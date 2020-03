Suomen 50 parasta ravintolaa julkistettiin – 9 parasta Helsingistä

Suomen parhaiksi äänestettyjen ravintoloiden lista julkistettiin keskiviikkona.

Suomen 50 parasta ravintolaa -lista julkistettiin keskiviikkona Gastro Helsinki 2020 -messuilla Helsingin Messukeskuksessa. Lista syntyi äänestyksen perusteella, jonka toteuttivat Viisi Tähteä ja ruoka- ja ravintolayhteisö Toptaste. Äänestäjiksi kutsutaan vuosittain järjestettävässä kilpailussa yli tuhat ravintola- ja ruoka-alojen ammattilaista ja vaikuttajaa.

Suomen parhaaksi ravintolaksi äänestettiin tänä vuonna Helsingissä sijaitseva Palace.

– On muiden yläpuolella, parhaita makuja mitä Suomessa pääsee maistamaan, Suomen ehdottomasti paras, tuomariston perusteluissa mainittiin.

Toiseksi parhaaksi nousi helsinkiläinen BasBas (Baskeri & Basso Bistro) ja kolmanneksi myös Helsingissä sijaitseva Inari. Inari sai helmikuussa ensimmäisen Michelin-tähtensä. BasBas oli 2. sijalla myös viime vuonna, Inari oli sijalla viisi.

Kymmenen parhaan listalla olevat ravintolat ovat lähes kaikki Helsingissä. Sijalla kahdeksan on Turussa sijaitseva Kaskis.

Palace voitti kolme kategoriaa

Kilpailun tiedotteessa kerrotaan, että Palace äänestettiin myös voittajaksi kolmessa eri kategoriassa. Se oli ykkönen sarjoissa paras ruoka, paras kalaravintola ja paras kahvi. Ravintolalla on yksi Michelin-tähti.

Palace oli viime vuonna äänestyksessä sijalla neljä.

Viime vuoden voittaja sijalla viisi

Viime vuonna äänestyksen parhaaksi ravintolaksi äänestettiin Helsingissä sijaitseva Grön. Ravintola voitti äänestyksen myös vuonna 2018. Tänä vuonna se on sijalla viisi.

Viisi tähteä kertoo tiedotteessaan, että Suomen 50 Parasta Ravintolaa 2020 nostaa esiin ravintoloita ja niiden takana olevia antaumuksellista työtä tekeviä ihmisiä, ideoiden maailmaa ja huippuosaamista. Viisi Tähteä käynnisti 50 Parasta Ravintolaa -listauksen vuonna 2004, mutta äänestys oli tauolla vuodet 2013–2017.

– Suomen 50 Parasta Ravintolaa on arvostetuin ja luotettavin ravintolalistaus Suomessa. Perustuuhan se satojen alan ammattilaisten arvioon, Viiden Tähden päätoimittaja Eeropekka Rislakki sanoo.

Äänestyksessä on listauksen ohella eri alakategorioita, joita ovat esimerkiksi paras palvelu, ruoka, viinilista, olutvalikoima, ravintola-alan tapahtuma, klassikkoravintola, tunnelma ja muun muassa eettinen ravintola.

50 Suomen parasta ravintolaa 2020

1. Palace, Helsinki

2. Baskeri & Basso Bistro, Helsinki

3. Inari, Helsinki

4. Olo, Helsinki

5. Grön, Helsinki

6. Vinkkeli, Helsinki

7. Savoy, Helsinki

8. Kaskis, Turku

9. Ora, Helsinki

10. Demo, Helsinki

11. C, Tampere

12. Kuurna, Helsinki

13. Alexanderplats, Helsinki

14. Tapio, Posio

15. Muru, Helsinki

16. Mami, Turku

17. Ultima, Helsinki

18. Finnjävel, Helsinki

19. Nolla, Helsinki

20. Wino, Helsinki

21. Bistro O Mat, Kirkkonummi

22. Ostroferia, Oulu

23. Aanaar, Inari

24. Ravinteli Huber, Tampere

25. Ravinteli Bertha, Tampere

26. Nokka, Helsinki

27. Kakolanruusu, Turku

28. SicaPelle, Porvoo

29. Gastro Cafe Kallio, Helsinki

30. Kajo, Tampere

31. Sky Kitchen & View, Rovaniemi

32. Kultá Kitchen & Bar, Helsinki

33. Paakari, Kangasala

34. Pastis, Helsinki

35. Hello Stranger, Helsinki

36. Yes Yes Yes, Helsinki

37. Kosmos, Helsinki

38. Farang, Helsinki

39. Ragu, Helsinki

40. Penélope, Helsinki

41. Local Bistro, Joensuu

42. Nude, Helsinki

43. Maannos, Helsinki

44. Spis, Helsinki

45. Gaijin, Helsinki

46. Plein, Helsinki

47. Smör, Turku

48. Sikke's, Helsinki

49. Ludu, Turku

50. Old Boy BBQ, Helsinki