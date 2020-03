8 hyvää ohjetta: suolaiset pannarit ja piirakat – ”Legendaarista tomaattipiirakkaa” kannattaa kokeilla

Tomaattipiirakka on supermaukas.

Ulkoillessa on hyvä olla myös maistuvat eväät.

Nämä suolaiset piirakat toimivat eväinä tai ulkoilun jälkeen.

IS Plussan kokin Prisca Leclercin aiemmissa resepteissä on kokeilemisen arvoinen ohje. Kyseessä on helsinkiläisen Le Marche-ravintolan tomaattipiirakka, jota Leclerc kuvailee legendaariseksi.

Se tehdään valmiiseen, kaupan pakastealtaasta löytyvään piirakkataikinaan. Täytteeseen tarvitaan vain viisi ainesta: dijon-sinappia, parmesaaniraastetta, rosmariinia, kapriksia ja kirsikkatomaatteja.

Talvella tomaatit eivät ole ihan parhaimmillaan, mutta paahtamalla niistä saa makua irti, Leclerc kirjoitti ohjeessa.

Suolaiset pannarit valmistuvat nopeasti ja maistuvat koko perheelle. Täytteissä voi olla luova.

Pannareissa voi hyödyntää ”jääkaapin jämiä” ja minimoida hävikkiä.

