Lukijat vinkkaavat: Täältä saat Suomen parhaat laskiaispullat: ”Lähes ilmiömäisiä”

Tampereella laskiaispullansa voi saada jopa nelikerroksisena.

Laskiaispullasesonki on täällä taas! Valitsipa pullaansa täytteeksi hilloa, mantelimassaa tai jotakin villimpää, on selvää, että laskiaisen klassikkoherkku maistuu suomalaisille.

Kysyimme aiemmin lukijoiden tärppejä siihen, mistä voi ostaa Suomen parhaimman makuiset laskiaispullat.

Lukijat vinkkasivat useita leipomoita ja kahviloita ympäri maan. Löytyykö listalta oma suosikkisi?

Bon Temps, Helsinki

Erään lukijan mukaan Suomen parhaan laskiaispullan voi ostaa Bon Temps -kahvilasta, joka sijaitsee Helsingin Meilahdessa.

– Pulla on itse tehty luomujauhoista, se rapeakuorinen ja napakka, kermavaahto ei ole seissyttä. On vaan tosi hyvä eikä tippaakaan teollinen maku!

Milla Merenkaarre kahvilasta painottaa, että laskiaispulliin pätee ihan samat säännöt kuin pullan leipomiseen yleensäkin.

– Tee täydellinen taikina. Pullataikina kaipaa kananmunia ja oikeaa maitoa – meillä nämä ovat luomua – sekä aitoa voita. Erittäin tärkeää on myös riittävä määrä suolaa! Äläkä laita liikaa jauhoa ettei pullista tule kovia, Merenkaarre opastaa.

– Kohota pullat kunnolla, äläkä paista liikaa. Näin saat untuvanpehmoisen, mehevän pullan.

Merenkaarre neuvoo käyttämään reilusti aidosta kermasta valmistettua kermavaahtoa, onhan se koko laskiaispullan juju.

– Ja syö vain samana päivänä valmistettuja, paistettuja ja täytettyjä pullia!

Ojalan Pakari, Kauhajoki

– Laskiaispulla mantelimassan kera... Maailman paras, lukija suitsuttaa Ojalan Pakarin laskiaispullaa.

Ojalan Pakari täyttää tänä vuonna historialliset sata vuotta, kertoo toimitusjohtaja Vesa Ojala, joka on yrittäjänä Ojalassa jo neljännessä polvessa.

Hän arvioi, että seuraavan viikon aikana pullien menekki on reilu kaksi tuhatta kappaletta.

– Laskiaispullaresepti juontaa pitkälle historiaan. Kyseessä on perinteinen pulla, joka kätkee sisäänsä itse valmistamamme toffee-kinuskitäytesydämen, unohtamatta kermapyörrettä sydämen ympärillä, Ojala kuvailee.

– Laskiaispullien onnistumisen resepti on ”lämmöllä sinulle, käsityönä valmistettu”, ja sen suuren suosion yksi tärkeä tekijä on asiakkaidemme mukaan ”täydellinen makuelämys”!

Cafe Rovaniemi

Cafe Rovaniemen pullia suitsutetaan niiden maun, koostumuksen ja sopivan koon vuoksi.

– Kyseessä on myös kokonaan gluteeniton kahvila. Gluteenittomiksi tuotteiksi ne ovat rakenteeltaan kuin perinteiset pullat, mutta kauravaahto ja maukas hillo tekevät niistä ainutlaatuisia. Lisäksi on hienoa, että erityisruokavaliolla olevat pääsevät nauttimaan klassikkoherkusta, lukija perustelee.

Lukija kiittelee myös kahvilaa itseään, joka on hänen mukaansa ”pieni ja idyllinen, kodintuoksuinen ja helposti lähestyttävä”.

Leipuri Satu Urasto epäilee, että heidän laskiaispullansa suurin salaisuus on Virtasalmen Viljatuotteen pullajauhoseos, juuren teko pulliin sekä jauhojen maltillinen käyttö.

– Viimeiset jauhot leivotaan taikinaan pöydällä, eli löysä taikina on se juttu!

Urasto mainitsee myös, että heidän pullissaan on itse tehtyä mantelimassaa ja vadelmahilloa.

