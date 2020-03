Ravintolat ”törmäämässä seinään” – Henri Alén suosittelee keinoa, jolla kassavirta ei tyrehtyisi

Koronavirusepidemia on vaikuttanut voimakkaasti muun muassa ravintoloiden toimintaan. Kuvituskuva.

Ravintolat yrittävät nyt kaikkensa selviytyäkseen koronan aiheuttamasta tilanteesta. Matkailu- ja Ravintolapalveluiden MaRan toimitusjohtaja kuvaa tilannetta ”seinään törmäämiseksi”.

Koronavirusepidemia on vaikuttanut voimakkaasti ravintoloiden toimintaan.

Matkailu- ja Ravintolapalveluiden MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi kertoo Ilta-Sanomille maanantaina, että sen jäsenistön tilauksissa näkyy jo viikon sisällä peräti 70 prosenttia kysynnän laskua.

Tilanne on hurja.

Tunnettu ravintoloitsija Henri Alén on huomannut asiakkaiden keskuudessa kuitenkin ”talkoohengen” nousemista.

– Siinä suomalaiset ovat hyviä! Suomalainen mentaliteetti on, että kun jotain halutaan saada kuntoon, alennusta ei anneta, mutta voidaan auttaa ilmaiseksi. Se kyllä näkyy, hän kertoo Ilta-Sanomille maanantaina.

Alén viittaa asiakkaisiin, jotka tukevat ravintoloita ja pieniä yrityksiä vaikeassa tilanteessa.

Hänellä on myös ratkaisuehdotuksia.

Lahjakortti tuo kassavirtaa

Selviytymiskeinoina joissakin ravintoloissa tarjotaan nyt take away -annoksia. Ravintola Finnjävelissä tehtiin esimerkiksi viikonloppuna mukaan otettavaa ruokaa.

Jos ravintolasta ruokaa ei voi hakea itse, eikä lähettipalvelua ole, oman alueen yrityksiä voi silti tukea, Alén painottaa.

– Lahjakortin ostaminen on yksi parhaita tapoja tukea ravintoloita. Niitä voi käyttää myöhemmin.

– Ostan itse joka päivä lahjakortin jostakin pienestä paikasta. Niillä saadaan turvattua ravintoloiden kassavirtaa.

Henri Alenin ratkaisuehdotukset: Tue yrittäjiä lahjakorteilla ja osta mahdollisuuksien mukaan take away -annoksia.

Mukaan otettavalla ruoalla on myös menekkiä.

– Teimme Finnjävelissä kalakeittoa kotiin vietäväksi ja se myytiin täysin loppuun. Keskiviikosta lähtien täräytetään oikein sellaista suomalaista sielunruokaa, jolla on aiemminkin selvitty vaikeista tilanteista, eli karjalanpaistia.

Lisäksi ravintolassa tehdään kalapöytää, josta ruokaa voi noutaa, ja leivotaan voisilmäpullaa vietäväksi kotiin.

Henkinen tuki myös tärkeää

Alen julkaisi maanantaina myös ravintola Ultiman poikkeustilan teesejä. Niihin kuuluvat muun muassa se, että raaka-aineita ostetaan hajautetusti pientuottajilta ja suosituksia noudatetaan huolellisesti.

– Tuetaan jokainen omien voimavarojen mukaan toisia. Niin esimiehet, omistajat kuin työntekijät, Alen sanoo myös.

– Nyt tarvitaan empatiaa ja ymmärrystä. Nyt on oltava järkevä, kylmäpäinen ja rauhallinen ja ymmärrettävä, mikä oma rooli on tässä palapelissä. Se on kaikkein isoin juttu.

Henri Alen kertoo, miten hienolta asiakkailta tulleet ilmaisut tuesta ovat yrittäjästä tuntuneet.

– Asiakkaat tuovat yrittäjille myös henkistä apua, Alen toteaa.

Talkoohengestä kertoo myös helsinkiläisen ravintola Pompierin Facebook-päivitys.

– Olemme tänä viikonloppuna todistaneet ennennäkemätöntä solidaarisuutta, kun ravintoloitsijat ovat jalkautuneet käyttämään toistensa palveluita. Haluamme osaltamme kannustaa meitä kaikkia tekemään samoin. Nyt on aika tukea kaikkien alojen yrittäjiä! Yhdessä selviämme tästäkin haasteesta.

Timo Lappi: Valtion tulee auttaa nyt

MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi peräänkuuluttaa valtion ja vuokranantajien toimien merkitystä ravintoloiden pelastamiseksi.

– Asiakkaita ei ole enää kuten ennen, mutta suurin osa kuluista on ennallaan. Henkilöstökulut ovat ne suurimmat. Yritysten pitäisi pystyä lomauttamaan työntekijänsä heti kun kysyntä romahtaa. Valtion tulee huolehtia siitä, etteivät työntekijämme joudu pulaan. Muun muassa lomautuksen viiden päivän karenssi tulee poistaa, Lappi toteaa.

Timo Lapin mukaan tuhannet menettävät työpaikkansa, jos valtio ei tule apuun. Se olisi nyt alan säilyvyydelle ehdottoman tärkeää.

Hyvät kasvunäkymät saivat investoimaan

Timo Lappi kuvailee tämänhetkistä tilannetta ”seinään törmäämiseksi”. Se johtuu siitä, että alkuvuodesta ennusteet olivat hyviä ja yritykset toimivat niiden mukaisesti.

