan yksinkertainen periaate kuuluu.

Mitä rasvaisempi, sen muhevampi

Sopan ohjeessa kerrottiin myös, että ruokaan voi käyttää joko broilerin koipireisiä tai rintaleikkeitä. Muhevin lopputulos syntyy koipireisistä, joissa on reilusti rasvaa.

Ruoka kannattaa myös paistaa uunissa ilman kantta, jotta broilerin pinta paahtuu rapeaksi.

Ohje ei ole nopein mahdollinen arkiruoka, mutta palkitsee tekijänsä.

Lyonin kana oli vuonna 2019 yksi googlatuimmista ohjeista.

Kokeile fetakanaa ja parmesaanikanaa

Listasimme myös Ruokalan reseptiarkiston muita herkullisia ruokia broilerista.

Yksi kokeilemisen arvoinen herkkuruoka on esimerkiksi fetakanaa ja juureksia. Ohje on IS Plussan kokin Prisca Leclertin käsialaa.

Myös Leclertin parmesaanikana on todellinen herkku.

Nämä ruoat sopivat kiireettömään kokkailuun.

10 maukasta broileriruokaa

Fetakanaa ja juureksia

Parmesaanikana

Broileria, sieniä ja fetaa uunissa

Aasialainen appelsiini-kanapata

Marokkolainen kanapata

Intialainen butter chicken

Aasialainen broileri-riisipaistos

Tulista broileria

Kermainen broileripasta

Broilerinuijat ja kaalisalaatti