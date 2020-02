Nämä löydät ruokakaupoista usein illalla halvemmalla – Lidl, S-ryhmä ja Kesko kertovat, mitä tuotteita ”punalaputetaan” eniten

Eksyykö ostoskoriisi paljon punalaputettuja tuotteita?

Illan tullen ne viimeistään ilmestyvät – nimittäin värillisellä lapulla merkityt ruokatarpeet. Alennetuilla hinnoilla kaupat pyrkivät osaltaan vähentämään hävikkiä ja myymään tuotteet, joiden päiväys on tulossa vastaan.

S-ryhmän ryhmäpäällikkö Sari Ristaniemi toteaa, että punalaputus todella tepsii. Laajat ilta-alet ovat S-ryhmässä olleet käytössä vuodesta 2017.

Ihmiset tarttuvat hanakasti tarjouksiin ja kiikuttavat koteihinsa punalappuisia tuotteita.

– Ylipäätänsä hävikki on ollut laskeva trendi jo pitkään. Meillä punalaputus on ihan perusprosessi ja ketjumyymälöissä kautta linjan käytössä. Laputusta tehdään päivittäin, tyypillisesti aamuisin, hyllyjen tarkastuksen yhteydessä, Ristaniemi sanoo.

– Jätteeksi ruokaa päätyy nykyään todella vähän, mikä on tosi kiva juttu, K-kauppias Valtteri Linnakunnas kertoo.

Itä-Helsingissä kauppiaana toimiva Linnankunnas sanoo lisäksi, että punalaputetuista tuotteista myydään noin 90 prosenttia ja loput päätyvät ruoka-apuun.

Löytönurkka toimii

K-ryhmän vastuullisuusjohtaja Timo Jäske kuvailee, että myös heidän kauppojaan ohjeistetaan tarkkailemaan erityisesti tuoretuotteiden ja lyhyillä päiväyksillä varustettujen tuotteiden päiväysmerkintöjä tarkasti.

– K-ruokakaupat voivat myydä tuotteita alennetuilla hinnoilla niiden parasta ennen -päiväyksen tai viimeisen käyttöajankohdan lähestyessä, Jäske sanoo.

K-ryhmän ketjuliiketoimintamalliin kuuluu, että jokainen kauppias voi itse päättää oman kauppansa viimeistä päivää lähestyvien tuotteiden hinnan alennuskäytännöistä.

Esimerkiksi helsinkiläinen Valtteri Markkula, joka on kauppiaana Roihuvuoren, Kurkimäen, Siilitien sekä Myllypurontien K-marketeissa, painottaa, että hävikkiin kiinnitetään jatkuvasti huomiota.

– Meillä on tapana prosenttien sijaan kirjoittaa tuotteeseen suoraan uusi, alennettu hinta tarkalleen. Keräämme punalapputuotteet yhteen kohtaan niin, että kaikki alennetut kylmätuotteet ovat omassa ja leipätuotteet omassa paikassaan, Markkula sanoo.

– Sitten asiakkaat käyvät aina katsomassa, onko jotain kivaa. Tällainen löytönurkkamalli tuntuu toimivan aika hyvin.

Lihaa, leipää ja lohifilettä

Lidlistä kerrotaan, että 30 prosentin alennustarroilla varustetut tuotteet käyvät heilläkin hyvin kaupaksi.

– Pyrimme tekemään hinnanalennukset hyvissä ajoin ennen tuotteiden viimeistä myyntipäivää, jotta asiakkaalle jää aikaa kuluttaa ostamansa tuote. Tyypillisimpiä laputettuja tuotteita ovat valmisruoat ja tuoretuotteet, kuten tuoreliha ja leivät, viestintäassistentti Katja Kuikka sanoo.