– Alalla on ollut hyvät kasvunäkymät. Sen johdosta on tullut uusia ravintoloita ja tehty investointeja. Nyt ikään kuin törmätään seinään.

Ravintola-alalla merkittäviä vaikutuksia voi näkyä jo viikossa.

– Pk-yrityksessä saatetaan puhua vain muutamista päivistä. Tarvitaan joustoa kaikilta, vuokranantajien pitää alentaa vuokria tuntuvasti.

Lapin mukaan nyt on annettava pitkiä maksuaikoja.

– Jos nyt kaikki eivät ole näissä talkoissa mukana, jälki on todella pahaa, Lappi toteaa.

Kuluttajien rooli on myös arvokas ravintoloiden pelastamisessa, vaikka Timo Lappi painottaakin valtion tuen merkitystä.

– Silläkin on merkitystä. Kuluttajat eivät voi kuitenkaan pelastaa kaikkea. Vielä kuitenkin se kysyntä mikä ravintoloilla on, on kuluttajien ylläpitämää.

– Olemme todella kiitollisia kuluttaja-asiakkaille, jotka ovat pitäneet alaa edes jollakin tavalla pystyssä, Timo Lappi sanoo.

Wolt ja Foodora: Ruoan voi tilata oven taakse

Lähettipalvelut Wolt ja Foodora kommentoivat myös tilannetta Ilta-Sanomille.

Molemmissa yrityksissä ruoan toimittaminen asiakkaille voidaan tehdä niin, ettei lähetillä ja asiakkaalla ole välitöntä kontaktia. Ruoka voidaan jättää esimerkiksi oven taakse. Sama pätee lähetin ja ravintolan henkilökunnan välistä kontaktia – se minimoidaan.

– Meillä on tällä hetkellä erityisesti firman sisällä tuplasti tavallista kiireisempää – olemme siirtäneet kaikkien maiden kaikki työntekijät koteihin töihin, opetelleet pitämään lähettien infotilaisuuksia videon yli ja ravintoloiden koulutuksia etänä. Seuraamme sekä WHO:n että paikallisten viranomaisten ohjeistuksia. Ihmisten turvallisuus on meille kaikista tärkein prioriteetti juuri nyt, Suomen Woltin maajohtaja Henrik Pankakoski kommentoi.

Ei vielä suurta myyntipiikkiä

Pankakosken mukaan myynti on toistaiseksi pysynyt ennallaan, suurta myyntipiikkiä ei vielä ole ollut.

– Yksi iso asia, jonka olemme mahdollistaneet koko firman tasolla, on asiakkaan mahdollisuus tilata ruokaa siten, että lähetti jättää tilauksen ovelle. Lähetti voi puolestaan pyytää tukemme kautta, että voi jättää tilauksen ovelle. Ravintoloita on ohjeistettu antamaan tilaukset läheteille ilman ihmiskontaktia erillisen poimintapisteen kautta.

Asiakkaat ovat tiedustelleet lounassetelien käyttämisen mahdollisuudesta.

– Asiakkaat kysyvät meiltä tällä hetkellä eniten siitä, olisiko kuljetus mahdollista saada lounasedun piiriin. Nykyisellään lounasedulla saa maksaa vain ruokaa, muttei kuljetusmaksua. Koko summan maksamisen mahdollistaminen ei ole meidän käsissämme verotuksellista syistä, mutta se olisi ihmisille ilmeisesti erittäin tärkeä asia. Selvitämme tätä parhaillaan ja toivomme, että saamme asiaan pikaisesti myönteisen ratkaisun.

Wolt: Vetoamme viranomaisiin

Ravintola-ala on tällä hetkellä erittäin tukalassa tilanteessa. Ravintoloiden pystyssä pysymisen ja yrittäjien koko elinkeinon kannalta on erittäin tärkeää, että ihmiset pystyvät tilaamaan ruokaa myös poikkeusoloissa, Henrik Pankakoski toteaa.

– Vetoammekin viranomaisiin, että he sallisivat ravintoloiden pitää kotiinkuljetukset auki kaikissa tilanteissa. Uskomme sen olevan kaikkien etu, sillä se auttaa ihmisiä pysymään kotona sekä alan yrittäjiä selviytymään tästä äärimmäisen vaikeasta ajasta. Tämä myös vähentää painetta ruokakaupoille ja mahdollistaa samalla lähettien ansainnan.

Yrityksissä seurataan tiiviisti viranomaisten ohjeita.

– Lähettikumppaneitamme on ohjeistettu välttämään käsien laittamista ruoan kuljetukseen käytettävän paperikassin sisäpuolelle. Koronaviruksen myötä ohjeistusta on laajennettu koskemaan myös kassin kantimien kosketusta, Foodoraa edustava Nora Särkkä Delivery Hero Finland Oy:sta kertoo.

– Mikäli asiakkaamme on karanteenissa tai hän haluaa välttää kontaktia lähettikumppanin kanssa, olemme ohjeistaneet heitä kirjoittamaan osoitetietojen yhteyteen toiveen tilauksen jättämisestä oven ulkopuolelle.

Uusi koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisara- ja kosketustartuntana, kun henkilö yskii tai aivastaa. Pintojen osuus viruksen leviämisessä ei nykytiedon mukaan ole merkittävä. Koronavirukset ovat rakenteeltaan sellaisia, että ne eivät säily tartuttavina pinnoilla pitkään, etenkään vaihtelevissa lämpötiloissa, THL kertoo sivuillaan.