Laskiaispullia menee niin paljon kuin niitä vain ehditään tehdä.

– Pullat maistuvat keliaakikkojen ohella heidän perheenjäsenilleen ja tutuilleen.

Hakasen leipomo, Tampere

Hakasen leipomosta löytyvät parhaat pullat, parikin lukijaa sanoo.

– Arvosana on 4,9/5! Ne ovat lähes ilmiömäisiä, kuten leipomon runebergintortutkin. Maku on erinomainen, välissä on oikeaa kermaa, ja pullia saa toffeellakin, lukija kiittelee.

– Onkohan ainoa paikka, joka panostaa makuun kaikissa muissakin tuotteissaan? Olen testannut kauppahallissa ja vähän muuallakin, toinen lukija toteaa.

Pullat hillolla, mantelimassalla ja toffeetäytteellä.

Hakasen leipomosta epäillään, että pullat ihastuttavat etenkin erilaisten täytteidensä takia. Tarjolla on niin mantelimassaa, toffeeta kuin mansikkahilloa.

– Kaksi kolmasosaa pullista menee hillolla ja loput muilla täytteillä, Petteri Hakanen kertoo.

Hän arvioi, että pullia menee sesongissa jokunen tuhat.

– Kehuja on tullut siitäkin, että tehdään nämä aitoon kermaan, eikä mihinkään kasvirasvaan.

Ramin Konditoria, Mikkeli

– Ramin Konditorian pulla mansikkatäytteellä. Pulla on iso, kermaa ja hilloa on paljon, eikä se ole liian makea, vaan täydellinen!

Samaa hehkuttaa toinenkin lukija.

Pirita Huikuri konditoriasta toteaa, että tärkein jippo on raaka-aineiden laatu.

– Käytämme laskiaispullissamme aitoa Valion laktoositonta voita ja kermaa.

Täytevaihtoehto täytyy myös olla monenlaisia. Löytyy vadelmaa, mansikkaa, lakkaa, mantelia, nutellaa ja banoffeeta. Laskiaispullia löytyy myös gluteenittomana ja vegaaneille.

– Kaikki laskiaispullamme tehdään käsin, joka päivä, eli ne ovat aina tuoreita. Meillä on erittäin hyvä ja ammattitaitoinen henkilökunta, joten pullat ovat aina herkullisia ja kauniita.

Konditoria Lehtonen, Nokia

– Lehtosen leipomon laskiaispullien veroisia ei löydy edes Tampereelta. Pullat tuoreita, suuria, meheviä. Kermavaahto on aitoa, kuohkeaa, ja sitä on paljon. Paljon myös mantelimassaa tai hilloa. Täydellisiä! lukija ylistää.

Konditoria Lehtonen on varsin pieni leipomo. Tästä huolimatta laskiaispullat ovat niin suosittuja, että niitä valmistetaan jo hyvissä ajoin ennen laskiaista – ja jatketaan myös laskiaisen jälkeen.

– Laskiaispulliemme salaisuus on käsin, voilla leivottu taikina, jonka annetaan rauhassa kohota pehmeiksi pulliksi, leipomosta paljastetaan.

Pulla täytetään tuoreena joko raikkaalla vadelmahillolla tai täyteläisen pehmeällä mantelimassalla. Täytettä on reunoille asti eikä vain keskellä.

– Kermavaahtomme on kiiteltyä, ja sitä laitetaan oikeasti paljon.

Pullia täytetään päivän mittaan sitä mukaan kun niitä myydään, joten ne ovat aina mahdollisimman tuoreita.

– Monet kysyvät, kuinka näin isosta pullasta haukataan. Helpointa on aloittaa syöminen pullan hatulla kermaa dippaamalla, leipomosta vinkataan.

Malax Bageri & Konditori AB, Maalahti

– Parhaan laiskiaspullan tekee Malax Bageri & Konditori AB Oy Maalahdessa. Pullan koostumus on ilmava, kevyt ja sopivasti mehukas. Mantelimassan määrä on myös erinomainen, ja sitä löytyy koko pullan alueelta. Ulkonäkö on täyden kympin, maun puolesta menee asteikon yli, lukija kiittelee.