Ristaniemi mainitsee, että S-ryhmän yleisimmät punalapputuotteet ovat yleisimmin säilyvyysajan tuotteita, kuten lihaa ja pakattua kalaa ja valmisruokia. Jonkin verran laputetaan myös maitotuotteita. Näistä -60 % ilta-alen alkamisen aikaan asiakkaita toki kiinnostavat hintavimmat tuotteet kuten liha ja kala.

– Eineksissä lyhyen säilyvyysajan tuotteita, kuten voileipiä, laputetaan myös aika paljon, hän arvioi.

Kauppias Markkula puolestaan nimeää leivän.

– Ehkä suhteessa leivän osuus on isoin. Tuore leipä on paistettu samana päivänä, ja se on sitten myytävä loppuillasta tai seuraavana päivänä punalapulla pois.

Myös kauppias Linnakunnaksen mukaan kappalemäärien perusteella eniten punalaputukseen päätyviä tuotteita ovat kaupan omat paistoleivät.

– Euroissa eniten punalapputuotteiksi päätyy kalaa, tarkemmin lohifilettä, hän sanoo.

Nyrkkisääntö on joka tapauksessa se, että mitä lyhyempi päiväys tuotteessa on, sitä helpommin se päättyy punalaputetuksi.

Tärkeää on Markkulan mukaan huomioida tuotteet yksilöinä. Jos kyseessä on kilon juustopaketti, on se laputettava jo hyvissä ajoin, jotta asiakas aidosti ehtii sen käyttää.

Hävikiltä pelastetaan satoja tuhansia kiloja

Sekä Markkula että Lidl nostavat esille hevi-laatikot.

– Kerätään syönti- muttei myyntikuntoiset hedelmät ja vihannekset laatikkoon ja myydään ne eurolla. Täällä on paljon ihmisiä, jotka tekevät mehuja ja vastaavia, joten kun laatikot tulevat, niin se on yksi hujaus ja ovat myytyjä, Markkula sanoo.

– Kassoilta mukaan voi napata parilla eurolla kolmen kilon laatikon, johon on koottu vielä syömäkelpoisia, mutta hieman kolhiintuneita tai muutoin hehkeimmät hetkensä nähneitä hedelmiä ja vihanneksia. Etenkin tummuneille banaaneille ja muille hukka-alen tuotteille on kysyntää, Kuikka kertoo Lidlin tilanteesta.

Lidlin hukka-alessa myös paistopisteeltä voi ostaa edullisesti yön yli nukkunutta leipää, palaleipiä ja sämpylöitä. Asiakkaat ovat ottaneet tämän alen ilolla vastaan.

– Olemme laskeneet, että hukka-alella voidaan vuosittain pelastaa hävikiltä jopa yli 600 000 kiloa hedelmiä ja vihanneksia.

Toimii todella

Sekä S- ja K-ryhmästä että Lidlistä vahvistetaan, että punalaputus on merkittävä tapa, jota hyödynnetään jatkuvasti.

– Myymälöihimme syksyllä 2017 valtakunnallisesti käyttöön otettu ilta-ale, jonka aikana on 60 prosentin alennus, on ollut todella suosittu. Yli miljoona asiakastamme on hyödyntänyt ilta-alea. Myymme vuodessa yli 70 miljoonaa punalaputettua tuotetta, Ristaniemi sanoo.

– Kiintoisaa on sekin, kuinka moninainen joukko punalapputuotteita ostaa. Samassa ostoskorissa voi olla ihan premium-tavaraa ja punalappuisia, Markkula pohtii.

Vaikka tuotteet eivät edes menisi kaupaksi, pyrkivät kaupat hyödyntämään ne esimerkiksi ruoka-avussa ja hyväntekeväisyydessä sekä energiantuotannossa ja rehunvalmistuksessa.

– Ruusukimppu on kokonaiseuroilta suurin hävikin aiheuttaja, jota ei yleensä myydä punalapulla, Valtteri Linnakunnas toteaa.

Kerroimme viime vuonna myös Elsa Heikon tavasta hyödyntää ilta-alennuksia.