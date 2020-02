Erikoinen käytös kauppojen paistopisteillä hämmästyttää – ”En enää ikinä osta pasteijoita!”

Kokenut kauppias kertoo, että jos joku ottaa käsin vitriinistä sämpylöitä ja laittaakin ne sitten takaisin, kaupan pitää laittaa pois kaikki sämpylät.

Kauppojen paistopisteillä voi todistaa mitä kummallisimpia asioita. Ilta-Sanomat kertoi viikonloppuna, kuinka keski-ikäinen mies kävi sormineen munkkien kimppuun Vantaalla sijaitsevassa kaupassa.

Mies tökki paistopisteellä olleita munkkeja sormellaan ja maisteli sokerikuorrutetta. Poliisi tuli paikalle ja alkoi epäillä miestä lievästä vahingonteosta. Munkkien arvo oli 6,23 euroa. Lukijoiden kommenteista paljastuu, että paistopisteillä voi kokea paljon hurjempaakin.

Kauppias: ”Ikävää ja hankalaa”

Kokeneen kauppiaan mukaan ongelmat eivät koske vain pääkaupunkiseutua, vaan ovat yleisiä silloin tällöin muuallakin.

– Olen nähnyt joskus, miten asiakas ottaa käsin vitriinistä sämpylöitä ja laittaakin ne sitten takaisin. Meidän täytyy silloin laittaa kaikki pois, K-Citymarket Vaasan keskustan kauppias Markku Jussila kertoo IS:lle.

Jussila jaottelee yleisimmät ongelmakohdat kaupoissa.

– Paistopistevitriinien lisäksi kaupoissa vastaavia ongelmia syntyy salaattibuffassa. Jos asiakkaan nähdään siellä käsin sormeilevan salaatteja, kaikki täytyy laittaa pois, hän sanoo.

Myös irtokarkkihyllyillä ongelmia

Toinen ongelmien kohde on kauppiaan mukaan irtokarkkihylly.

– Sitäkin pitää valvoa, jotta ongelmat vähenisivät.

Pois heitettävä tavara jää kauppiaan tappioksi, mutta se ei ole ainoa asia, mikä harmittaa.

– Ikävää tällainen epähygieeninen käyttäytyminen on siinäkin mielessä, että kukaan ei siinä voita. Harmi kyllä nykyään pelin henki on sellainen, että kaikenlaista pitää olla tarjolla ja osa tavaroista menee välillä pilalle, Jussila sanoo.

Hän muistuttaa, että ottimien käyttö säästäisi myös turhaan hukkaan menevän ruoan määrää.

Irokarkkeja pitää ottaa pussiin kauhalla eikä niitä pidä rohmuta käsin.

Hedelmät ja vihannekset hieman eri asia

Entäpä hedelmät ja vihannekset? Miten käy tomaattihyllyllä, jos asiakas koettelee niiden kovuutta?

– Tässä tilanne on hieman erilainen kuin paistovitriinissä, sillä oletus on, että hedelmät pestään kotona ennen kuin ne syödään. On siksi ymmärrettävää, että asiakas haluaa tietää, ovatko tomaatit esimerkiksi pehmeitä vai kovia, hän pohtii.

IS:n lukijat kertovat kokemistaan epähygienian hetkistä. Yllättävän moni on nähnyt, miten tauteja aiheuttavia viruksia ja bakteereita siirretään surutta omista käsistä paistopisteen vitriinin tuotteisiin, vaikka pullien kähmijä on juuri kaivanut nenäänsä.

”Lapsi nuoli pasteijoita”

– Kerran näin Prismassa noin 5-vuotiaan lapsen nuolevan pasteijoita paistopisteellä, jonka jälkeen hän laittoi ne takaisin. Vanhemmat vain seurasivat vieressä eivätkä puuttuneet toimintaan millään lailla. En enää ikinä osta pasteijoita!! Hyi!!, Nimimerkki E kertoo.

”Sämpylä lattialta takaisin vitriiniin”

– Kaikissa kaupoissa ne pihdit paistopisteellä ovat sellaisia, että rapeakuorinen sämpylä on todella hankala ottaa niillä. Se pongahtaa äärettömän helposti niistä surkeista pihdeistä. Olen nähnyt jonkun kerran moisen tapauksen. Sitten asiakas on vain nostanut sämpylän takaisin lattialta vitriiniin. Hygieenistä sekin, Sepe sanoo.

Ensin niistetty nenä ja samoilla käsillä alettu valikoimaan sämpylöitä

– Kyllä olen nähnyt, kun ensin on niistetty nenä ja samoilla käsillä alettu valikoimaan sämpylöitä, vaikka pihdit ovat vieressä sämpylöiden ottamista varten, nimimerkki Käsittämätöntä sanoo.

”Vanha mies järjesteli sormineen irtopähkinähyllyllä pähkinöitä”

– Viime viikolla vanha mies järjesteli sormineen kaupan irtopähkinähyllyllä pähkinöitä. En osta enää. Kerran noin 10-vuotias maisteli irtokarkkeja ja laittoi takaisin kootaan, munkkihyllyllä on sormineen koeteltu tuotteita, Etovaa kertoo.

”Pyydä henkilökuntaa laittamaan tuotteita puolestasi pussiin”

– Kaupassa töissä olevana täytyy kyllä sanoa, että näitä sormeilijoita ja käsin tuotteita ottavia tapaa joka päivä. Yleisin kommentti asiaan on, että ”otan nämä itselleni”. Vinkki: jos et halua tai uskalla käyttää niitä pihtejä, pyydä henkilökuntaa laittamaan tuotteita puolestasi pussiin, he voivat tehdä sen vaikka hygieeniset hanskat kädessä, Säkä sanoo.

”Lapsi maistoi paistopisteen jokaisen donitsin kuorrutetta”

– Lapsi maistoi paistopisteen jokaisen donitsin kuorrutetta ja vanhempia ei näkynyt missään. Lopulta heitin varmaan 10 donitsia roskiin. Aspa kertoo.

”Asiakas yski omaan käteensä ja otti paistopistetuotteet paljain käsin pussiin”

– Usein nähnyt lapsia "maistelemassa" tuotteita ja vanhempi huomatessaan laittanut tuotteet takaisin hyllyyn. Joskus asiakas yski omaan käteensä ja sen jälkeen otti paistopistetuotteet paljain käsin pussiin. Monesti nähnyt myös, kun vahingossa lattialle tippunut tuote on nostettu vähin äänin takaisin hyllyyn. En sen takia osta mitään paistopisteeltä, ihmiset käyttäytyvät niin likaisesti sen luona, nimimerkki Ei enää muistuttaa.