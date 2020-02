Uusi kotimainen ”tonnikalan korvaaja” viedään nyt käsistä – kaupat joutuvat jo myymään ei-oota

Pohjois-Karjalassa sijaitsevan tehtaan särkikalatuote muistuttaa tonnikalaa. Siitä on innostuttu ympäri Suomea.

Pohjois-Karjalan Nurmeksessa sijaitsevassa kalajalostetehtaassa on pitänyt viime aikoina kiirettä. Vasta tammikuussa 2020 kauppoihin tullut tuote on noussut lyhyessä ajassa niin suosituksi, että sitä viedään nyt suorastaan käsistä.

Esimerkiksi pelkästään Helsingin keskustan muutamissa K-kaupoissa tuote on loppunut hyllyistä.

– Keskoltakin se on loppu, Helsingin keskustassa sijaitsevan Postitalon K-Supermarketista kerrotaan tiistaina.

Kyseessä on Pielisen luonnonkalasäilyke, joka suunniteltiin vaihtoehdoksi tonnikalalle. Juuri siinä voikin olla se taikasana, joka on herättänyt erityisen suurta kiinnostusta.

Myyty halki Suomen

Tonnikalasäilykkeet ovat suosittuja tuotteita, mutta tonnikalan kalastukseen liittyvät ongelmat ovat tiedossa. Esimerkiksi WWF kertoo Kalaoppaassaan, että suuri osa tonnikalojen kalastuksesta tapahtuu menetelmillä, jotka ovat erittäin ongelmallisia. MSC-sertifioitu tonnikala on vastuullisin vaihtoehto.

Keskolta vahvistetaan Ilta-Sanomille, että luonnonkalasäilykkeen kysynnässä on selvä piikki.

– Kyseinen tuote on uusi, ja on ollut iloinen yllätys huomata kuluttajien kiinnostus sitä kohtaan. Erityisen suurta kiinnostus on ollut Uudellamaalla ja Pohjois-Karjalassa, mutta tuotetta on myyty halki Suomen. Viime päivien mediahuomio on aiheuttanut merkittävän piikin tuotteen menekkiin, ja tästä syystä tuote on päässyt loppumaan osasta kauppoja. Vastaamme kasvavaan kysyntään mahdollisimman pikaisesti, osto- ja myyntijohtaja Aki Erkkilä vastaa.

Säilykkeestä kertoi aiemmin ainakin Yle.

Erkkilä mainitsee lisäksi, että tuote pääsi kaupan hyllyille tapahtumasta, jossa lähiruokatuottajat tapaavat K-ruokakauppiaita.

”Järjetöntä hommaa”

Nurmeksessa haluttiin hyödyntää ”roskakalana” pidettyä kotimaista särkikalaa, jonka kalastaminen myös hoitaa vesistöjä. Pielisen kalan toimitusjohtaja Markus Tolvanen halusi löytää nykyistä paremman ratkaisun.

– Vuosikymmeniä niitä on rahdattu jonnekin, en edes tiedä tarkalleen minne. Esimerkiksi lahnoja on kuskattu minkkien rehuksi, järjetöntä hommaa, Tolvanen toteaa.

Tolvanen aloitti tuotekehittelyn vuonna 2018. Tuotteelle tehtiin kuluttajatutkimuksia Savonia-ammattikorkeakoulussa Kuopiossa ja tulokset olivat yllättävän hyviä, Markus Tolvanen kuvailee. Hän tavoitteli tuotteelle tonnikalamaista rakennetta.

Se näyttää onnistuneen ja sana on kiirinyt.

Muun muassa Yle ja Karjalainen kirjoittivat artikkelin Pielisen luonnonkalasta ja sen vertautuvuudesta tonnikalaan. Lisäksi tuotetta on kehuttu sosiaalisessa mediassa.

– Keskolta tuli eilen uusi tilaus, eli ovat varmaankin loppuneet, Tolvanen kommentoi helsinkiläisestä ruokakaupasta kuultua tietoa.

Pielisen Kala kertoo sivuillaan tuottavansa pian 30 000 säilykekalapurkkia päivässä. Tehtaalla on myös muita tuotteita.

Kysyntään voidaan vastata

Miten Nurmeksen tehtaalla on suhtauduttu lisääntyneeseen kiinnostukseen?

– Hyvältähän se tuntuu. Meille tulee myös paljon sähköpostia. Nytkin on tullut parisataa, joissa kysellään mistä sitä saa ja annetaan uusia ehdotuksia. On esimerkiksi toivottu, että sitä saisi myös veteen tai oliiviöljyyn säilöttynä.

Rypsiöljy on toistaiseksi Tolvasen valinta, sillä hän haluaa kaikkien raaka-aineiden olevan täysin kotimaisia.

Vaikka joistakin ruokakaupoista hittituote näyttää nyt loppuneen, tehdas pystyy vastaamaan kasvaneeseen kysyntään ja lisää saadaan pian.

– Nyt vain odotellaan tyhjiä tölkkejä tuovan purkkirekan saapumista.

Makua kehutaan, rypsiöljy puhuttaa

Tuotteen luvataan soveltuvan kaikenlaiseen ruoanlaittoon. Tuoteselosteessa kerrotaan, että se sisältää suomalaista luonnonkalaa, kuten lahnaa, säynettä ja pasuria. Somekeskusteluissa tuotteen makua kehutaan, osa arvostelee rypsiöljyn käyttämistä.

Myös Ilta-Sanomien toimittaja Suvi Kerttula maisteli tuotetta. Hän totesi maun olevan vivahteikkaampi kuin tonnikalasäilykkeessä. Rakenne ja suutuntuma olivat hänen mukaansa tonnikalaa muistuttavia.

Makua hän kuvaili tonnikalaa ”kalaisammaksi” ja hieman suolaisemmaksi.

– Suosittelen. Jopa maukkaampaa kuin tonnikala.