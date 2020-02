Hillo vai mantelimassa? Toinen täyte näyttää olevan ylivoimainen suosikki laskiaispullaan – vastaa kyselyyn

Elämme parhaillaan kiivasta laskiaispullien aikaa. Ääripäät korostuvat: kansa on jakautunut hillonrakastajiin ja mantelimassan ylistäjiin.

Sunnuntaina on laskiaissunnuntai, ja seuraava tiistai on laskiaistiistai. Ajankohtaan kuuluu vahvasti laskiaispulla. Kiivas väittely kiiriikin läpi Suomen. Kumpi on parempi täyte: hillo vai mantelimassa.

IS äänestytti aiheesta maanantaina Facebook-sivullaan.

Tulos on ollut hillon paraatimarssia. Tiistaihin aamupäivään mennessä hillopullaa oli kannattanut reilut 9 800 tykkääjää ja mantelimassapullaa noin 4 500 tykkääjää.

Miten asia nyt oikeasti on? Vastaa alla olevasta linkistä avautuvaan IS:n suureen laskiaispullakyselyyn, niin otetaan asiasta selkoa!

Hillo vai mantelimassa? Vastaa suureen laskiaispullakyselyyn täältä!