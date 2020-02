Lämmintä kauraleipää puolessa tunnissa – ota käyttöön köksän tunneilta tuttu metodi

Pikainen kauraleipä valmistuu koulun kotitaloustunnilta tutun teeleivän periaatteella.

Kun leipä on loppu, apu on lähellä. Ainakin silloin, jos muistissa on, kuinka tehdään leivinjauheella kohotettavaa teeleipää.

Oheinen muhkea leipä valmistuu nimittäin samalla periaatteella. Joukkoon raastetaan pari porkkanaa, josta leipä saa mehevyytensä.

Hiivaleipäjauhojen sijaan leipään voi käyttää erilaisia jauhojen yhdistelmiä. Vehnäjauhoja olisi hyvä olla jauhoista noin puolet, jotta leipä ei jää rakenteeltaan liian tiiviiksi. Kauraleseet voi taas vaihtaa muihin leseisiin tai hiutaleisiin.

Vaikka leivän voisi hyvin paistaa tavallisen teeleivän tapaan pellillä leivinpaperin päällä, kannattaa kokeilla myös paistinpannukypsennystä. Valurautapannulla uunissa paistuessaan leipä saa ihanan rapean pohjan.

