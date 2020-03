9 älyttömän hyvää perunaruokaa: Litistetyt potut, murskaperunat ja loistava peltiruoka

Herkulliset peltiperunat on helppo valmistaa.

Perunasta saa monipuolisesti erilaista ruokaa.

Perunasta voi tehdä monenlaista ja edullista ruokaa. Siitä saa sekä tuhdimpia laatikkoruokia että kevyempiä aterioita, kuten esimerkiksi keittoja.

Myös uunissa paahtamalla pottujen, kuten kaikkien juuresten maku pääsee oikeuksiinsa.

Keräsimme hyviä Ruokalassa julkaistuja perunaruokia käsitteleviä juttuja sekä reseptiarkiston perusohjeita.

Murskaperunoita ja pulahduskikka

Jutun alla olevassa koosteessa on muun muassa murskaperunoiden, Hanna Hurtan litistettyjen uuniperunoiden sekä peruslaatikkoruokien ohjeita.

Lohkoperunat ja uunikala ovat maistuvaa ruokaa.

Jos olet aikeissa tehdä lohkoperunoita, kannattaa muistaa ruokatoimittaja Satu Koiviston ”pulahduskikka”, jolla niistä tulee erityisen rapeita. Aiemmin julkaistu ohje kuuluu näin:

Leikkaamisen jälkeen potut pääsevät pulikoimaan. Laita lohkot kulhoon, laske vettä päälle ja anna pottujen kylpeä hetki. Vesi vie mukanaan tärkkelyksen pottujen pinnasta. Muista kuivata perunat keittiöpyyhkeen päällä.

– Varsinkin jos perunat muistaa kuivata, lopputuloksena perunat eivät tarraudu toisiinsa niin helposti. Ja voi olla, että se lisää niiden rapeuttakin, Koivisto sanoi jutussa.

Helppo ja kevyempi peltiruoka

Yksi kevyempi, mutta ruokaisa ja maukas vaihtoehto on IS Plussan kokin Prisca Leclercin resepti, jonka valmistaminen on todella helppoa: Peltiperunat, kasvikset ja ripaus fetaa.

Voit käyttää tähän ruokaan mitä tahansa kasviksia.

Peltiperunat, fetaa ja kasviksia

6 Rosamunda-perunaa

300 g fetaa

200 g vihreitä papuja

200 g pieniä paprikoita tai mitä tahansa muita kasviksia tai juureksia

oliiviöljyä

suolaa

mustapippuria

Valmistusohjeet

Esikeitä perunoita suolatussa vedessä 20 minuuttia. Lämmitä uuni 200 asteeseen. Levitä kasvikset pellille, murenna päälle fetaa isoina lohkoina ja riko perunat käsin osiin ja aseta kaiken päälle. Lorauta päälle runsaasti oliiviöljyä, mausta suolalla ja nosta uuniin 35 minuutiksi, kunnes perunat ja feta ovat selvästi paahtuneet. Tarjoa hyvän leivän kera.

Valmistusaika: 60 minuuttia

Annoksia: 4

8 muuta hyvää perunaohjetta

Jauheliha-perunalaatikko

Peruna-lohipaistos

Purjo-perunasosekeitto

Amerikkalaiset juustoperunat

Huikean herkullinen paahdettu perunasalaatti

Murskaperunat pestolla

Hannan litistetyt uuniperunat

Paistetut perunat ja ketsuppidippikastike