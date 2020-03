Jäätelön myynti kasvoi – tässä tulevat kevään kiinnostavat uutuudet

Tänäkin keväänä jäätelölaareissa on uutuuksia.

Listasimme puolen litran ja litran pakkauksissa myytäviä kiinnostavia uutuustuotteita.

Poikkeuksellisessa tilanteessa ostetaan myös herkkuja. S-ryhmä kertoi tiistaina julkaisemassaan tiedotteessa, että esimerkiksi jäätelön myynti on kasvanut nyt noin 30 prosenttia.

Lisäksi kekseissä, snackseissä ja makeisissa kasvua on noin 10–20 prosenttia.

Monet valmistajat tiedottivat kevään uutuusjäätelöistään ennen vallitsevaa tilannetta. Kerroimmekin aiemmin maaliskuussa eri valmistajien uutuuksia tuuttien ja puikkojen tuoteryhmästä.

Kokosimme nyt kevään uutuuksia, joita myydään puolen litran tai litran pakkauksissa.

Listassa eivät ole kaikki mahdolliset uutuudet, mutta poimimme niistä kiinnostavia vaihtoehtoja.

Jymyltä uusi kevyempi jäätelö

Kotimaiselta Jymyltä on tullut kauppoihin useita uusia tuotteita. Kotimainen merkki on erikoistunut luomutuotteiden käyttämiseen jäätelöiden valmistamisessa. Jäätelöt ovat myös gluteenittomia.

Kevään 2020 tuotteissa on monta vegaanisista tuotetta, kuten Jymy Tuplasuklaa vegan, Jymy Hasselpähkinä-Mudcake vegan ja uusi Jymy Minttusuklaa vegan. Uusi Jymy Vapaus Valkosuklaa-Salmiakki erottuu vähäkalorisuudellaan.

Jymyn maitopohjaisia uutuuksia ovat Jymy Cookie Dough ja Jymy Vadelma Valkosuklaa.

Muumijäätelöissä monta vaihtoehtoja

Ingman kertoi maaliskuussa tuovansa kauppoihin uusia Muumi-jäätelöitä. Uutuuksissa on muun muassa kolme makua, joiden valmistamisessa on vähennetty sokeria. Tuotteet on makeutettu sorbitolilla ja stevioliglykosideilla.

Muumimamman hillopurnukka (1 l) sisältää mansikkakermajäätelöä ja mansikkahilloa. ”Nuuskamuikkusen tähdittämä” Seikkailijan makumatka (1 l) sisältää päärynäkermajäätelöä ja päärynäkastiketta.

Muumiperheen huviretki (1 l) sisältää laktoositonta vaniljakermajäätelöä ja kuningatarkastiketta. Jokaisesta pakkauksesta löytyy tarinanpätkä.

Muumi-sarjassa on niin kutsutusti myös aikuisempaan makuun sopivia tuotteita, tiedotteessa kerrotaan. Muumi by Ingman Creamy -premiumjäätelöissä uutuusmakuna onPunainen pyrstötähti, joka sisältää laktoositonta juustokakun makuista kermajäätelöä, marjakastiketta ja mansikoita.

Rivieran aurinko sisältää puolestaan valkosuklaakermajäätelöä, passionhedelmäkastiketta ja valkosuklaalastuja.

Kevyempi Ben & Jerry’s -jätski

Ben & Jerry’s uutuuksissa on Netflix & Chilll’d -nimeä kantava maku. Se sisältää maapähkinävoikermajäätelöä, suolaisia ja makeita pretzel-kastikekierteitä sekä browniepaloja. Tuote lanseerattiin ennen poikkeusoloja.

Muita Ben & Jerry’s uutuuksia ovat Ben & Jerry’s Cone Together, joka sisältää vaniljakermajäätelöä, rapeita suklaisella kuorrutteella päällystettyjä vohvelipaloja ja suolaista kinuskikierrettä.

Lisäksi kauppoihin on tullut kolmas Ben & Jerry’s uutuus, Poppin’ Popcorn. Se sisältää nimensä mukaisesti suklaisia popcorn-paloja, karamellijäätelöä sekä niin suolaisia kuin makeita kinuskikastikepyörteitä.

Popparijäätelön kerrotaan tiedotteen mukaan olevan hieman kevyempi vaihtoehto.

Kolmelta Kaverilta raikas uutuus

Kolmen Kaverin alkuvuoden jäätelöuutuus oli Korvapuusti. Laktoosittomassa ja gluteenittomassa tuotteessa on tiedotteen mukaan korvapuustin makuista kermajäätelöä sekä ”luvattoman paljon” taikinaista korvapuustikastiketta.

Kevään uusi kausimaku on vegaaninen Marjat & Karamellikeksi. Se sisältää sorbettia kotimaisista mansikoista, vadelmista ja punaherukoista, karamellikeksikastiketta sekä cashewpohjaista jäätelöä.

Muita maidottomia vaihtoehtoja

Valio kertoi myös kevään Härtelö-uutuudesta. Vegaanisen härkäpapujäätelön uutuusmaku on minttu.

Niin ikään vegaanisia vaihtoehtoja tarjoava Choice-tuotesarja toi uutuudeksi Kookos & Mustikka -maun.

Se sisältää vegaanista kookosjäätelöä, mustikkakastiketta ja kookoslastuja.

Kuvat: Valmistajat