Kun Mats Uddilta kysyy, miksi pulla hurmaa asiakkaita, hän on ymmällään.

– Hyvä kysymys kyllä. Ihan normaali pulla, joko vadelmahilloa tai mantelimassaa. Mantelia menee enemmän. Aitoon kermaan tehdään tietysti, Udd sanoo.

Punaisen piipun kievari, Juva

Erään lukijan mukaan ”ihan parhaat laskiaispullat” saa Juvalta Punaisen piipun kievarista – ja tietysti mansikkahillolla.

Kievari toimii kotileipomo Siiskosen alla. Toimitusjohtaja Anttu Rautio sanoo, että pullia tehdään näin laskiaisen alla ja sen aikana tuhansia kappaleita.

– Salaisuus piilee hyvässä pullataikinassa, hillossa ja tietysti oikeassa kermavaahdossa.

Mantelipullat tehdään remonssista ja kermavaahdosta.

Niihaman Maja, Tampere

– Täydellisen maukas ja sopivan suuri pulla, täytteenä täyteläinen vadelmahillo ja täydellisesti maustettu vaniljainen kermavaahto, jonka määrässä ei ole säästetty! Tätä pullaa on kuulemma tultu maistamaan ulkomailta asti, lukija fiilistelee.

Riia Blom Niihaman Majalta sanookin, että sesonkiaikaan käytännössä joka toinen asiakas valitsee laskiaispullan.

– Paistetaan pullat paikan päällä ja nostetaan hyvin. Sitten halkaistaan ja lyödään täyteläinen vadelmahillo väliin. Minä vaahdotan kermavaahdon, joka tehdään vispikermaan.

Mukana on myös salainen ainesosa, joka tekee pullista erityisen hyvänmakuisia, Blom kertoo.

Perinteisen laskiaispullan lisäksi Niihamalla tarjotaan vaihtelevasti myös suklaavaahtoon ja kinuskivaahtoon tehtyjä versioita.

Aetoleipuri, Kuopio

Kuopiolaista leipomoa pullineen suitsutetaan myös.

– Siellä yrittäjät niitä kondiittorien kanssa leipovat tarvittaessa yöllä ja viikonloppunakin. Maku heidän laskiaispullissa on ehdottomasti aidoimmillaan ja pulla pehmeän kuohkea. Suosittelen maistamaan!

Markku Kiiskinen sanoo, että kaikki lähtee aina kunnon raaka-aineiden valinnasta.

– Aito suomalainen kerma ja vilja, ei olla lähdetty kasvirasvaversioihin. Emme hae markkinoilta halvinta ainesosaa.

– Totta kai se tuore ja paikallinen on myös valttikorttinamme. Pulla ei matkaa yhtään yötä asiakkaalle, se on tänään tehty ja tänään asiakkaalla, Kiiskinen toteaa.

Kermapullaa voi toki myydä jo uudenvuoden jälkeenkin, yrittäjä muistuttaa.

– Täällä sisäisessä Suomessa ja Savossa vadelma-kermapulla kiinnostaa etenkin. Mantelipullaakin on tarjolla, mutta kyllä sanoisin, että 95 prosenttia pullista menee hillolla.

Tallipihan kahvila, Tampere

Tallipihassa on oma laskiaispullamenunsa, josta asiakas voi valita mieleisen täytteen pullaansa. Pullat eivät seiso vitriinissä odottamassa tilausta, vaan ne täytetään jokaiselle asiakkaalle yksi kerrallaan.

– Täytteitä ovat muun muassa kinuski, nutella, mantelimassa, mansikkahillo ja vadelmahillo. Useat bloggarit suosittelevat kahvilan pullia, ja ne ovat tähänastisissa testeissä voittaneet kaikki!

Teemu Huhtala toteaa, että vaikka perinteiset täytteet porskuttavat, nutella ja kinuski nostavat päätään.

– Ihmiset kaipaavat selvästi vaihtelua. Meillä kiinnostavat myös monikerroksiset pullat, joita ei tiettävästi mistään muualta saa. On myyty kolme- ja nelikerroksisia jopa, tiedä sitten miten niitä saa syötyä!