Tyhjät laarit ovat nyt tuttu näky – kannattaako jauhelihaa hamstrata, jos sitä sattuu löytämään?

Ihmiset ostavat nyt tavallista enemmän ruokaa. Kysyimme kaupoilta erityisesti jauhelihan saatavuudesta.

Kun poikkeusolot alkoivat, alkoi myös ruoan hamstraus. Jauheliha on yksi niistä tuotteista, joita ostetaan nyt paljon. Näinä päivinä tyhjä jauhelihalaari ei ole siis kovinkaan erikoinen näky.

Samaa sanoo moni somessa. Osa on joutunut kiertämään jauhelihan perässä useammankin kaupan tai napannut laarista viimeiset paketit.

Kysyimme S-ryhmältä ja Lidliltä, mikä tilanne jauhelihan osalta on ja saako sitä vielä.

Kauppiaat ja ketjut vastaavat samoin tavoin: Jauhelihaa, kuten muitakaan tuotteita ei kannata hamstrata, ruokaa kyllä riittää. Hyllyt voivat olla aika ajoin tyhjinä tietyistä tuotteista, mutta yleensä vain hetkellisesti.

Ihmiset ovat rauhallisempia

– Nyt jauhelihalle on valtava kysyntä ja tuottajilla voi olla haasteita vastata siihen, sillä tilanne tuli yllätyksenä. Mutta uusia kuormia tulee joka aamu, Jenni Koskinen Kalevan Prismasta Tampereelta kertoo tiistaina Ilta-Sanomille.

Kalevan Prisma muistetaan myös lokakuulta 2019, jolloin erityisen edullinen jauhelihatarjous sai ihmiset hamstraamaan sitä urakalla.

Tarjouspäivää vastaavaa villiä kuhinaa ei nyt näy, Prisman ryhmäpäällikkö Mikko Mäki ehtii kommentoimaan.

– Ihmiset toimivat nyt rauhallisesti, Mäki toteaa.

Jenni Koskinen toteaa myös, että poikkeustilan alkupäivinä hamstraamista näkyi, mutta nyt tilanne ei ole enää samanlainen.

Kysyntä yllätti tuottajat

S-ryhmän viestinnästä kerrotaan koko maan tilanteesta. Jauheliha on välillä ollut loppu myymälöistä, mutta uutta tulee päivittäin.

– Suuri kysynnän kasvu yllätti vähän lihateollisuuden, joka on nyt nostanut tuotantomääriään ihan reippaasti, S-ryhmän viestinnästä vastataan.

Kauppohin tulee yleensä aamulla uusia kuormia. Päivän mittaan tuotteet saattavat loppua hetkellisesti.

Lisäksi S-ryhmän viestinnästä kerrotaan, että hamstraus on selvästi rauhoittunut. Nyt painetta kauppoihin tuo esimerkiksi se, että lounaita nautitaan pääosin kodeissa.

Ketjun tiedotteen mukaan rasvoja, kuivassa säilyviä elintarvikkeita, munia, erilaisia kasvis-, peruna- ja muita ruokapakasteita ja lihatuotteita ostetaan nyt jopa kymmeniä prosentteja tavanomaista enemmän.

Uutta jauhelihaa tulee päivittäin

Herkkuja ostetaan myös tavallista enemmän. Jäätelön volyymi on kasvanut noin 30 prosenttia, tiedotteessa kerrotaan. Lisäksi kekseissä, snackseissä ja makeisissa kasvua on noin 10–20 prosenttia. Jauhoissa, pastassa ja riisissä sekä kuivaleivässä myynti on S-ryhmän kaupoissa kaksinkertaistunut.

Lidlin viestinnästä kerrotaan samaa: tilanne on hamstraamisen osalta rauhoittunut. Esimerkiksi pasta ja vessapaperi loppuivat vain tilapäisesti.

Uutta jauhelihaakin tulee päivittäin.

– Täydennystä hyllyihin tulee joka päivä, eli jos tänään jokin tuote, kuten jauheliha on lopussa, huomenna tai ylihuomenna sitä taas saa, Lidl vastaa.

Lidlin viestinnästä kerrotaan, että kuluttajien ostoskäyttäytyminen vaihtelee sitä mukaa, kun tilanne ja viranomaisten ohjeistukset muuttuvat.

– Nyt tilanne on rauhallinen, eikä tuotteiden saatavuudessa tai tavaravirtojen liikkumisessa yleisesti ottaen ole isompia häiriöitä.

Näin jauheliha säilyy

Jauheliha on herkkä tuote, ja sen säilyvyys voi mietityttää. Koostimme vinkkejä aiemmista aihetta käsittelevistä jutuistamme.

Kuinka vanhaa pakastettua jauhelihaa uskaltaa vielä syödä?

Nyrkkisääntönä voi pitää, että mitä rasvaisempi ruoka, sen vähemmän aikaa se säilyy pakastimessa. Jos tuote on säilytetty koko ajan pakastimessa –18 asteessa tai sitä kylmemmässä, se säilyy kyllä hyvin suositusaikoja pidempäänkin. Tärkeää on, että ruoka-aine ei ole päässyt sulamaan välissä, kerroimme aiemmin.

Jauheliha on herkkä tuote ja se tulisi käyttää viimeistään kaksi kuukautta pakastamisesta. Jauhettaessa lihan joukkoon sekoittuu happea, mikä tekee jauhelihasta nopeammin pilaantuvan kuin kokolihasta.

Kuinka kauan jauheliha säilyy kypsennettynä?

Ruokaviraston ylitarkastaja Annika Pihlajasaari arvioi aiemmin Ilta-Sanomille, että jauheliha säilyy kypsennettynä jääkaapissa syömäkelpoisena vain muutamia päiviä, samoin kypsennetty kana.

– Yleensä ne säilyvät sellaiset 2–3 päivää hyvin. Välillä neljäkin päivää menettelee, mutta sitä ei voi sanoa ehdottomaksi aikarajaksi, Pihlajasaari kommentoi.

Kuinka paljon jauheliha saa jatkoaikaa, jos sen paistaa viimeisenä käyttöpäivänä?

Kun tuote kypsennetään viimeisenä käyttöajankohtana, voi kypsää tuotetta syödä noin 2–3 vuorokautta, jos se säilytetään kylmässä jääkaapissa, eikä nosteta huoneenlämpöön useita kertoja tarjolle. Kaikkien jauhelihalaatujen kanssa tulee olla yhtä varovainen, Atrialta kerrottiin aiemmin Ilta-Sanomille.

Muutakin kuin jauhelihaa

Jauhelihaa voi korvata myös muun muassa soijarouheella. Lisäksi markkinoilla on runsaasti muita yhtä helposti käytettäviä tuotteita, joita olemme myös testanneet:

Lisäksi kalatuotteissa on hyviä tuotteita, joita voi hyödyntää aivan samoissa ruoissa kuin mihin jauhelihaa usein käytetään.

Ruokalan reseptipankissa on myös hyviä perusohjeita, joissa käytetään muutakin proteiinilähdettä kuin jauhelihaa.

Kasvismakaronilaatikko soijarouheesta

Soijarouheesta chili sin carne

Kasvis-kaalivuoka

Tuliset burritot ja guacamolea

Linssikastike

Linssi-kvinoaburgerit

Linssilasagne

Linssipihvit