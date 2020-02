Vuoden ravintola on ensimmäistä kertaa Lapista: ”Uskomaton fiilis, tosi iso yllätys!”

Hotelli on toiminut vuodesta 1937.

Suomen Gastronomien Seura on valinnut Vuoden ravintolaksi Inarissa toimivan ravintola Aanaarin.

Suomen Gastronomien Seura on valinnut Vuoden ravintolan vuodesta 1985 lähtien ja selkeästi eniten palkintoja on vuosikymmenien aikana mennyt Helsinkiin. Turkuun ja Tampereelle palkinto on tullut muutamia kertoja, kuten esimerkiksi vuosina 2018 ja 2011. Vuonna 2016 Vuoden ravintolaksi palkittiin Lahdessa sijaitseva ravintola.

Vuoden 2020 Vuoden ravintola on Inarissa toimiva ravintola Aanaar. Palkinto tulee Lappiin ja ylipäätään Pohjois-Suomeen nyt ensimmäistä kertaa.

Ravintolan sali.

Tänään saamelaisten kansallispäivänä luovutettavan palkinnon perusteluissa kerrotaan, että ”ravintolan raaka-aineiden hankinta alkaa keittiön takaovelta ja yltää Jäämerelle yli Saamenmaan. Ruokalistaa eivät täytä kliseiset Lappi-ruoat, vaan yllätyksellinen inarinsaamelaisuudesta nouseva gastronomia”.

Lisäksi perusteluissa kerrotaan, että ”Aanaar on syventynyt raaka-aineisiin, jotka juontuvat alueen saamelaisesta ruokakulttuuriperinnöstä”.

”Huikea juttu”

Ravintola Aanaar toimii vuonna 1937 perustetussa, Juutuanjoen rannalla sijaitsevassa Hotelli Kultahovissa. Sisarukset, paljasjalkaiset inarilaiset Kaisu ja Heikki Nikula palasivat vuonna 2002 etelästä jatkamaan äitinsä Maija Nikulan monikymmenvuotista työtä. Heikki Nikula on ravintolan keittiömestari.

– Uskomattoman hieno fiilis, oli tosi iso yllätys! Huikea juttu, Heikki Nikula kommentoi palkintoa Ilta-Sanomille torstaina.

Palkinnon saaminen saamelaisten kansallispäivänä tuntuu erityisen hienolta.

– Siskolla on jo saamenpuku päällä, minulla on vielä kokin takki, hyväntuulinen Nikula sanoo.

Tiedotteessa kerrotaan, ettei Aanaar ole ”trendikäs tähdenlento”, vaan on toiminut samalla liikeidealla vuodesta 2008. Ravintolan sivuilla kerrotaan, että sen filosofia on ”lähiruokaa luonnosta”. Yksi erityistä huomiota kerännyt ravintolan tuote on jäkälä.

Ravintola Aanaarin taidonnäytteitä.

– Kun vuonna 2012 suunnittelimme keväisen Inarissa järjestettävän poroviikon kunniaksi uuden poromenun, kokeilimme siinä ensi kertaa jäkälän tarjoilua asiakkaille. Vastaanotto oli niin hyvä, että kyläläiset tulivat viikkoja poromenun jälkeen kyselemään: ”Saisiko sitä jäkälää vielä maistaa?” Samaa jäkäläannosta Heikki sai valmistaa Loirinuotiolla-ohjelmassa myös Tasavallan Presidentti Sauli Niinistölle, Vesku Loirille ja Jari Litmaselle, ravintolan sivuilla kerrotaan.

”Elämyksellinen herkuttelukokemus”

Heikki Nikula kertoo Ilta-Sanomille, että ravintolan asiakkaissa on paljon matkailijoita. Ulkomaiset turistit ovat kiinnostuneita muun muassa porosta ja kalaruoista, joiden Nikula kertoo olevan Lapissa aivan erityisiä. Varsinkin Inarinjärven kala.

– Aanaarin keittiön vahvuus on kiistatta sen ainutlaatuiset raaka-aineet. Gastronomit arvostavat Aanaarin pitkäjänteistä työtä niin ruokaperinteiden vaalimisessa kuin yhä elämyksellisemmän herkuttelukokemuksen kehittämistä. Aanaarin ruokalista tarjoaa paljon puhuttuja aitoja makuja – yhteyden arktiseen luontoon ja paikalliseen ruokakulttuuriin maistaa, Suomen Gastronomien Seuran vt. puheenjohtaja Joni Kiiski sanoo.

Heikki Nikula kiittää tiedotteessa kunnianhimoista henkilökuntaa, paikallisia tavarantoimittajia ja uskollisia asiakkaita.

Viime vuonna palkinto meni Helsingissä sijaitsevalle Chapterille. Vuonna 2018 palkinnon sai Turussa toimiva ravintola Kaskis.

Ulkomaiset matkailijat ovat kiinnostuneista poro- ja kalaruoista.

